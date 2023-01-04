https://sputniknews.com.tr/20230104/rusyanin-deniz-limanlarinin-kargo-cirosu-pandemi-oncesi-seviyeye-dondu-1065393346.html

Rusya’nın deniz limanlarının kargo cirosu pandemi öncesi seviyeye döndü

Rusya’nın deniz limanlarının kargo cirosu pandemi öncesi seviyeye döndü

Rusya deniz limanları üzerinden kargo aktarma hacminin 2019'da erişilen pandemi öncesi seviyeye döndüğü ve geçtiğimiz yılın sonundaki kayıtlara göre 840 milyon... 04.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-04T23:03+0300

2023-01-04T23:03+0300

2023-01-04T23:03+0300

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Rus Federal Deniz ve Nehir Taşımacılığı Ajansı’nın (Rosmorreçflot) sitesinde yayınlanan açıklamaya göre Rusya deniz limanları üzerinden kargo aktarma hacmi 2019'da erişilen pandemi öncesi seviyeye döndü ve 2022 yılı kayıtlarına göre 840 milyon tona ulaştı.Açıklamada, “Geçen 2022 yılında Federal Deniz ve Nehir Taşımacılığı Ajansı'nın sorumluluk alanındaki çalışmaların önemli bir sonucu, limanlardaki kargo aktarma hacimlerinin 2019'daki pandemi öncesi seviyesine, yaklaşık 840 milyon tona dönmesi, ayrıca filoyu geliştirme ve inşaat projelerinin ritmik bir şekilde uygulanması oldu” ifadelerine yer verildi.Kargo akışlarının Kuzey-Batı Havzasından doğu yönün başarılı bir şekilde yönlendirildiğine dikkat çekilen açıklamada, Rusya’nın Uzak Doğu bölgesindeki limanlarının kargo cirosunun yüzde 8.3 oranında arttığı kaydedildi.Açıklamada ayrıca Taman Limanı’nda 25 milyon ton kapasiteli ambalajsız dökme yük terminalinin devreye alınması, Primorskiy Bölgesi’nde ‘Port Vera’ kömür terminalinin inşası (4.55 milyon ton), Kamçatka Bölgesi'nde deniz aktarmalı LNG tesisi (5.43 milyon ton) için altyapının oluşturulması, ayrıca Vısotsk Limanı’nda Portovaya kompresör istasyonunun yakınında 1.66 milyon ton kapasiteli terminalin inşası sayesinde Rus deniz limanlarının kapasite hacminin yılda 36.64 milyon ton arttığı vurgulandı.Bu yıl ise Murmansk Bölgesi’nde 10.4 milyon ton kapasiteli LNG terminali tesisinin, Primorskiy Bölgesi’nde 12 milyon ton kapasiteli Suhodol terminalinin, Ust-Luga’da 8 milyon ton kapasiteli evrensel liman terminalinin ve Kamçatka yarımadasındaki Beçevinskaya Körfezi'nde 11 milyon ton kapasiteli aktarma terminalinin tamamlanması sayesinde kapasite hacmindeki artışın daha da fazla olması bekleniyor.

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