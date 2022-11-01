https://sputniknews.com.tr/20221101/ilk-evim-projesine-5-milyon-135-bin-324-gecerli-basvuru-yapildi-en-cok-basvuru-istanbuldan-1062925134.html

İlk Evim projesine 5 milyon 135 bin 324 geçerli başvuru yapıldı: En çok başvuru İstanbul'dan

İlk Evim projesine 5 milyon 135 bin 324 geçerli başvuru yapıldı: En çok başvuru İstanbul'dan

TOKİ tarafından 81 ilde gerçekleştirilen 'İlk Evim' projesine 1,5 ayda 8 milyon kişi başvurdu. 01.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-01T09:35+0300

2022-11-01T09:35+0300

2022-11-01T09:35+0300

türkiye

toki

çevre, şehircilik ve ilkim değişikliği bakanlığı

murat kurum

başvuru

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Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olarak tanıtılan 'İlk Evim' projesine 1.5 ayda 8 milyon kişi başvurdu.Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, vatandaşların projeye ilgi gösterdiğini ve en çok başvurunun İstanbul'dan yapıldığı bilgisini paylaştı.Kurum sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

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toki, çevre, şehircilik ve ilkim değişikliği bakanlığı, murat kurum, başvuru