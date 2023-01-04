https://sputniknews.com.tr/20230104/express-putinin-tsirkon-karari-natonun-savunmasini-delecek-1065392972.html
Express: Putin’in Tsirkon kararı NATO’nun savunmasını delecek
Express: Putin’in Tsirkon kararı NATO’nun savunmasını delecek
İngiliz Express gazetesi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in orduyu, binlerce kilometre mesafedeki hedefleri vurma yeteneğine sahip Tsirkon hipersonik... 04.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-04T22:55+0300
2023-01-04T22:55+0300
2023-01-04T22:55+0300
savunma
rusya
vladimir putin
hipersonik
hipersonik füze
savunma
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Express’in yazısında, “Rusya’nın hipersonik füzeleri yerleştirmesi, Kuzey Atlantik ittifakı'nın deniz savunmasını delebilecek” ifadesine yer verildi.Kriz Araştırmaları Enstitüsü Direktörü Marc Almond, Putin’in bu tür gelişmiş silahlar sayesinde Batı’nın Ukrayna’da 'daha fazla ileri gitmesini' ve çatışmayı daha da büyütmeyi engellemeyi başardığını dile getirdi.
https://sputniknews.com.tr/20230104/putin-hipersonik-fuzelerle-donatilan-admiral-gorskov-gemisi-rusyayi-dis-tehditlere-karsi-koruyacak-1065373805.html
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rusya, vladimir putin, hipersonik, hipersonik füze, savunma
rusya, vladimir putin, hipersonik, hipersonik füze, savunma
Express: Putin’in Tsirkon kararı NATO’nun savunmasını delecek
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İngiliz Express gazetesi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in orduyu, binlerce kilometre mesafedeki hedefleri vurma yeteneğine sahip Tsirkon hipersonik füzeleriyle donatma kararının NATO’nun deniz savunmasını deleceğini belirtti.
Express’in yazısında, “Rusya’nın hipersonik füzeleri yerleştirmesi, Kuzey Atlantik ittifakı'nın deniz savunmasını delebilecek” ifadesine yer verildi.
Kriz Araştırmaları Enstitüsü Direktörü Marc Almond, Putin’in bu tür gelişmiş silahlar sayesinde Batı’nın Ukrayna’da 'daha fazla ileri gitmesini' ve çatışmayı daha da büyütmeyi engellemeyi başardığını dile getirdi.