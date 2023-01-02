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https://sputniknews.com.tr/20230102/avengersin-yildizi-jeremy-renner-kaza-gecirdi-durumu-kritik-1065292258.html
Avengers'ın yıldızı Jeremy Renner kaza geçirdi: Durumu kritik
Avengers'ın yıldızı Jeremy Renner kaza geçirdi: Durumu kritik
Hollywood yıldızı ve Avengers filminin 'Hawkeye'ı Jeremy Renner'ın kar kürerken bir kaza geçirdiği ve durumunun kritik olduğu belirtildi. 02.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-02T13:35+0300
2023-01-02T13:35+0300
yaşam
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jeremy renner
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'Görevimiz Tehlike' serisinde 'William Brandt' ve Marvel Sinematik Evreni'nde 'Hawkeye' karakterlerini canlandıran Jeremy Renner'ın hafta sonu kar kürerken kaza geçirdiği ve hastaneye kaldırıldığı duyuruldu.51 yaşındaki aktörün sözcüsü, "Kar kürerken hava durumuna bağlı bir kaza geçiren Jeremy'nin aldığı yaralar sebebiyle durumunun 'kritik' ancak mevcut olarak 'stabil' olduğunu doğrulayabiliriz" açıklamasını yaptı.Öte yandan ailesinin Renner'ın yanında olduğu ve uçakla hastaneye kaldırılan oyuncu ile ilgilenildiği belirtildi.Jeremy Renner'ın hastanede ne kadar kalacağı, aldığı yaralar ve genel sağlık durumu hakkında henüz açıklama yapılmadı.Öte yandan Jeremy Renner, 'Ölümcül Tuzak' ve 'Hırsızlar Şehri' filmleriyle iki kez Oscar'a aday gösterilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20221208/robert-downey-jrdan-tarantinoya-marvel-yaniti-bu-isimleri-yok-saymak-dogru-degil-1064344796.html
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marvel, avengers, jeremy renner
marvel, avengers, jeremy renner

Avengers'ın yıldızı Jeremy Renner kaza geçirdi: Durumu kritik

13:35 02.01.2023
© AFP 2022 / ROBYN BECKJeremy Renner
Jeremy Renner - Sputnik Türkiye, 1920, 02.01.2023
© AFP 2022 / ROBYN BECK
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Hollywood yıldızı ve Avengers filminin 'Hawkeye'ı Jeremy Renner'ın kar kürerken bir kaza geçirdiği ve durumunun kritik olduğu belirtildi.
'Görevimiz Tehlike' serisinde 'William Brandt' ve Marvel Sinematik Evreni'nde 'Hawkeye' karakterlerini canlandıran Jeremy Renner'ın hafta sonu kar kürerken kaza geçirdiği ve hastaneye kaldırıldığı duyuruldu.
51 yaşındaki aktörün sözcüsü, "Kar kürerken hava durumuna bağlı bir kaza geçiren Jeremy'nin aldığı yaralar sebebiyle durumunun 'kritik' ancak mevcut olarak 'stabil' olduğunu doğrulayabiliriz" açıklamasını yaptı.
Öte yandan ailesinin Renner'ın yanında olduğu ve uçakla hastaneye kaldırılan oyuncu ile ilgilenildiği belirtildi.
Jeremy Renner'ın hastanede ne kadar kalacağı, aldığı yaralar ve genel sağlık durumu hakkında henüz açıklama yapılmadı.
Öte yandan Jeremy Renner, 'Ölümcül Tuzak' ve 'Hırsızlar Şehri' filmleriyle iki kez Oscar'a aday gösterilmişti.
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