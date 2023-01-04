https://sputniknews.com.tr/20230104/tekel-bayileri-platformu-baskani-aybas-paylasti-biraya-15-liraya-varan-zam-1065353102.html
Tekel Bayileri Platformu Başkanı Aybaş paylaştı: Biraya 15 liraya varan zam
Tekel Bayileri Platformu Başkanı Aybaş paylaştı: Biraya 15 liraya varan zam
Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, biraya 10 ila 15 TL arasında zam geldiğini duyurdu. 04.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-04T01:12+0300
2023-01-04T01:12+0300
2023-01-04T01:12+0300
ekonomi
özgür aybaş
bira
zam
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Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, sosyal medya hesabından biralara 10 ila 15 TL arasında zam geldiğini belirtti.Aybaş, Twitter üzerinden yaptığı paylaşıma göre şişe ve kutu biralarda 10 TL, yüksek alkollülerde ve ithal gruplarda ise 13 ila 15 TL arasında zam geldi.Paylaşılan listeye göre, Efes Pilsen kutu ve şişe 38 lira oldu. Efes Malt kutu ve şişeyse 36 TL. Efes Özel Seri’nin kutusu 41 TL, şişesi 42 TL oldu.Bomonti Filtresiz 45 TL, Varım kutu 33 TL, Miller kutu ve şişe 50 TL, Bud ile Becks’in kutusu 43 TL, şişesi 44 TL oldu. Amsterdam’ın kutu ve şişesiyse 60 TL.Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar da benzer bir listeyi paylaştı.
https://sputniknews.com.tr/20230103/alkol-ve-sigarada-otv-zammi-belli-oldu-1065322486.html
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özgür aybaş, bira, zam
Tekel Bayileri Platformu Başkanı Aybaş paylaştı: Biraya 15 liraya varan zam
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Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, biraya 10 ila 15 TL arasında zam geldiğini duyurdu.
Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, sosyal medya hesabından biralara 10 ila 15 TL arasında zam geldiğini belirtti.
Aybaş, Twitter üzerinden yaptığı paylaşıma göre şişe ve kutu biralarda 10 TL, yüksek alkollülerde ve ithal gruplarda ise 13 ila 15 TL arasında zam geldi.
Paylaşılan listeye göre, Efes Pilsen kutu ve şişe 38 lira oldu. Efes Malt kutu ve şişeyse 36 TL. Efes Özel Seri’nin kutusu 41 TL, şişesi 42 TL oldu.
Bomonti Filtresiz 45 TL, Varım kutu 33 TL, Miller kutu ve şişe 50 TL, Bud ile Becks’in kutusu 43 TL, şişesi 44 TL oldu. Amsterdam’ın kutu ve şişesiyse 60 TL.
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar da benzer bir listeyi paylaştı.