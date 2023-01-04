Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20230104/sunakin-britanya-vizyonu-tum-ogrencilerin-18-yasina-kadar-matematik-ogrenmesi-planini-aciklayacak-1065370025.html
Sunak'ın Britanya vizyonu: Tüm öğrencilerin 18 yaşına kadar matematik öğrenmesi planını açıklayacak
Sunak'ın Britanya vizyonu: Tüm öğrencilerin 18 yaşına kadar matematik öğrenmesi planını açıklayacak
Britanya'nın 730 milyon sterlinlik servetiyle kraliyet ailesinin iki katı zengin Başbakanı Rishi Sunak, bugün yapacağı yeni yıl konuşmasında tüm öğrencilerin... 04.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-04T12:53+0300
2023-01-04T12:53+0300
dünya
matematik
eğitim
öğretim
öğrenme
britanya
ingiltere
rishi sunak
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/07/0e/1058692782_0:0:2049:1153_1920x0_80_0_0_7769ec8b8f01e19dba741bc670c7cb9f.jpg
Goldman Sachs tedrisatından geçmiş bir finans uzmanı olan ve maliye bakanlığından başbakanlığa yükselen Rishi Sunak, Britanya'daki tüm öğrencilerin 18 yaşına kadar bir şekilde matematik eğitimi almaya devam etmesini sağlayacak planlar üzerinde çalışıyor.Hayat pahalılığı krizi, kamu sektörü grevleri, Ulusal Sağlık Sistemi'nde (NHS) büyük sıkıntıların yaşandığı kışın ortasında bugün yapacağı yeni yıl konuşmasında matematik eğitimiyle ilgili hedeflerini açıklaması beklenen Başbakan Sunak'ın Birleşik Krallık'ın "Matematikselliğe yaklaşımımızı yeniden tasarlamamız gerek" diyeceği öğrenildi.BBC'nin haberine göre "Verilerin her yerde olduğu ve istatistiklerin her işin temelini oluşturduğu bir dünyada, çocuklarımızın meslekleri ve işleri her zamankinden daha fazla analitik beceri gerektirecek" diyecek olan Sunak, "Ve çocuklarımızı bu beceriler olmadan dünyaya salmak, çocuklarımızı yarı yolda bırakmaktır" vurgusunu yapacak. Konuşmasında Britanya ile ilgili vizyonunun çapını genişletmesi ve aralık ayında insanlara 'iç huzuru' sağlamakla ilgili yaptığı yorumların üzerinden geçmesi beklenen Sunak, Daily Mail'in haberine göre 'NHS'nin altında ezildiği baskıları kabul edecek ve sağlık sistemi kriziyle baş etme konusunda kişisel sorumluluk üstlenecek'.Sunak'ın rekor enflasyon oranının çok altında zam teklifi nedeniyle kamu sektöründe grevlere yol açmasına nasıl bir matematiksel açıklama getireceği bilinmiyor. Ülke tarihinde ilk kez hemşireler de dahil olmak üzere sağlık çalışanları da grevlere katılırken, başbakanlıktan bir sözcü, hükümetin 'NHS'ye ihtiyaç duyduğu finansmanı sağladığından emin olduğunu' dile getirdi.
britanya
ingiltere
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/07/0e/1058692782_95:0:1916:1366_1920x0_80_0_0_2c1218272d5e7a9ffc54bc43d99972e5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
matematik, eğitim, öğretim , öğrenme, britanya, ingiltere, rishi sunak
matematik, eğitim, öğretim , öğrenme, britanya, ingiltere, rishi sunak

Sunak'ın Britanya vizyonu: Tüm öğrencilerin 18 yaşına kadar matematik öğrenmesi planını açıklayacak

12:53 04.01.2023
© AP Photo / Tolga AkmenRishi Sunak
Rishi Sunak - Sputnik Türkiye, 1920, 04.01.2023
© AP Photo / Tolga Akmen
Abone olTelegram
Britanya'nın 730 milyon sterlinlik servetiyle kraliyet ailesinin iki katı zengin Başbakanı Rishi Sunak, bugün yapacağı yeni yıl konuşmasında tüm öğrencilerin 18 yaşına kadar matematik öğrenmesine dair planlarını açıklayacak.
Goldman Sachs tedrisatından geçmiş bir finans uzmanı olan ve maliye bakanlığından başbakanlığa yükselen Rishi Sunak, Britanya'daki tüm öğrencilerin 18 yaşına kadar bir şekilde matematik eğitimi almaya devam etmesini sağlayacak planlar üzerinde çalışıyor.
Hayat pahalılığı krizi, kamu sektörü grevleri, Ulusal Sağlık Sistemi'nde (NHS) büyük sıkıntıların yaşandığı kışın ortasında bugün yapacağı yeni yıl konuşmasında matematik eğitimiyle ilgili hedeflerini açıklaması beklenen Başbakan Sunak'ın Birleşik Krallık'ın "Matematikselliğe yaklaşımımızı yeniden tasarlamamız gerek" diyeceği öğrenildi.
BBC'nin haberine göre "Verilerin her yerde olduğu ve istatistiklerin her işin temelini oluşturduğu bir dünyada, çocuklarımızın meslekleri ve işleri her zamankinden daha fazla analitik beceri gerektirecek" diyecek olan Sunak, "Ve çocuklarımızı bu beceriler olmadan dünyaya salmak, çocuklarımızı yarı yolda bırakmaktır" vurgusunu yapacak.
Konuşmasında Britanya ile ilgili vizyonunun çapını genişletmesi ve aralık ayında insanlara 'iç huzuru' sağlamakla ilgili yaptığı yorumların üzerinden geçmesi beklenen Sunak, Daily Mail'in haberine göre 'NHS'nin altında ezildiği baskıları kabul edecek ve sağlık sistemi kriziyle baş etme konusunda kişisel sorumluluk üstlenecek'.
Sunak'ın rekor enflasyon oranının çok altında zam teklifi nedeniyle kamu sektöründe grevlere yol açmasına nasıl bir matematiksel açıklama getireceği bilinmiyor. Ülke tarihinde ilk kez hemşireler de dahil olmak üzere sağlık çalışanları da grevlere katılırken, başbakanlıktan bir sözcü, hükümetin 'NHS'ye ihtiyaç duyduğu finansmanı sağladığından emin olduğunu' dile getirdi.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала