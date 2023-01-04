Eski İBB Başkanı Uysal: Görevde olduğum sürede 30 bin 798 kişinin işe alındığı iddiası gerçek dışı
22:39 04.01.2023 (güncellendi: 22:41 04.01.2023)
© AA31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen CHP adayı Ekrem İmamoğlu (sağda), İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Saraçhane'deki binasında görevi Mevlüt Uysal’dan (solda) devraldı.
© AA
Eski İBB başkanı Uysal, Ekrem İmamoğlu'nun yaptığı açıklamalar sonrası sosyal medya hesabından "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinde bulunduğum süre içerisinde 30 bin 798 kişinin işe alındığı iddiası gerçek dışıdır" açıklamasında bulundu.
Eski İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Mevlüt Uysal, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "28 Eylül 2017 - 31 Aralık 2018 döneminde 30 bin 798 kişiyi işe almış. 5 bin 608 kişiden sabıka kaydı dahi alınmamış. 5 bin 870 kişinin adli sicili kamu seçeneğinden değil, ‘özel' olarak alınmış" açıklamasına yanıt olarak "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinde bulunduğum süre içerisinde 30 bin 798 kişinin işe alındığı iddiası gerçek dışıdır" ifadelerini kullandı.
Uysal, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:
"İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinde bulunduğum süre içerisinde 30 bin 798 kişinin işe alındığı iddiası gerçek dışıdır. İşe alım olarak lanse edilenler, kamuoyunda 'Taşeron Yasası' olarak bilinen 696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname çerçevesinde, belediye iştiraklerinde zaten çalışmakta olanların taşerondan kadroya alımı uygulamasıdır. Büyükşehir belediye başkanlığı görevinde bulunduğum süre içerisinde İstanbul halkına, yasalara uygun biçimde hizmet edilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
Kamuoyuna saygılarımla. pic.twitter.com/8XMfaBADcS— Mevlüt Uysal (@mevlutuysal_bsk) January 4, 2023