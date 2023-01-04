https://sputniknews.com.tr/20230104/express-putinin-tsirkon-karari-natonun-savunmasini-delecek-1065392972.html

Express: Putin’in Tsirkon kararı NATO’nun savunmasını delecek

Express: Putin’in Tsirkon kararı NATO’nun savunmasını delecek

İngiliz Express gazetesi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in orduyu, binlerce kilometre mesafedeki hedefleri vurma yeteneğine sahip Tsirkon hipersonik... 04.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-04T22:55+0300

2023-01-04T22:55+0300

2023-01-04T22:55+0300

savunma

rusya

vladimir putin

hipersonik

hipersonik füze

savunma

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Express’in yazısında, “Rusya’nın hipersonik füzeleri yerleştirmesi, Kuzey Atlantik ittifakı'nın deniz savunmasını delebilecek” ifadesine yer verildi.Kriz Araştırmaları Enstitüsü Direktörü Marc Almond, Putin’in bu tür gelişmiş silahlar sayesinde Batı’nın Ukrayna’da 'daha fazla ileri gitmesini' ve çatışmayı daha da büyütmeyi engellemeyi başardığını dile getirdi.

https://sputniknews.com.tr/20230104/putin-hipersonik-fuzelerle-donatilan-admiral-gorskov-gemisi-rusyayi-dis-tehditlere-karsi-koruyacak-1065373805.html

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rusya, vladimir putin, hipersonik, hipersonik füze, savunma