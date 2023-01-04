https://sputniknews.com.tr/20230104/kirgizistanda-playback-sarki-soylemek-yasaklandi-1065361549.html

Kırgızistan'da devlet destekli etkinliklerde playback şarkı söylemek yasaklandı

Kırgızistan'da devlet destekli etkinliklerde playback şarkı söylemek yasaklandı

Kırgızistan Kültür Bakanlığı, ülkenin halka açık kültürel etkinliklerde önceden kaydedilmiş şarkılar eşliğinde şarkı söylemeyi yasakladığını duyurdu. Yasak 1... 04.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-04T09:41+0300

2023-01-04T09:41+0300

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dünya

kırgızistan

playback

yasak

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Karar Kültür, Enformasyon ve Spor Bakanı Altınbek Maksutov tarafından imzalandı. Yerel basında çıkan haberlere göre belge, tiyatrolarda, sinema salonlarında, müzelerde, kulüplerde, kütüphanelerde ve spor salonlarında devlete ait kültürel etkinliklerde dudak senkronizasyonunu yasaklıyor. Bu yasak aynı zamanda toplu halka açık etkinlikler için de geçerli. Kırgızistan Kültür Bakanlığı'nın basın servisinden yapılan açıklamada, "Şarkıcılar kültürel etkinlikler sırasında canlı şarkı söylemelidir" dedi.Bu yeni kuralı ihlal edenlere hangi cezaların verileceği belirsiz olsa da, sorumluluk ilgili etkinliklerin organizatörlerine ve ev sahiplerine ait olacak.Kırgızistan'ın kültür bakanının mevzuata uyulup uyulmadığını şahsen denetleyeceği bildirildi. Şarkı kararı, Şubat 2021'de Kırgızistan Kültür Bakanlığı'nın konser organizatörlerini biletlerin ve posterlerin üzerine ilgili duyuruları basarak performansın canlı mı yoksa dudak senkronizasyonu mu olacağını seyirciye bildirme zorunluluğu getirmesinin ardından imzalandı.

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