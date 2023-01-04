https://sputniknews.com.tr/20230104/kulunkten-arac-muayene-ucretine-tepki-operasyon-cekiyorlar-1065379819.html

Külünk'ten araç muayene ücretine tepki: Operasyon çekiyorlar

Külünk'ten araç muayene ücretine tepki: Operasyon çekiyorlar

Metin Külünk, yeni yılla beraber bin 130 liraya çıkan araç muayene ücretlerine tepki göstererek "Devlete ve millete operasyon çekmeye devam ediyorlar" dedi. 04.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-04T16:28+0300

2023-01-04T16:28+0300

2023-01-04T16:32+0300

metin külünk

araç muayene

fiyat artışı

tepki

ekonomi

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Eski AK Parti Milletvekili Metin Külünk, yeni yılla beraber zamlanan araç muayene fiyatlarına tepki gösterdi.Otomobil, minibüs, kamyonet, özel amaçlı taşıt, arazi taşıtı, römork ve yarı römork araçların muayenelerinde yetkili şirket TüvTürk, yeni yılda zorunlu araç muayene ücretlerine yüzde 110 zam yapmıştı. 2022 yılında 507 TL'ye yapılan zorunlu araç muayene ücreti 2023 yılında yaklaşık olarak 1130.40 TL'ye yükseldi.Külünk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma şu ifadeleri kullandı:Araç muayene ücretleri, zammın ardından sosyal medyada da gündem oldu ve birçok araç sahibinin tepkisini çekti.

https://sputniknews.com.tr/20221126/teskten-ticari-arac-muayene-ucretlerine-indirim-talebi-1063853594.html

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metin külünk, araç muayene, fiyat artışı, tepki