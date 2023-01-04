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https://sputniknews.com.tr/20230104/rusya-basbakan-yardimcisi-manturov-turkiyenin-ilgilendigi-ms-21-yolcu-ucagini-test-etti-1065388130.html
Rusya Başbakan Yardımcısı Manturov, Türkiye'nin ilgilendiği MS-21 yolcu uçağını test etti
Rusya Başbakan Yardımcısı Manturov, Türkiye'nin ilgilendiği MS-21 yolcu uçağını test etti
Rusya Başbakan Yardımcısı ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Denis Manturov, Türkiye'nin ilgi gösterdiği MS-21 yolcu uçağıyla Ulyanovsk'a seyahat ederek yeni... 04.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-04T20:40+0300
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Moskova'daki Merkezi Aero-Hidrodinamik Enstitüsü'nü ziyaret ederek üzerinde çalışılan geniş gövdeli uzun menzilli uçağın (SHFDMS) test standını ve kompozit kanat kesonunun prototipini inceleyen Manturov, MS-21 ve SSJ-NEW uçaklarının testlerinin gidişatı hakkında bilgi aldı.Manturov, daha sonra devlet savunma şirketi Rostec bünyesindeki Birleşik Uçak Şirketi'nin işletmesi İl-Aviastar firmasını ziyaret etmek üzere MS-21 uçağıyla Ulyanovsk'a seyahat etti. Manturov'a Birleşik Uçak Şirketi Genel Müdürü Yuriy Slyusar ve Rossiya havayolu şirketinin Genel Müdürü Yan Burg da eşlik etti.Türkiye 2017'den beri ilgiliTürkiye'nin MS-21'lere ilgisi ilk olarak 2017 yılında kamuoyuyla paylaşılmıştı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 10 Mart 2017'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yaptığı görüşmede MS-21 tipi Rus yolcu uçaklarıyla ilgilendiklerini söylemişti.İrkutsk merkezli uçak üreticisi İrkut şirketi de MS-21 için bazı Türk havayolu şirketiyle görüşme halinde olduklarını açıklamıştı.Prömiyerini İstanbul'da yapmıştıHaziran 2019'da Moskova'da düzenlenen MAKS-2019 Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı'na katılan Erdoğan, Putin'le MS-21 yolcu uçağının kabin ve kokpitini incelemişti.MS-21, ilk yurtdışı uçuşunu geçen sene TEKNOFEST İSTANBUL Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ne katılmak üzere Türkiye'ye yapmıştı. TEKNOFEST'te MS-21'in prömiyeri yapılmıştı.MS-21 yolcu uçağının seri üretimine 2025 yılında başlanması planlanıyor.
https://sputniknews.com.tr/20201215/turkiyenin-ilgilendigi-rus-ms-21-yolcu-ucagi-yerli-motorlarla-ilk-ucusunu-yapti-1043406502.html
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Rusya Başbakan Yardımcısı Manturov, Türkiye'nin ilgilendiği MS-21 yolcu uçağını test etti

20:40 04.01.2023
© Sputnik / Алексей Майшев / Multimedya arşivine gidinНациональная выставка гражданской авиации NAIS-2022
Национальная выставка гражданской авиации NAIS-2022 - Sputnik Türkiye, 1920, 04.01.2023
© Sputnik / Алексей Майшев
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Rusya Başbakan Yardımcısı ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Denis Manturov, Türkiye'nin ilgi gösterdiği MS-21 yolcu uçağıyla Ulyanovsk'a seyahat ederek yeni geliştirilen bu uçakta ilk yolculuğunu gerçekleştirdi.
Moskova'daki Merkezi Aero-Hidrodinamik Enstitüsü'nü ziyaret ederek üzerinde çalışılan geniş gövdeli uzun menzilli uçağın (SHFDMS) test standını ve kompozit kanat kesonunun prototipini inceleyen Manturov, MS-21 ve SSJ-NEW uçaklarının testlerinin gidişatı hakkında bilgi aldı.

Manturov, daha sonra devlet savunma şirketi Rostec bünyesindeki Birleşik Uçak Şirketi'nin işletmesi İl-Aviastar firmasını ziyaret etmek üzere MS-21 uçağıyla Ulyanovsk'a seyahat etti. Manturov'a Birleşik Uçak Şirketi Genel Müdürü Yuriy Slyusar ve Rossiya havayolu şirketinin Genel Müdürü Yan Burg da eşlik etti.

Türkiye 2017'den beri ilgili

Türkiye'nin MS-21'lere ilgisi ilk olarak 2017 yılında kamuoyuyla paylaşılmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 10 Mart 2017'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yaptığı görüşmede MS-21 tipi Rus yolcu uçaklarıyla ilgilendiklerini söylemişti.

İrkutsk merkezli uçak üreticisi İrkut şirketi de MS-21 için bazı Türk havayolu şirketiyle görüşme halinde olduklarını açıklamıştı.

Prömiyerini İstanbul'da yapmıştı

Haziran 2019'da Moskova'da düzenlenen MAKS-2019 Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı'na katılan Erdoğan, Putin'le MS-21 yolcu uçağının kabin ve kokpitini incelemişti.

MS-21, ilk yurtdışı uçuşunu geçen sene TEKNOFEST İSTANBUL Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ne katılmak üzere Türkiye'ye yapmıştı. TEKNOFEST'te MS-21'in prömiyeri yapılmıştı.

MS-21 yolcu uçağının seri üretimine 2025 yılında başlanması planlanıyor.
MS-21 - Sputnik Türkiye, 1920, 15.12.2020
DÜNYA
Türkiye'nin ilgilendiği Rus MS-21 yolcu uçağı, yerli motorlarla ilk uçuşunu yaptı
15 Aralık 2020, 15:36
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