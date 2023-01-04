https://sputniknews.com.tr/20230104/orta-gelirliye-konut-projesi-bugun-aciklaniyor-1065361041.html

'Orta Gelirliye Konut Projesi' bugün açıklanıyor

'Orta Gelirliye Konut Projesi' bugün açıklanıyor

'İlk Evim İlk İş Yerim' sosyal konut projesinin ardından 'Orta Gelirliye Konut Projesi'nin ayrıntıları bugün saat 10'da açıklanacak. 04.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-04T08:54+0300

2023-01-04T08:54+0300

2023-01-04T08:54+0300

türkiye

konut projesi

çevre ve şehircilik bakanlığı

murat kurum

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Yeni konut kampanyasına son şekli verildi. Orta gelirliler için sosyal konut projesinin ayrıntılarını, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum bugün saat 10'da açıklayacak.Konut kredi faizleri ne kadar olacak?NTV’de yer alan habere göre, konutun değerine göre farklılaşan faiz oranlarının uygulanacağı bir kampanya yürütülecek.Kampanya kapsamında konut kredi faizlerinin yüzde 1'in altında olacağı ve gelire göre kademeli uygulanacağı belirtiliyor.Orta gelirliye konut kampanyasında uygulanacak kredi faiz oranlarına ilişkin açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Kredi oranları yüzde 1'in altında olacak. İki bakanlık olarak konut fiyatlarına yönelik tedbir alıyoruz. Bizim amacımız birincisi konut edinilmesini sağlamak, ikincisi haftaya salı günü açıklayacağımız KGF paketimizle konut üretimi yapanları desteklemek. kampanya oldukça güçlü olacak" dedi.Kaç yıl taksit olacak?Orta Gelirliye Sosyal Konut prejesinde kredi faizinin ödeme süresinin uzun tutulması gündemde. Açıklanacak kampanya ile birlikte 15 yıl taksit imkanının da sunulması bekleniyor.İlk kez ev sahibi olacaklara ayrıcalık tanınacakKampanyanın hedeflerinden biri, ihtiyaç sahiplerini ev sahibi yapmak. Bu kapsamda, ilk kez ev sahibi olacaklara ayrıcalık tanınacağı belirtiliyor.Bunun için de sosyal konut projesinde olduğu gibi, gelir sınırı şartı belirlenmesi bekleniyor.Kefalet sistemi de gündemdeKredi Garanti Fonu'ndan bugüne kadar kurumlara ve şirketlere sağlanan kefaletin, bireysel ayağının başlaması da gündemde.Bu kampanyadan faydalanacaklar için bir kefalet sisteminin kredi garanti fonu ile devreye girmesi bekleniyor.Kefalet, güvence sağlama amacına yönelik sözleşmeler arasında yer alıyor. Kefalet sözleşmesinin tarafları alacaklı ve kefil. Başka bir deyişle, alacaklı ile kefil arasında kurulan kefalet sözleşmesine borçlu, yabancıdır: borçlu ile alacaklı arasındaki hukuki sözleşmeden farklı bir sözleşmedir.

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konut projesi, çevre ve şehircilik bakanlığı, murat kurum