Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20230104/kirgizistanda-playback-sarki-soylemek-yasaklandi-1065361549.html
Kırgızistan'da devlet destekli etkinliklerde playback şarkı söylemek yasaklandı
Kırgızistan'da devlet destekli etkinliklerde playback şarkı söylemek yasaklandı
Kırgızistan Kültür Bakanlığı, ülkenin halka açık kültürel etkinliklerde önceden kaydedilmiş şarkılar eşliğinde şarkı söylemeyi yasakladığını duyurdu. Yasak 1... 04.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-04T09:41+0300
2023-01-04T09:50+0300
dünya
kırgızistan
playback
yasak
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/02/19/1054235523_0:52:1921:1132_1920x0_80_0_0_459d46b6d984e00d71952ed4e3499493.jpg
Karar Kültür, Enformasyon ve Spor Bakanı Altınbek Maksutov tarafından imzalandı. Yerel basında çıkan haberlere göre belge, tiyatrolarda, sinema salonlarında, müzelerde, kulüplerde, kütüphanelerde ve spor salonlarında devlete ait kültürel etkinliklerde dudak senkronizasyonunu yasaklıyor. Bu yasak aynı zamanda toplu halka açık etkinlikler için de geçerli. Kırgızistan Kültür Bakanlığı'nın basın servisinden yapılan açıklamada, "Şarkıcılar kültürel etkinlikler sırasında canlı şarkı söylemelidir" dedi.Bu yeni kuralı ihlal edenlere hangi cezaların verileceği belirsiz olsa da, sorumluluk ilgili etkinliklerin organizatörlerine ve ev sahiplerine ait olacak.Kırgızistan'ın kültür bakanının mevzuata uyulup uyulmadığını şahsen denetleyeceği bildirildi. Şarkı kararı, Şubat 2021'de Kırgızistan Kültür Bakanlığı'nın konser organizatörlerini biletlerin ve posterlerin üzerine ilgili duyuruları basarak performansın canlı mı yoksa dudak senkronizasyonu mu olacağını seyirciye bildirme zorunluluğu getirmesinin ardından imzalandı.
https://sputniknews.com.tr/20221208/celine-dion-tedavisi-olmayan-kati-kisi-sendromuna-yakalandim-1064346783.html
kırgızistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/02/19/1054235523_82:0:1789:1280_1920x0_80_0_0_3e2a379faed53ba200cb6747465e6294.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
kırgızistan, playback, yasak
kırgızistan, playback, yasak

Kırgızistan'da devlet destekli etkinliklerde playback şarkı söylemek yasaklandı

09:41 04.01.2023 (güncellendi: 09:50 04.01.2023)
© PixabayMikrofon
Mikrofon - Sputnik Türkiye, 1920, 04.01.2023
© Pixabay
Abone olTelegram
Kırgızistan Kültür Bakanlığı, ülkenin halka açık kültürel etkinliklerde önceden kaydedilmiş şarkılar eşliğinde şarkı söylemeyi yasakladığını duyurdu. Yasak 1 Ocak'ta yürürlüğe girdi.
Karar Kültür, Enformasyon ve Spor Bakanı Altınbek Maksutov tarafından imzalandı.
Yerel basında çıkan haberlere göre belge, tiyatrolarda, sinema salonlarında, müzelerde, kulüplerde, kütüphanelerde ve spor salonlarında devlete ait kültürel etkinliklerde dudak senkronizasyonunu yasaklıyor.
Bu yasak aynı zamanda toplu halka açık etkinlikler için de geçerli.
Kırgızistan Kültür Bakanlığı'nın basın servisinden yapılan açıklamada, "Şarkıcılar kültürel etkinlikler sırasında canlı şarkı söylemelidir" dedi.
Bu yeni kuralı ihlal edenlere hangi cezaların verileceği belirsiz olsa da, sorumluluk ilgili etkinliklerin organizatörlerine ve ev sahiplerine ait olacak.
Kırgızistan'ın kültür bakanının mevzuata uyulup uyulmadığını şahsen denetleyeceği bildirildi.
Şarkı kararı, Şubat 2021'de Kırgızistan Kültür Bakanlığı'nın konser organizatörlerini biletlerin ve posterlerin üzerine ilgili duyuruları basarak performansın canlı mı yoksa dudak senkronizasyonu mu olacağını seyirciye bildirme zorunluluğu getirmesinin ardından imzalandı.
Celine Dion - Sputnik Türkiye, 1920, 08.12.2022
YAŞAM
Celine Dion: Tedavisi olmayan 'katı kişi sendromu'na yakalandım
8 Aralık 2022, 17:03
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала