https://sputniknews.com.tr/20230103/alkol-ve-sigarada-otv-zammi-belli-oldu-1065322486.html
Alkol ve sigarada ÖTV zammı belli oldu
Alkol ve sigarada ÖTV zammı belli oldu
Enflasyon verisinin açıklanmasının ardından alkollü içki ve sigarada ÖTV tutarı yüzde 22.3 artacak. Kesin rakam Resmi Gazete'de yayınlanmasının ardından... 03.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-03T12:07+0300
2023-01-03T12:07+0300
2023-01-03T12:07+0300
yaşam
alkol
sigara
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Enflasyon rakamları sonrası alkollü içecekler ve sigarada Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) tutarında artış yapılacak.Alkollü içki ve sigarada ÖTV artış oranı Yurt İçi ÜFE'ye göre belirleniyor. Son 6 aylık Yurt İçi ÜFE yüzde 22,30 oranında gerçekleşti.Bu rakama göre alkollü içki ve sigarada ÖTV zammı yüzde 22,30 olarak belirlendi.Kesin artış oranı Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından yürürlüğe girecek.Enflasyon 2022 yılında yüzde 64,27 düzeyinde gerçekleşti.
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MIA „Rosiya Segodnya“
alkol, sigara
Alkol ve sigarada ÖTV zammı belli oldu
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Enflasyon verisinin açıklanmasının ardından alkollü içki ve sigarada ÖTV tutarı yüzde 22.3 artacak. Kesin rakam Resmi Gazete'de yayınlanmasının ardından yürürlüğe girecek.
Enflasyon rakamları sonrası alkollü içecekler ve sigarada Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) tutarında artış yapılacak.
Alkollü içki ve sigarada ÖTV artış oranı Yurt İçi ÜFE'ye göre belirleniyor. Son 6 aylık Yurt İçi ÜFE yüzde 22,30 oranında gerçekleşti.
Bu rakama göre alkollü içki ve sigarada ÖTV zammı yüzde 22,30 olarak belirlendi.
Kesin artış oranı Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından yürürlüğe girecek.
Enflasyon 2022 yılında yüzde 64,27 düzeyinde gerçekleşti.