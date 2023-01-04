https://sputniknews.com.tr/20230104/kirgizistanda-playback-sarki-soylemek-yasaklandi-1065361549.html
Kırgızistan'da devlet destekli etkinliklerde playback şarkı söylemek yasaklandı
Kırgızistan'da devlet destekli etkinliklerde playback şarkı söylemek yasaklandı
Kırgızistan Kültür Bakanlığı, ülkenin halka açık kültürel etkinliklerde önceden kaydedilmiş şarkılar eşliğinde şarkı söylemeyi yasakladığını duyurdu. Yasak 1... 04.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-04T09:41+0300
2023-01-04T09:41+0300
2023-01-04T09:50+0300
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kırgızistan
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yasak
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Karar Kültür, Enformasyon ve Spor Bakanı Altınbek Maksutov tarafından imzalandı. Yerel basında çıkan haberlere göre belge, tiyatrolarda, sinema salonlarında, müzelerde, kulüplerde, kütüphanelerde ve spor salonlarında devlete ait kültürel etkinliklerde dudak senkronizasyonunu yasaklıyor. Bu yasak aynı zamanda toplu halka açık etkinlikler için de geçerli. Kırgızistan Kültür Bakanlığı'nın basın servisinden yapılan açıklamada, "Şarkıcılar kültürel etkinlikler sırasında canlı şarkı söylemelidir" dedi.Bu yeni kuralı ihlal edenlere hangi cezaların verileceği belirsiz olsa da, sorumluluk ilgili etkinliklerin organizatörlerine ve ev sahiplerine ait olacak.Kırgızistan'ın kültür bakanının mevzuata uyulup uyulmadığını şahsen denetleyeceği bildirildi. Şarkı kararı, Şubat 2021'de Kırgızistan Kültür Bakanlığı'nın konser organizatörlerini biletlerin ve posterlerin üzerine ilgili duyuruları basarak performansın canlı mı yoksa dudak senkronizasyonu mu olacağını seyirciye bildirme zorunluluğu getirmesinin ardından imzalandı.
https://sputniknews.com.tr/20221208/celine-dion-tedavisi-olmayan-kati-kisi-sendromuna-yakalandim-1064346783.html
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kırgızistan, playback, yasak
kırgızistan, playback, yasak
Kırgızistan'da devlet destekli etkinliklerde playback şarkı söylemek yasaklandı
09:41 04.01.2023 (güncellendi: 09:50 04.01.2023) Abone ol
Kırgızistan Kültür Bakanlığı, ülkenin halka açık kültürel etkinliklerde önceden kaydedilmiş şarkılar eşliğinde şarkı söylemeyi yasakladığını duyurdu. Yasak 1 Ocak'ta yürürlüğe girdi.
Karar Kültür, Enformasyon ve Spor Bakanı Altınbek Maksutov tarafından imzalandı.
Yerel basında çıkan haberlere göre belge, tiyatrolarda, sinema salonlarında, müzelerde, kulüplerde, kütüphanelerde ve spor salonlarında devlete ait kültürel etkinliklerde dudak senkronizasyonunu yasaklıyor.
Bu yasak aynı zamanda toplu halka açık etkinlikler için de geçerli.
Kırgızistan Kültür Bakanlığı'nın basın servisinden yapılan açıklamada, "Şarkıcılar kültürel etkinlikler sırasında canlı şarkı söylemelidir" dedi.
Bu yeni kuralı ihlal edenlere hangi cezaların verileceği belirsiz olsa da, sorumluluk ilgili etkinliklerin organizatörlerine ve ev sahiplerine ait olacak.
Kırgızistan'ın kültür bakanının mevzuata uyulup uyulmadığını şahsen denetleyeceği bildirildi.
Şarkı kararı, Şubat 2021'de Kırgızistan Kültür Bakanlığı'nın konser organizatörlerini biletlerin ve posterlerin üzerine ilgili duyuruları basarak performansın canlı mı yoksa dudak senkronizasyonu mu olacağını seyirciye bildirme zorunluluğu getirmesinin ardından imzalandı.