Alkol ve sigarada ÖTV zammı belli oldu

Enflasyon rakamları sonrası alkollü içecekler ve sigarada Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) tutarında artış yapılacak.



Alkollü içki ve sigarada ÖTV artış oranı Yurt İçi ÜFE'ye göre belirleniyor. Son 6 aylık Yurt İçi ÜFE yüzde 22,30 oranında gerçekleşti.



Bu rakama göre alkollü içki ve sigarada ÖTV zammı yüzde 22,30 olarak belirlendi.



Kesin artış oranı Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından yürürlüğe girecek.