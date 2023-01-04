https://sputniknews.com.tr/20230104/polonya-savunma-bakani-abdden-alinacak-tanklar-icin-sozlesmeyi-onayladi-1065385725.html

Polonya Savunma Bakanı, ABD'den alınacak tanklar için sözleşmeyi onayladı

Polonya Savunma Bakanı, ABD'den alınacak tanklar için sözleşmeyi onayladı

Polonya Savunma Bakanı Blaszczak, orduya kazandırılacak 116 Abrams tankı için ABD'li makamların onayının ardından kendisinin de sözleşmeyi onayladığını... 04.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-04T19:15+0300

2023-01-04T19:15+0300

2023-01-04T19:15+0300

dünya

polonya

mariusz blaszcak

tank

abrams

abd

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Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, bu tankların Polonya ordusunu güçlendireceğini, bu kapsamda askerlere eğitim verileceğini belirtti. Blaszczak, "Polonya ordusunu güçlendiriyoruz. Ordunun zırhlı yumruğunu güçlendiriyoruz. İlk tanklar bu yıl ordumuza teslim edilecek. Güçlü işbirliği için ABD'ye teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.Polonya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Abrams tankları için yapılan sözleşmenin toplam değeri 1,4 milyar dolar olarak hesaplandı. Bunun yaklaşık 200 milyon doları Polonya'ya verilen yardım fonları kapsamında ABD tarafından finanse edilecek.

https://sputniknews.com.tr/20221207/polonya-savunma-bakani-abd-116-abrams-tankinin-varsovaya-satisini-onayladi-1064278038.html

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polonya, mariusz blaszcak, tank, abrams, abd