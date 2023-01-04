Rusya Başbakan Yardımcısı Manturov, Türkiye'nin ilgilendiği MS-21 yolcu uçağını test etti
© Sputnik / Алексей Майшев / Multimedya arşivine gidinНациональная выставка гражданской авиации NAIS-2022
© Sputnik / Алексей Майшев/
Rusya Başbakan Yardımcısı ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Denis Manturov, Türkiye'nin ilgi gösterdiği MS-21 yolcu uçağıyla Ulyanovsk'a seyahat ederek yeni geliştirilen bu uçakta ilk yolculuğunu gerçekleştirdi.
Moskova'daki Merkezi Aero-Hidrodinamik Enstitüsü'nü ziyaret ederek üzerinde çalışılan geniş gövdeli uzun menzilli uçağın (SHFDMS) test standını ve kompozit kanat kesonunun prototipini inceleyen Manturov, MS-21 ve SSJ-NEW uçaklarının testlerinin gidişatı hakkında bilgi aldı.
Manturov, daha sonra devlet savunma şirketi Rostec bünyesindeki Birleşik Uçak Şirketi'nin işletmesi İl-Aviastar firmasını ziyaret etmek üzere MS-21 uçağıyla Ulyanovsk'a seyahat etti. Manturov'a Birleşik Uçak Şirketi Genel Müdürü Yuriy Slyusar ve Rossiya havayolu şirketinin Genel Müdürü Yan Burg da eşlik etti.
Manturov, daha sonra devlet savunma şirketi Rostec bünyesindeki Birleşik Uçak Şirketi'nin işletmesi İl-Aviastar firmasını ziyaret etmek üzere MS-21 uçağıyla Ulyanovsk'a seyahat etti. Manturov'a Birleşik Uçak Şirketi Genel Müdürü Yuriy Slyusar ve Rossiya havayolu şirketinin Genel Müdürü Yan Burg da eşlik etti.
Вице-премьер Мантуров полетал на новом российском самолете МС-21 во время рабочей поездки в Ульяновск pic.twitter.com/LMZK1zbf4G— НТВ (@ntvru) January 4, 2023
Türkiye 2017'den beri ilgili
Türkiye'nin MS-21'lere ilgisi ilk olarak 2017 yılında kamuoyuyla paylaşılmıştı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 10 Mart 2017'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yaptığı görüşmede MS-21 tipi Rus yolcu uçaklarıyla ilgilendiklerini söylemişti.
İrkutsk merkezli uçak üreticisi İrkut şirketi de MS-21 için bazı Türk havayolu şirketiyle görüşme halinde olduklarını açıklamıştı.
Prömiyerini İstanbul'da yapmıştı
Haziran 2019'da Moskova'da düzenlenen MAKS-2019 Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı'na katılan Erdoğan, Putin'le MS-21 yolcu uçağının kabin ve kokpitini incelemişti.
MS-21, ilk yurtdışı uçuşunu geçen sene TEKNOFEST İSTANBUL Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ne katılmak üzere Türkiye'ye yapmıştı. TEKNOFEST'te MS-21'in prömiyeri yapılmıştı.
MS-21 yolcu uçağının seri üretimine 2025 yılında başlanması planlanıyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 10 Mart 2017'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yaptığı görüşmede MS-21 tipi Rus yolcu uçaklarıyla ilgilendiklerini söylemişti.
İrkutsk merkezli uçak üreticisi İrkut şirketi de MS-21 için bazı Türk havayolu şirketiyle görüşme halinde olduklarını açıklamıştı.
Prömiyerini İstanbul'da yapmıştı
Haziran 2019'da Moskova'da düzenlenen MAKS-2019 Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı'na katılan Erdoğan, Putin'le MS-21 yolcu uçağının kabin ve kokpitini incelemişti.
MS-21, ilk yurtdışı uçuşunu geçen sene TEKNOFEST İSTANBUL Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ne katılmak üzere Türkiye'ye yapmıştı. TEKNOFEST'te MS-21'in prömiyeri yapılmıştı.
MS-21 yolcu uçağının seri üretimine 2025 yılında başlanması planlanıyor.
15 Aralık 2020, 15:36