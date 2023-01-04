Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230104/zaharova-kiev-rejimine-yardim-eden-italya-rusya-ve-ukrayna-arasinda-arabulucu-olamaz-1065395243.html
Zaharova: Kiev rejimine yardım eden İtalya, Rusya ve Ukrayna arasında arabulucu olamaz
Zaharova: Kiev rejimine yardım eden İtalya, Rusya ve Ukrayna arasında arabulucu olamaz
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Kiev rejimine yardım eden İtalya'nın Rusya ve Ukrayna arasında arabulucu olamayacağını vurguladı. 04.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-04T23:42+0300
2023-01-04T23:42+0300
ukrayna krizi
mariya zaharova
rusya
ukrayna
arabulucu
giorgia meloni
yanıt
avrupa
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/08/1064345389_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_15c6da5102563605b98d0fd092f7f10b.jpg
İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin Roma'nın olası bir barış sürecinde garantör olmaya hazır olduğu yönündeki sözlerine yanıt veren Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, "Ukrayna'daki özel askeri harekatın en başından beri kesin ve son derece agresif bir Rusya karşıtı tutum sergileyen, eli kanlı Kiev rejimini sadece desteklemekle kalmayıp ona askeri ve askeri-teknik yardım sunan, Ukrayna'ya en modern silahlar pompalayan ülkelerden arabuluculuk teklifleri duymak tuhaf" ifadelerini kullandı.Sorumsuzca gerçekleştirilen bu tür eylemlerin Donbass'taki sivil nüfus arasındaki can kayıplarını artırdığını, çatışmayı uzattığını ve NATO'yu Rusya'yla doğrudan silahlı çatışmaya çekmeye gebe olduğunu vurgulayan Zaharova, "İtalya'nın tutumunu dikkate aldığımızda Roma'yı adil bir arabulucu ya da barış sürecinin olası garantörü olarak göremeyiz" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230104/abli-liderlerin-baskisindan-zelenskiyden-bikan-abdye-ukrayna-krizi-2023te-sona-erer-mi-1065389639.html
rusya
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/08/1064345389_124:0:2855:2048_1920x0_80_0_0_5c83f7db6cf0f84b0540e792f189c8c1.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
mariya zaharova, rusya, ukrayna, arabulucu, giorgia meloni, yanıt, avrupa
mariya zaharova, rusya, ukrayna, arabulucu, giorgia meloni, yanıt, avrupa

Zaharova: Kiev rejimine yardım eden İtalya, Rusya ve Ukrayna arasında arabulucu olamaz

23:42 04.01.2023
© SputnikMariya Zaharova
Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 04.01.2023
© Sputnik
Abone olTelegram
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Kiev rejimine yardım eden İtalya'nın Rusya ve Ukrayna arasında arabulucu olamayacağını vurguladı.
İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin Roma'nın olası bir barış sürecinde garantör olmaya hazır olduğu yönündeki sözlerine yanıt veren Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, "Ukrayna'daki özel askeri harekatın en başından beri kesin ve son derece agresif bir Rusya karşıtı tutum sergileyen, eli kanlı Kiev rejimini sadece desteklemekle kalmayıp ona askeri ve askeri-teknik yardım sunan, Ukrayna'ya en modern silahlar pompalayan ülkelerden arabuluculuk teklifleri duymak tuhaf" ifadelerini kullandı.

Sorumsuzca gerçekleştirilen bu tür eylemlerin Donbass'taki sivil nüfus arasındaki can kayıplarını artırdığını, çatışmayı uzattığını ve NATO'yu Rusya'yla doğrudan silahlı çatışmaya çekmeye gebe olduğunu vurgulayan Zaharova, "İtalya'nın tutumunu dikkate aldığımızda Roma'yı adil bir arabulucu ya da barış sürecinin olası garantörü olarak göremeyiz" dedi.
Macron ve Zelenskiy'nin Kiev'de düzenlenen bir basın toplantısındaki konuşması - Sputnik Türkiye, 1920, 04.01.2023
GÖRÜŞ
AB’li liderlerin baskısından, Zelenskiy’den ‘bıkan' ABD’ye: Ukrayna krizi 2023’te sona erer mi?
21:18
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала