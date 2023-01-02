https://sputniknews.com.tr/20230102/avengersin-yildizi-jeremy-renner-kaza-gecirdi-durumu-kritik-1065292258.html
Avengers'ın yıldızı Jeremy Renner kaza geçirdi: Durumu kritik
Avengers'ın yıldızı Jeremy Renner kaza geçirdi: Durumu kritik
Hollywood yıldızı ve Avengers filminin 'Hawkeye'ı Jeremy Renner'ın kar kürerken bir kaza geçirdiği ve durumunun kritik olduğu belirtildi. 02.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-02T13:35+0300
2023-01-02T13:35+0300
2023-01-02T13:35+0300
yaşam
marvel
avengers
jeremy renner
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/02/1065292100_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_cd8b46dfa51ed1bd2a6314b1fc93b426.jpg
'Görevimiz Tehlike' serisinde 'William Brandt' ve Marvel Sinematik Evreni'nde 'Hawkeye' karakterlerini canlandıran Jeremy Renner'ın hafta sonu kar kürerken kaza geçirdiği ve hastaneye kaldırıldığı duyuruldu.51 yaşındaki aktörün sözcüsü, "Kar kürerken hava durumuna bağlı bir kaza geçiren Jeremy'nin aldığı yaralar sebebiyle durumunun 'kritik' ancak mevcut olarak 'stabil' olduğunu doğrulayabiliriz" açıklamasını yaptı.Öte yandan ailesinin Renner'ın yanında olduğu ve uçakla hastaneye kaldırılan oyuncu ile ilgilenildiği belirtildi.Jeremy Renner'ın hastanede ne kadar kalacağı, aldığı yaralar ve genel sağlık durumu hakkında henüz açıklama yapılmadı.Öte yandan Jeremy Renner, 'Ölümcül Tuzak' ve 'Hırsızlar Şehri' filmleriyle iki kez Oscar'a aday gösterilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20221208/robert-downey-jrdan-tarantinoya-marvel-yaniti-bu-isimleri-yok-saymak-dogru-degil-1064344796.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/02/1065292100_75:0:1139:798_1920x0_80_0_0_7ee881736210f7d2fa90c1f93925d2f5.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
marvel, avengers, jeremy renner
marvel, avengers, jeremy renner
Avengers'ın yıldızı Jeremy Renner kaza geçirdi: Durumu kritik
Abone ol
Hollywood yıldızı ve Avengers filminin 'Hawkeye'ı Jeremy Renner'ın kar kürerken bir kaza geçirdiği ve durumunun kritik olduğu belirtildi.
'Görevimiz Tehlike' serisinde 'William Brandt' ve Marvel Sinematik Evreni'nde 'Hawkeye' karakterlerini canlandıran Jeremy Renner'ın hafta sonu kar kürerken kaza geçirdiği ve hastaneye kaldırıldığı duyuruldu.
51 yaşındaki aktörün sözcüsü, "Kar kürerken hava durumuna bağlı bir kaza geçiren Jeremy'nin aldığı yaralar sebebiyle durumunun 'kritik' ancak mevcut olarak 'stabil' olduğunu doğrulayabiliriz" açıklamasını yaptı.
Öte yandan ailesinin Renner'ın yanında olduğu ve uçakla hastaneye kaldırılan oyuncu ile ilgilenildiği belirtildi.
Jeremy Renner'ın hastanede ne kadar kalacağı, aldığı yaralar ve genel sağlık durumu hakkında henüz açıklama yapılmadı.
Öte yandan Jeremy Renner, 'Ölümcül Tuzak' ve 'Hırsızlar Şehri' filmleriyle iki kez Oscar'a aday gösterilmişti.