https://sputniknews.com.tr/20230104/ingiltere-basbakani-sunaktan-ukraynaya-uzun-vadeli-destek-sozu-1065352490.html

İngiltere Başbakanı Sunak’tan Ukrayna’ya uzun vadeli destek sözü

İngiltere Başbakanı Sunak’tan Ukrayna’ya uzun vadeli destek sözü

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile telefon görüşmesinde, Ukrayna’ya uzun vadede desteklerini sürdüreceklerini... 04.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-04T00:51+0300

2023-01-04T00:51+0300

2023-01-04T00:51+0300

ukrayna krizi

sunak

ukrayna krizi

ukrayna

rishi sunak

vladimir zelenskiy

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Sky News’un aktardığına göre, İngiltere Başbakanlık Ofisi’nin temsilcisi, “Başbakan, Ukrayna’nın, uzun vadede desteğin devam edeceği konusunda İngiltere’ye güvenebileceğini söyledi” diye açıkladı.Ukrayna’nın savaş alanında zaferini sağlamak için önümüzdeki haftalarda ve aylarda ek teçhizatın sunulması yönünde çalışmaları sürdüğü ifade edildi.

https://sputniknews.com.tr/20221231/enerji-krizindeki-avrupayi-yil-boyunca-sarsan-protestolar-1065190971.html

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sunak, ukrayna krizi, ukrayna, rishi sunak, vladimir zelenskiy