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İmamoğlu'ndan Bakan Soylu'ya: 'Pandora'nın kutusunu siz açtınız'
İmamoğlu'ndan Bakan Soylu'ya: 'Pandora'nın kutusunu siz açtınız'
İBB Başkanı İmamoğlu, İçişleri Bakanı Soylu'nun İBB'de yürütülen terör soruşturmasına yönelik yaptığı açıklamalara ilişkin konuştu. İmamoğlu, "İçişleri... 04.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-04T10:27+0300
2023-01-04T11:05+0300
politika
ekrem imamoğlu
süleyman soylu
içişleri bakanlığı
ibb
terör
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Saraçhane’de basın açıklaması düzenledi. İmamoğlu’nun açıklamasından başlıklar şöyle:
https://sputniknews.com.tr/20221228/bakan-soylu-imamoglu-bana-chp-genel-merkezi-beni-sevmiyor-yardimci-olur-musunuz--demisti-1065135496.html
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ekrem imamoğlu, süleyman soylu, içişleri bakanlığı, ibb, terör
ekrem imamoğlu, süleyman soylu, içişleri bakanlığı, ibb, terör

İmamoğlu'ndan Bakan Soylu'ya: 'Pandora'nın kutusunu siz açtınız'

10:27 04.01.2023 (güncellendi: 11:05 04.01.2023)
© İBB/ONUR GUNAL İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu
 İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 04.01.2023
© İBB/ONUR GUNAL
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İBB Başkanı İmamoğlu, İçişleri Bakanı Soylu'nun İBB'de yürütülen terör soruşturmasına yönelik yaptığı açıklamalara ilişkin konuştu. İmamoğlu, "İçişleri Bakanlığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden güvenlik soruşturmasının olumsuz çıkması nedeniyle 15 kişiyi işten çıkardı. Hani yetkiniz yoktu?" diye sordu.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Saraçhane’de basın açıklaması düzenledi. İmamoğlu’nun açıklamasından başlıklar şöyle:
Bakan Soylu'nun terör iltisaklı dediği kişinin arşiv araştırması temiz.
Pandora'nın kutusunu siz açtınız.
Belediyeler güvenlik veya istihbarat kuruluşları değildir.
İçişleri Bakanlığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden güvenlik soruşturmasının olumsuz çıkması nedeniyle 15 kişiyi işten çıkardı. Hani yetkiniz yoktu?
. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu - Sputnik Türkiye, 1920, 28.12.2022
POLİTİKA
Bakan Soylu: İmamoğlu bana 'CHP Genel Merkezi beni sevmiyor, yardımcı olur musunuz?' demişti
28 Aralık 2022, 15:49
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