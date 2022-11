https://sputniknews.com.tr/20221126/teskten-ticari-arac-muayene-ucretlerine-indirim-talebi-1063853594.html

TESK'ten ticari araç muayene ücretlerine indirim talebi

TESK'ten ticari araç muayene ücretlerine indirim talebi

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yeni yılda araç muayene ücretlerine yeniden değerlendirme oranında artış yapılacağını belirterek, ticari araçlar için... 26.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-26T04:49+0300

2022-11-26T04:49+0300

2022-11-26T04:50+0300

ekonomi

tesk

bendevi palandöken

araç

araç muayene

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/09/1043986128_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_b817e1d8b21733c41f75f5fd7cf09ede.jpg

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, yılbaşından itibaren araç muayene ücretlerinde yüzde 122.93 olarak belirlenen yeniden değerleme oranında artış yapılacağını anımsattı.Bloomberg HT'nin haberine göre bu artıştan ulaşım sektöründe faaliyet gösteren esnafın etkileneceğine işaret eden Palandöken, ticari araçlar için her yıl zorunlu olan fenni muayene ücretlerine indirim yapılması gerektiğini savundu.Palandöken, eylül sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 26 milyon araçtan 10 milyonunun ticari araç olduğunu kaydederek, "Ulaşım sektöründe faaliyet gösteren taksi, kamyon, otobüs gibi ticari araçlar ilk bir yıldan sonra her yıl araçlarını muayene ettirmekle yükümlü. Ancak pandemiden yeni çıkan esnafımız geçmişteki zararını karşılayamadı ve işleri henüz rayına oturmadı. Son bir yılda mazota gelen zamlarla birlikte belini doğrultamayan şoför esnafımız araç muayene ücretlerini, araç sigortasını, vergisini, Bağ-Kur ve SSK primlerini ödemekte güçlük çekiyor. Esnafımızın mağduriyetinin önlenmesi için her yıl zorunluluğu olan ticari araç muayenelerine özel bir indirim sağlanmalı" ifadesini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20221125/tesk-genel-baskani-palandoken-perakende-yasasi-cikmazsa-bu-kucuk-esnafin-olumu-olur-1063833872.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

tesk, bendevi palandöken, araç, araç muayene