Türkiye
Dünyanın en etkili savaş uçağı olarak kabul edilen Rus yapımı Su-34 - Sputnik Türkiye, 1920
SAVUNMA
Savunma sanayii, askeri teknoloji yatırımları ve güvenlik politikalarına dair her şey.
https://sputniknews.com.tr/20230104/express-putinin-tsirkon-karari-natonun-savunmasini-delecek-1065392972.html
Express: Putin’in Tsirkon kararı NATO’nun savunmasını delecek
Express: Putin’in Tsirkon kararı NATO’nun savunmasını delecek
İngiliz Express gazetesi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in orduyu, binlerce kilometre mesafedeki hedefleri vurma yeteneğine sahip Tsirkon hipersonik... 04.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-04T22:55+0300
2023-01-04T22:55+0300
savunma
rusya
vladimir putin
hipersonik
hipersonik füze
savunma
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/04/1065373646_0:0:3075:1730_1920x0_80_0_0_2dcf0c7687377b47315c7b2f33b6822b.jpg
Express’in yazısında, “Rusya’nın hipersonik füzeleri yerleştirmesi, Kuzey Atlantik ittifakı'nın deniz savunmasını delebilecek” ifadesine yer verildi.Kriz Araştırmaları Enstitüsü Direktörü Marc Almond, Putin’in bu tür gelişmiş silahlar sayesinde Batı’nın Ukrayna’da 'daha fazla ileri gitmesini' ve çatışmayı daha da büyütmeyi engellemeyi başardığını dile getirdi.
https://sputniknews.com.tr/20230104/putin-hipersonik-fuzelerle-donatilan-admiral-gorskov-gemisi-rusyayi-dis-tehditlere-karsi-koruyacak-1065373805.html
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/04/1065373646_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_1f13d5c996ad39ca56a2073d2a42c33e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, vladimir putin, hipersonik, hipersonik füze, savunma
rusya, vladimir putin, hipersonik, hipersonik füze, savunma

Express: Putin’in Tsirkon kararı NATO’nun savunmasını delecek

22:55 04.01.2023
© SputnikVladimir Putin
Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 04.01.2023
© Sputnik
Abone olTelegram
İngiliz Express gazetesi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in orduyu, binlerce kilometre mesafedeki hedefleri vurma yeteneğine sahip Tsirkon hipersonik füzeleriyle donatma kararının NATO’nun deniz savunmasını deleceğini belirtti.
Express’in yazısında, “Rusya’nın hipersonik füzeleri yerleştirmesi, Kuzey Atlantik ittifakı'nın deniz savunmasını delebilecek” ifadesine yer verildi.
Kriz Araştırmaları Enstitüsü Direktörü Marc Almond, Putin’in bu tür gelişmiş silahlar sayesinde Batı’nın Ukrayna’da 'daha fazla ileri gitmesini' ve çatışmayı daha da büyütmeyi engellemeyi başardığını dile getirdi.
Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 04.01.2023
SAVUNMA
Putin: Hipersonik füzelerle donatılan Admiral Gorşkov gemisi Rusya’yı dış tehditlere karşı koruyacak
14:00
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала