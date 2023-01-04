https://sputniknews.com.tr/20230104/eski-ibb-baskani-uysal-gorevde-oldugum-surede-30-bin-798-kisinin-ise-alindigi-iddiasi-gercek-disi-1065392779.html

Eski İBB Başkanı Uysal: Görevde olduğum sürede 30 bin 798 kişinin işe alındığı iddiası gerçek dışı

Eski İBB Başkanı Uysal: Görevde olduğum sürede 30 bin 798 kişinin işe alındığı iddiası gerçek dışı

Eski İBB başkanı Uysal, Ekrem İmamoğlu'nun yaptığı açıklamalar sonrası sosyal medya hesabından "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinde bulunduğum... 04.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-04T22:39+0300

2023-01-04T22:39+0300

2023-01-04T22:41+0300

mevlüt uysal

ibb

ekrem imamoğlu

türkiye

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Eski İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Mevlüt Uysal, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "28 Eylül 2017 - 31 Aralık 2018 döneminde 30 bin 798 kişiyi işe almış. 5 bin 608 kişiden sabıka kaydı dahi alınmamış. 5 bin 870 kişinin adli sicili kamu seçeneğinden değil, ‘özel' olarak alınmış" açıklamasına yanıt olarak "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinde bulunduğum süre içerisinde 30 bin 798 kişinin işe alındığı iddiası gerçek dışıdır" ifadelerini kullandı.Uysal, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

https://sputniknews.com.tr/20230104/imamoglundan-bakan-soyluya-pandoranin-kutusunu-siz-actiniz-1065362836.html

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mevlüt uysal, ibb, ekrem imamoğlu