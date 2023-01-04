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https://sputniknews.com.tr/20230104/polonya-savunma-bakani-abdden-alinacak-tanklar-icin-sozlesmeyi-onayladi-1065385725.html
Polonya Savunma Bakanı, ABD'den alınacak tanklar için sözleşmeyi onayladı
Polonya Savunma Bakanı, ABD'den alınacak tanklar için sözleşmeyi onayladı
Polonya Savunma Bakanı Blaszczak, orduya kazandırılacak 116 Abrams tankı için ABD'li makamların onayının ardından kendisinin de sözleşmeyi onayladığını... 04.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-04T19:15+0300
2023-01-04T19:15+0300
dünya
polonya
mariusz blaszcak
tank
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abd
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Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, bu tankların Polonya ordusunu güçlendireceğini, bu kapsamda askerlere eğitim verileceğini belirtti. Blaszczak, "Polonya ordusunu güçlendiriyoruz. Ordunun zırhlı yumruğunu güçlendiriyoruz. İlk tanklar bu yıl ordumuza teslim edilecek. Güçlü işbirliği için ABD'ye teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.Polonya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Abrams tankları için yapılan sözleşmenin toplam değeri 1,4 milyar dolar olarak hesaplandı. Bunun yaklaşık 200 milyon doları Polonya'ya verilen yardım fonları kapsamında ABD tarafından finanse edilecek.
https://sputniknews.com.tr/20221207/polonya-savunma-bakani-abd-116-abrams-tankinin-varsovaya-satisini-onayladi-1064278038.html
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polonya, mariusz blaszcak, tank, abrams, abd
polonya, mariusz blaszcak, tank, abrams, abd

Polonya Savunma Bakanı, ABD'den alınacak tanklar için sözleşmeyi onayladı

19:15 04.01.2023
© Sputnik / Стрингер / Multimedya arşivine gidinM1 Abrams tankları
M1 Abrams tankları - Sputnik Türkiye, 1920, 04.01.2023
© Sputnik / Стрингер
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Polonya Savunma Bakanı Blaszczak, orduya kazandırılacak 116 Abrams tankı için ABD'li makamların onayının ardından kendisinin de sözleşmeyi onayladığını bildirdi.
Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, bu tankların Polonya ordusunu güçlendireceğini, bu kapsamda askerlere eğitim verileceğini belirtti.
Blaszczak, "Polonya ordusunu güçlendiriyoruz. Ordunun zırhlı yumruğunu güçlendiriyoruz. İlk tanklar bu yıl ordumuza teslim edilecek. Güçlü işbirliği için ABD'ye teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
Polonya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Abrams tankları için yapılan sözleşmenin toplam değeri 1,4 milyar dolar olarak hesaplandı. Bunun yaklaşık 200 milyon doları Polonya'ya verilen yardım fonları kapsamında ABD tarafından finanse edilecek.
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