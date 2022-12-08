https://sputniknews.com.tr/20221208/robert-downey-jrdan-tarantinoya-marvel-yaniti-bu-isimleri-yok-saymak-dogru-degil-1064344796.html

Robert Downey Jr.'dan Tarantino'ya 'Marvel' yanıtı: Bu isimleri yok saymak doğru değil

Robert Downey Jr.'dan Tarantino'ya 'Marvel' yanıtı: Bu isimleri yok saymak doğru değil

Tarantino'nun, "Marvel oyuncuları film yıldızı değil" açıklamasına bu kez Iron Man'in yıldızı Robert Downey Jr., "Bu isimleri yok saymak doğru değil!" yanıtını... 08.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-08T16:06+0300

2022-12-08T16:06+0300

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robert downey jr

quentin tarantino

yaşam

marvel

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Geçen yıl Martin Scorsese süper kahraman filmlerini filmden saymadığını belirten açıklamalar yaptı. Bu yıl da ünlü yönetmen Quentin Tarantino, "Marvel oyuncuları film yıldızı değil" açıklamasıyla gündemde.Hollywood'un ünlü yönetmenlerinin açıklamalarına Marvel filmlerinin yıldızlarından cevaplar gelmeye devam ediyor.Robert Downey Jr., babası yönetmen Robert Downey Sr'ın hayatını anlatan belgeselle ilgili yaptığı bir röportajda Tarantino'nun açıklamasıyla ilgili konuştu.NTV’nin aktardığına göre Iron Man'in yıldızı, sinemaya uyarlanan bir karakterin ancak onu temsil edecek kişinin yeteneği oranında başarılı olabileceğini ve bu isimleri yok saymanın doğru olmadığını söyledi.Hollywood'un Marvel'laşmasını ve endüstriyi domine etmesini eleştiren Tarantino, bu filmlerde kahramanlara hayat veren aktörlerin değil filmdeki karakterlerin yıldız olduğunu söylemişti.'Shang-Chi ve On Halka Efsanesi' filminin başrol oyuncusu Simu Liu ise Tarantino'ya ve geçtiğimiz yıl süper kahraman filmleri tartışmasının fitilini ateşleyen Martin Scorsese'ye sosyal medya hesabından "Film yıldızı olmanın tek karar mercileri Tarantino ve Scorsese olsaydı, asla 400 milyon doları aşan bir filmde başrol oynama fırsatım olmayacaktı" açıklamasını yapmıştı.

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robert downey jr, quentin tarantino, marvel