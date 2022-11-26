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https://sputniknews.com.tr/20221126/teskten-ticari-arac-muayene-ucretlerine-indirim-talebi-1063853594.html
TESK'ten ticari araç muayene ücretlerine indirim talebi
TESK'ten ticari araç muayene ücretlerine indirim talebi
TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yeni yılda araç muayene ücretlerine yeniden değerlendirme oranında artış yapılacağını belirterek, ticari araçlar için... 26.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-26T04:49+0300
2022-11-26T04:50+0300
ekonomi
tesk
bendevi palandöken
araç
araç muayene
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Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, yılbaşından itibaren araç muayene ücretlerinde yüzde 122.93 olarak belirlenen yeniden değerleme oranında artış yapılacağını anımsattı.Bloomberg HT'nin haberine göre bu artıştan ulaşım sektöründe faaliyet gösteren esnafın etkileneceğine işaret eden Palandöken, ticari araçlar için her yıl zorunlu olan fenni muayene ücretlerine indirim yapılması gerektiğini savundu.Palandöken, eylül sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 26 milyon araçtan 10 milyonunun ticari araç olduğunu kaydederek, "Ulaşım sektöründe faaliyet gösteren taksi, kamyon, otobüs gibi ticari araçlar ilk bir yıldan sonra her yıl araçlarını muayene ettirmekle yükümlü. Ancak pandemiden yeni çıkan esnafımız geçmişteki zararını karşılayamadı ve işleri henüz rayına oturmadı. Son bir yılda mazota gelen zamlarla birlikte belini doğrultamayan şoför esnafımız araç muayene ücretlerini, araç sigortasını, vergisini, Bağ-Kur ve SSK primlerini ödemekte güçlük çekiyor. Esnafımızın mağduriyetinin önlenmesi için her yıl zorunluluğu olan ticari araç muayenelerine özel bir indirim sağlanmalı" ifadesini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20221125/tesk-genel-baskani-palandoken-perakende-yasasi-cikmazsa-bu-kucuk-esnafin-olumu-olur-1063833872.html
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tesk, bendevi palandöken, araç, araç muayene
tesk, bendevi palandöken, araç, araç muayene

TESK'ten ticari araç muayene ücretlerine indirim talebi

04:49 26.11.2022 (güncellendi: 04:50 26.11.2022)
© AABendevi Palandöken
Bendevi Palandöken - Sputnik Türkiye, 1920, 26.11.2022
© AA
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TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yeni yılda araç muayene ücretlerine yeniden değerlendirme oranında artış yapılacağını belirterek, ticari araçlar için uygulanacak muayene ücretlerine özel indirim talep etti.
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, yılbaşından itibaren araç muayene ücretlerinde yüzde 122.93 olarak belirlenen yeniden değerleme oranında artış yapılacağını anımsattı.
Bloomberg HT'nin haberine göre bu artıştan ulaşım sektöründe faaliyet gösteren esnafın etkileneceğine işaret eden Palandöken, ticari araçlar için her yıl zorunlu olan fenni muayene ücretlerine indirim yapılması gerektiğini savundu.
Palandöken, eylül sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 26 milyon araçtan 10 milyonunun ticari araç olduğunu kaydederek, "Ulaşım sektöründe faaliyet gösteren taksi, kamyon, otobüs gibi ticari araçlar ilk bir yıldan sonra her yıl araçlarını muayene ettirmekle yükümlü. Ancak pandemiden yeni çıkan esnafımız geçmişteki zararını karşılayamadı ve işleri henüz rayına oturmadı. Son bir yılda mazota gelen zamlarla birlikte belini doğrultamayan şoför esnafımız araç muayene ücretlerini, araç sigortasını, vergisini, Bağ-Kur ve SSK primlerini ödemekte güçlük çekiyor. Esnafımızın mağduriyetinin önlenmesi için her yıl zorunluluğu olan ticari araç muayenelerine özel bir indirim sağlanmalı" ifadesini kullandı.
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