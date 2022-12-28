Bakan Soylu: İmamoğlu bana 'CHP Genel Merkezi beni sevmiyor, yardımcı olur musunuz?' demişti

Kanunların bize verdiği yetkiliyi kullandığımız için eleştirdik. Kanunların bize verdiği yetkiliyi kullandığımız için eleştirdik.

CHP'de kaybettiği itibarı bize saldırarak meseleyi demagoji yöntemi ile itibar kazanmaya çalışanlar boşuna çırpınıyor. Biz samimi insanı yüzünden tanırız. CHP'de kaybettiği itibarı bize saldırarak meseleyi demagoji yöntemi ile itibar kazanmaya çalışanlar boşuna çırpınıyor. Biz samimi insanı yüzünden tanırız.

İmamoğlu, bizatihi beni aramıştır bir süre önce. 'CHP Genel Merkezi beni sevmiyor, ne olursunuz bu konuda bana yardımcı olur musunuz?' diye bir ricası da olmuştur. Ben kanun ne gerekiyorsa onu yaparız dedik yaptık. Hakaret edeceksin ve bunu hak olarak göreceksin, bu iki yüzlülüktür. Elbette belediye başkanının sorumluluğu var. İBB Başkanı açıklamayı yaparken zaman zaman terlemiş ve alnını silmek zorunda kalmıştır. Tarihin en başarısız belediye başkanı olarak nitelendirilen, çöp toplamaktan yoksun, böyle bir belediye başkanı elbette bunları kapatabilmek için geçen gün yargı kararından yaratamadığı mağduriyeti buradan bulmaya çalışmış. İmamoğlu, bizatihi beni aramıştır bir süre önce. 'CHP Genel Merkezi beni sevmiyor, ne olursunuz bu konuda bana yardımcı olur musunuz?' diye bir ricası da olmuştur. Ben kanun ne gerekiyorsa onu yaparız dedik yaptık. Hakaret edeceksin ve bunu hak olarak göreceksin, bu iki yüzlülüktür. Elbette belediye başkanının sorumluluğu var. İBB Başkanı açıklamayı yaparken zaman zaman terlemiş ve alnını silmek zorunda kalmıştır. Tarihin en başarısız belediye başkanı olarak nitelendirilen, çöp toplamaktan yoksun, böyle bir belediye başkanı elbette bunları kapatabilmek için geçen gün yargı kararından yaratamadığı mağduriyeti buradan bulmaya çalışmış.

Bizim 9 Aralık'ta dile getirdiğimiz iddiayı kabul etmiştir bu sabah yaptığı basın toplantısında. Devletin kararı ile işten çıkarılanları işe aldık demedi. Kamuya girmesi kesinlikle mümkün olmayan kişileri işe almadık demedi çünkü bunlar işe alındı. Özgür Özel yalan söyledi. Terörle iltisaklı insan aldınız belediyeye dedim. Soruşturma izni verdik ve başladı. Bizim 9 Aralık'ta dile getirdiğimiz iddiayı kabul etmiştir bu sabah yaptığı basın toplantısında. Devletin kararı ile işten çıkarılanları işe aldık demedi. Kamuya girmesi kesinlikle mümkün olmayan kişileri işe almadık demedi çünkü bunlar işe alındı. Özgür Özel yalan söyledi. Terörle iltisaklı insan aldınız belediyeye dedim. Soruşturma izni verdik ve başladı.

Biz bu soruşturmaları tüm belediyelerde yaptık. KHK ile atılanlar bir daha kamu hizmetinde görevlendirilemezler. 505 kişinin tamamı terörle iltisaklı oldukları için, kamu görevine engel olan kişilerdir. Sabah çok yalan dinlediniz. 1 yıl süren soruşturma yaptık. 8 kişilik bir müfettiş heyeti ile yaptık. Ekip sorumlusu vs. yok. Biri çıktı yerine başkası geldi de yalan. Biri insani bir durum olduğu için tedaviye gitti. 7 kişi aynı şekilde devam etti. Bahsettiği kişi başından beri bu soruşturmanın içindedir. Biz bu soruşturmaları tüm belediyelerde yaptık. KHK ile atılanlar bir daha kamu hizmetinde görevlendirilemezler. 505 kişinin tamamı terörle iltisaklı oldukları için, kamu görevine engel olan kişilerdir. Sabah çok yalan dinlediniz. 1 yıl süren soruşturma yaptık. 8 kişilik bir müfettiş heyeti ile yaptık. Ekip sorumlusu vs. yok. Biri çıktı yerine başkası geldi de yalan. Biri insani bir durum olduğu için tedaviye gitti. 7 kişi aynı şekilde devam etti. Bahsettiği kişi başından beri bu soruşturmanın içindedir.

Bu insanları size kim önerdi hangi yetenekleri dolayısıyla aldınız? Bu insanları size kim önerdi hangi yetenekleri dolayısıyla aldınız?

İmamoğlu ne yapmak istedi? Alenen yargıyı tehdit etti. Yargıyı tehdidi şudur, yargı soruşturmasını açarsanız, gök kubbeyi başınıza yıkarım dedi. Yargının kararı bu. Terör soruşturması açarsanız, gök kubbeyi başınıza yıkarım dedi. Dil bir pabuç. Nasıl olsa bir mendil var onunla suratını siliyor. Terörle mücadelemiz hoşuna gitmiyor olabilir. Bizi Cumhurbaşkanımıza şikayet ediyor. Bir tek işi yapmıyor, kendi işi. Ben bir güvenlik sorunuyum evet doğru ama PKK için bir güvenlik sorunuyum. İmamoğlu ne yapmak istedi? Alenen yargıyı tehdit etti. Yargıyı tehdidi şudur, yargı soruşturmasını açarsanız, gök kubbeyi başınıza yıkarım dedi. Yargının kararı bu. Terör soruşturması açarsanız, gök kubbeyi başınıza yıkarım dedi. Dil bir pabuç. Nasıl olsa bir mendil var onunla suratını siliyor. Terörle mücadelemiz hoşuna gitmiyor olabilir. Bizi Cumhurbaşkanımıza şikayet ediyor. Bir tek işi yapmıyor, kendi işi. Ben bir güvenlik sorunuyum evet doğru ama PKK için bir güvenlik sorunuyum.

Ufak bir haysiyetin varsa yalan söylemezsin. İstanbul'da yardım toplarken, bu yardımın kanuna uygun olmadığını tespit ettikten sonra o paralara el konuldu. İBB Başkanı beni aradı, 'CHP bana karşı, beni onlara ezdirme' dedi. Hayatı iki yüzlülük. İnsan hangi koltuğa gelirsin gelsin, o koltuğu taşıyacak ve yalan söylemeyecek. Ufak bir haysiyetin varsa yalan söylemezsin. İstanbul'da yardım toplarken, bu yardımın kanuna uygun olmadığını tespit ettikten sonra o paralara el konuldu. İBB Başkanı beni aradı, 'CHP bana karşı, beni onlara ezdirme' dedi. Hayatı iki yüzlülük. İnsan hangi koltuğa gelirsin gelsin, o koltuğu taşıyacak ve yalan söylemeyecek.