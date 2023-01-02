https://sputniknews.com.tr/20230102/avengersin-yildizi-jeremy-renner-kaza-gecirdi-durumu-kritik-1065292258.html

Avengers'ın yıldızı Jeremy Renner kaza geçirdi: Durumu kritik

Avengers'ın yıldızı Jeremy Renner kaza geçirdi: Durumu kritik

Hollywood yıldızı ve Avengers filminin 'Hawkeye'ı Jeremy Renner'ın kar kürerken bir kaza geçirdiği ve durumunun kritik olduğu belirtildi. 02.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-02T13:35+0300

2023-01-02T13:35+0300

2023-01-02T13:35+0300

yaşam

marvel

avengers

jeremy renner

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/02/1065292100_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_cd8b46dfa51ed1bd2a6314b1fc93b426.jpg

'Görevimiz Tehlike' serisinde 'William Brandt' ve Marvel Sinematik Evreni'nde 'Hawkeye' karakterlerini canlandıran Jeremy Renner'ın hafta sonu kar kürerken kaza geçirdiği ve hastaneye kaldırıldığı duyuruldu.51 yaşındaki aktörün sözcüsü, "Kar kürerken hava durumuna bağlı bir kaza geçiren Jeremy'nin aldığı yaralar sebebiyle durumunun 'kritik' ancak mevcut olarak 'stabil' olduğunu doğrulayabiliriz" açıklamasını yaptı.Öte yandan ailesinin Renner'ın yanında olduğu ve uçakla hastaneye kaldırılan oyuncu ile ilgilenildiği belirtildi.Jeremy Renner'ın hastanede ne kadar kalacağı, aldığı yaralar ve genel sağlık durumu hakkında henüz açıklama yapılmadı.Öte yandan Jeremy Renner, 'Ölümcül Tuzak' ve 'Hırsızlar Şehri' filmleriyle iki kez Oscar'a aday gösterilmişti.

https://sputniknews.com.tr/20221208/robert-downey-jrdan-tarantinoya-marvel-yaniti-bu-isimleri-yok-saymak-dogru-degil-1064344796.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

marvel, avengers, jeremy renner