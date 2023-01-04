https://sputniknews.com.tr/20230104/kaza-geciren-jeremy-rennerdan-ilk-paylasim-1065362696.html
Kaza geçiren Avengers yıldızı Jeremy Renner'dan ilk paylaşım
Kaza geçiren Avengers yıldızı Jeremy Renner'dan ilk paylaşım
Kendi kullandığı kar küreme aracının altında kalarak ağır yaralanan ve durumunun kritik olduğu bildirilen Hollywood aktörü Jeremy Renner, hastane yatağından... 04.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-04T10:15+0300
2023-01-04T10:15+0300
2023-01-04T10:16+0300
yaşam
jeremy renner
marvel
kaza
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Marvel Sinematik Evreni'nin 'Hawkeye'ı Jeremy Renner, evinin önünde kar kürerken kaza geçirmiş ve ağır yaralanmıştı. Renner, kaza sonrası ilk fotoğrafını hastane odasından paylaştı.Aktör, "Tüm güzel sözleriniz için teşekkür ederim. Yazı yazmak için berbat durumdayım. Ama hepinize sevgilerimi gönderiyorum" ifadelerini kullandı.Renner’ın kaza sonrası ilk mesajına Chris Hemsworth, Chris Evans, Vanessa Hudgens, Orlando Bloom, Penelope Cruz, Jimmy Fallon, Taika Waititi, Chris Pratt, Kate Beckinsale gibi ünlü isimler geçmiş olsun dileklerini iletti.Geçen hafta çalışır haldeki kar küreme aracından inip, karların arasına dalan Jeremy Renner'ın araç tarafından ezildiği öğrenilmişti. Doktor komşusunun, çok kan kaybeden ve bacağı ciddi şekilde yaralanan aktöre ilk müdahaleyi yaptığı belirtilmişti.Öte yandan kendisi gibi oyuncu olan Sonni Pacheco ile 2014 yılında nikah masasına oturmuştu. Ancak çiftin birlikteliği çok uzun sürmemişti. Pacheco, 2015'te boşanarak, yollarını ayırmıştı. İkilinin bu birlikten 9 yaşında Ava Berlin Renner adında çocuğu bulunuyor.
https://sputniknews.com.tr/20230102/avengersin-yildizi-jeremy-renner-kaza-gecirdi-durumu-kritik-1065292258.html
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jeremy renner, marvel, kaza
jeremy renner, marvel, kaza
Kaza geçiren Avengers yıldızı Jeremy Renner'dan ilk paylaşım
10:15 04.01.2023 (güncellendi: 10:16 04.01.2023) Abone ol
Kendi kullandığı kar küreme aracının altında kalarak ağır yaralanan ve durumunun kritik olduğu bildirilen Hollywood aktörü Jeremy Renner, hastane yatağından ilk fotoğrafını paylaştı.
Marvel Sinematik Evreni'nin 'Hawkeye'ı Jeremy Renner, evinin önünde kar kürerken kaza geçirmiş ve ağır yaralanmıştı. Renner, kaza sonrası ilk fotoğrafını hastane odasından paylaştı.
Aktör, "Tüm güzel sözleriniz için teşekkür ederim. Yazı yazmak için berbat durumdayım. Ama hepinize sevgilerimi gönderiyorum" ifadelerini kullandı.
Renner’ın kaza sonrası ilk mesajına Chris Hemsworth, Chris Evans, Vanessa Hudgens, Orlando Bloom, Penelope Cruz, Jimmy Fallon, Taika Waititi, Chris Pratt, Kate Beckinsale gibi ünlü isimler geçmiş olsun dileklerini iletti.
Geçen hafta çalışır haldeki kar küreme aracından inip, karların arasına dalan Jeremy Renner'ın araç tarafından ezildiği öğrenilmişti. Doktor komşusunun, çok kan kaybeden ve bacağı ciddi şekilde yaralanan aktöre ilk müdahaleyi yaptığı belirtilmişti.
Öte yandan kendisi gibi oyuncu olan Sonni Pacheco ile 2014 yılında nikah masasına oturmuştu. Ancak çiftin birlikteliği çok uzun sürmemişti. Pacheco, 2015'te boşanarak, yollarını ayırmıştı. İkilinin bu birlikten 9 yaşında Ava Berlin Renner adında çocuğu bulunuyor.