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https://sputniknews.com.tr/20221101/ilk-evim-projesine-5-milyon-135-bin-324-gecerli-basvuru-yapildi-en-cok-basvuru-istanbuldan-1062925134.html
İlk Evim projesine 5 milyon 135 bin 324 geçerli başvuru yapıldı: En çok başvuru İstanbul'dan
İlk Evim projesine 5 milyon 135 bin 324 geçerli başvuru yapıldı: En çok başvuru İstanbul'dan
TOKİ tarafından 81 ilde gerçekleştirilen 'İlk Evim' projesine 1,5 ayda 8 milyon kişi başvurdu. 01.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-01T09:35+0300
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türkiye
toki
çevre, şehircilik ve ilkim değişikliği bakanlığı
murat kurum
başvuru
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Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olarak tanıtılan 'İlk Evim' projesine 1.5 ayda 8 milyon kişi başvurdu.Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, vatandaşların projeye ilgi gösterdiğini ve en çok başvurunun İstanbul'dan yapıldığı bilgisini paylaştı.Kurum sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
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toki, çevre, şehircilik ve ilkim değişikliği bakanlığı, murat kurum, başvuru
toki, çevre, şehircilik ve ilkim değişikliği bakanlığı, murat kurum, başvuru

İlk Evim projesine 5 milyon 135 bin 324 geçerli başvuru yapıldı: En çok başvuru İstanbul'dan

09:35 01.11.2022
© AATOKİ Konutları
TOKİ Konutları - Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2022
© AA
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TOKİ tarafından 81 ilde gerçekleştirilen 'İlk Evim' projesine 1,5 ayda 8 milyon kişi başvurdu.
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olarak tanıtılan 'İlk Evim' projesine 1.5 ayda 8 milyon kişi başvurdu.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, vatandaşların projeye ilgi gösterdiğini ve en çok başvurunun İstanbul'dan yapıldığı bilgisini paylaştı.
Kurum sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"İlk Evim projemize milletimiz güvendi, inandı. 1,5 ayda 8 milyon vatandaşımız başvurdu. Geçerli başvuru sayısı 5 milyon 135 bin 324. Projemize en çok da gençlerimiz ilgi gösterdi. 2 milyon 30 bin 277 gencimizin başvurusu var. En çok başvuru ise İstanbul’dan."
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