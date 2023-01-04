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Külünk'ten araç muayene ücretine tepki: Operasyon çekiyorlar
Külünk'ten araç muayene ücretine tepki: Operasyon çekiyorlar
Metin Külünk, yeni yılla beraber bin 130 liraya çıkan araç muayene ücretlerine tepki göstererek "Devlete ve millete operasyon çekmeye devam ediyorlar" dedi. 04.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-04T16:28+0300
2023-01-04T16:32+0300
metin külünk
araç muayene
fiyat artışı
tepki
ekonomi
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Eski AK Parti Milletvekili Metin Külünk, yeni yılla beraber zamlanan araç muayene fiyatlarına tepki gösterdi.Otomobil, minibüs, kamyonet, özel amaçlı taşıt, arazi taşıtı, römork ve yarı römork araçların muayenelerinde yetkili şirket TüvTürk, yeni yılda zorunlu araç muayene ücretlerine yüzde 110 zam yapmıştı. 2022 yılında 507 TL'ye yapılan zorunlu araç muayene ücreti 2023 yılında yaklaşık olarak 1130.40 TL'ye yükseldi.Külünk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma şu ifadeleri kullandı:Araç muayene ücretleri, zammın ardından sosyal medyada da gündem oldu ve birçok araç sahibinin tepkisini çekti.
https://sputniknews.com.tr/20221126/teskten-ticari-arac-muayene-ucretlerine-indirim-talebi-1063853594.html
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metin külünk, araç muayene, fiyat artışı, tepki
metin külünk, araç muayene, fiyat artışı, tepki

Külünk'ten araç muayene ücretine tepki: Operasyon çekiyorlar

16:28 04.01.2023 (güncellendi: 16:32 04.01.2023)
© AAAK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk
AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk - Sputnik Türkiye, 1920, 04.01.2023
© AA
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Metin Külünk, yeni yılla beraber bin 130 liraya çıkan araç muayene ücretlerine tepki göstererek "Devlete ve millete operasyon çekmeye devam ediyorlar" dedi.
Eski AK Parti Milletvekili Metin Külünk, yeni yılla beraber zamlanan araç muayene fiyatlarına tepki gösterdi.
Otomobil, minibüs, kamyonet, özel amaçlı taşıt, arazi taşıtı, römork ve yarı römork araçların muayenelerinde yetkili şirket TüvTürk, yeni yılda zorunlu araç muayene ücretlerine yüzde 110 zam yapmıştı. 2022 yılında 507 TL'ye yapılan zorunlu araç muayene ücreti 2023 yılında yaklaşık olarak 1130.40 TL'ye yükseldi.
Külünk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma şu ifadeleri kullandı:

"Her yerden kuralsız ve fütursuzca iş dünyasının bir kesimi millete ve devlete operasyon çekmeye devam ediyor. Soruyor vatandaşımız, 'Araç muayenesinde muayene istasyonunun arabaya yaptığı şey nedir yaptığı işin maliyeti nedir ki araba başı 1250 TL para alınıyor?'”

Araç muayene ücretleri, zammın ardından sosyal medyada da gündem oldu ve birçok araç sahibinin tepkisini çekti.
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TESK'ten ticari araç muayene ücretlerine indirim talebi
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