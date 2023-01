https://sputniknews.com.tr/20230104/sunakin-britanya-vizyonu-tum-ogrencilerin-18-yasina-kadar-matematik-ogrenmesi-planini-aciklayacak-1065370025.html

Sunak'ın Britanya vizyonu: Tüm öğrencilerin 18 yaşına kadar matematik öğrenmesi planını açıklayacak

Sunak'ın Britanya vizyonu: Tüm öğrencilerin 18 yaşına kadar matematik öğrenmesi planını açıklayacak

Britanya'nın 730 milyon sterlinlik servetiyle kraliyet ailesinin iki katı zengin Başbakanı Rishi Sunak, bugün yapacağı yeni yıl konuşmasında tüm öğrencilerin... 04.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-04T12:53+0300

2023-01-04T12:53+0300

2023-01-04T12:53+0300

dünya

matematik

eğitim

öğretim

öğrenme

britanya

ingiltere

rishi sunak

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/07/0e/1058692782_0:0:2049:1153_1920x0_80_0_0_7769ec8b8f01e19dba741bc670c7cb9f.jpg

Goldman Sachs tedrisatından geçmiş bir finans uzmanı olan ve maliye bakanlığından başbakanlığa yükselen Rishi Sunak, Britanya'daki tüm öğrencilerin 18 yaşına kadar bir şekilde matematik eğitimi almaya devam etmesini sağlayacak planlar üzerinde çalışıyor.Hayat pahalılığı krizi, kamu sektörü grevleri, Ulusal Sağlık Sistemi'nde (NHS) büyük sıkıntıların yaşandığı kışın ortasında bugün yapacağı yeni yıl konuşmasında matematik eğitimiyle ilgili hedeflerini açıklaması beklenen Başbakan Sunak'ın Birleşik Krallık'ın "Matematikselliğe yaklaşımımızı yeniden tasarlamamız gerek" diyeceği öğrenildi.BBC'nin haberine göre "Verilerin her yerde olduğu ve istatistiklerin her işin temelini oluşturduğu bir dünyada, çocuklarımızın meslekleri ve işleri her zamankinden daha fazla analitik beceri gerektirecek" diyecek olan Sunak, "Ve çocuklarımızı bu beceriler olmadan dünyaya salmak, çocuklarımızı yarı yolda bırakmaktır" vurgusunu yapacak. Konuşmasında Britanya ile ilgili vizyonunun çapını genişletmesi ve aralık ayında insanlara 'iç huzuru' sağlamakla ilgili yaptığı yorumların üzerinden geçmesi beklenen Sunak, Daily Mail'in haberine göre 'NHS'nin altında ezildiği baskıları kabul edecek ve sağlık sistemi kriziyle baş etme konusunda kişisel sorumluluk üstlenecek'.Sunak'ın rekor enflasyon oranının çok altında zam teklifi nedeniyle kamu sektöründe grevlere yol açmasına nasıl bir matematiksel açıklama getireceği bilinmiyor. Ülke tarihinde ilk kez hemşireler de dahil olmak üzere sağlık çalışanları da grevlere katılırken, başbakanlıktan bir sözcü, hükümetin 'NHS'ye ihtiyaç duyduğu finansmanı sağladığından emin olduğunu' dile getirdi.

britanya

ingiltere

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

matematik, eğitim, öğretim , öğrenme, britanya, ingiltere, rishi sunak