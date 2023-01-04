https://sputniknews.com.tr/20230104/imamoglundan-bakan-soyluya-pandoranin-kutusunu-siz-actiniz-1065362836.html
İmamoğlu'ndan Bakan Soylu'ya: 'Pandora'nın kutusunu siz açtınız'
İmamoğlu'ndan Bakan Soylu'ya: 'Pandora'nın kutusunu siz açtınız'
İBB Başkanı İmamoğlu, İçişleri Bakanı Soylu'nun İBB'de yürütülen terör soruşturmasına yönelik yaptığı açıklamalara ilişkin konuştu. İmamoğlu, "İçişleri... 04.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-04T10:27+0300
2023-01-04T10:27+0300
2023-01-04T11:05+0300
politika
ekrem imamoğlu
süleyman soylu
içişleri bakanlığı
ibb
terör
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Saraçhane’de basın açıklaması düzenledi. İmamoğlu’nun açıklamasından başlıklar şöyle:
https://sputniknews.com.tr/20221228/bakan-soylu-imamoglu-bana-chp-genel-merkezi-beni-sevmiyor-yardimci-olur-musunuz--demisti-1065135496.html
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ekrem imamoğlu, süleyman soylu, içişleri bakanlığı, ibb, terör
ekrem imamoğlu, süleyman soylu, içişleri bakanlığı, ibb, terör
İmamoğlu'ndan Bakan Soylu'ya: 'Pandora'nın kutusunu siz açtınız'
10:27 04.01.2023 (güncellendi: 11:05 04.01.2023) Abone ol
İBB Başkanı İmamoğlu, İçişleri Bakanı Soylu'nun İBB'de yürütülen terör soruşturmasına yönelik yaptığı açıklamalara ilişkin konuştu. İmamoğlu, "İçişleri Bakanlığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden güvenlik soruşturmasının olumsuz çıkması nedeniyle 15 kişiyi işten çıkardı. Hani yetkiniz yoktu?" diye sordu.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Saraçhane’de basın açıklaması düzenledi. İmamoğlu’nun açıklamasından başlıklar şöyle:
Bakan Soylu'nun terör iltisaklı dediği kişinin arşiv araştırması temiz.
Pandora'nın kutusunu siz açtınız.
Belediyeler güvenlik veya istihbarat kuruluşları değildir.
İçişleri Bakanlığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden güvenlik soruşturmasının olumsuz çıkması nedeniyle 15 kişiyi işten çıkardı. Hani yetkiniz yoktu?