https://sputniknews.com.tr/20230104/ingiltere-basbakani-sunaktan-ukraynaya-uzun-vadeli-destek-sozu-1065352490.html
İngiltere Başbakanı Sunak’tan Ukrayna’ya uzun vadeli destek sözü
İngiltere Başbakanı Sunak’tan Ukrayna’ya uzun vadeli destek sözü
İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile telefon görüşmesinde, Ukrayna’ya uzun vadede desteklerini sürdüreceklerini... 04.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-04T00:51+0300
2023-01-04T00:51+0300
2023-01-04T00:51+0300
ukrayna krizi
sunak
ukrayna krizi
ukrayna
rishi sunak
vladimir zelenskiy
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Sky News’un aktardığına göre, İngiltere Başbakanlık Ofisi’nin temsilcisi, “Başbakan, Ukrayna’nın, uzun vadede desteğin devam edeceği konusunda İngiltere’ye güvenebileceğini söyledi” diye açıkladı.Ukrayna’nın savaş alanında zaferini sağlamak için önümüzdeki haftalarda ve aylarda ek teçhizatın sunulması yönünde çalışmaları sürdüğü ifade edildi.
https://sputniknews.com.tr/20221231/enerji-krizindeki-avrupayi-yil-boyunca-sarsan-protestolar-1065190971.html
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sunak, ukrayna krizi, ukrayna, rishi sunak, vladimir zelenskiy
sunak, ukrayna krizi, ukrayna, rishi sunak, vladimir zelenskiy
İngiltere Başbakanı Sunak’tan Ukrayna’ya uzun vadeli destek sözü
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İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile telefon görüşmesinde, Ukrayna’ya uzun vadede desteklerini sürdüreceklerini belirtti.
Sky News’un aktardığına göre, İngiltere Başbakanlık Ofisi’nin temsilcisi, “Başbakan, Ukrayna’nın, uzun vadede desteğin devam edeceği konusunda İngiltere’ye güvenebileceğini söyledi” diye açıkladı.
Ukrayna’nın savaş alanında zaferini sağlamak için önümüzdeki haftalarda ve aylarda ek teçhizatın sunulması yönünde çalışmaları sürdüğü ifade edildi.