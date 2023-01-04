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https://sputniknews.com.tr/20230104/bmgknin-yeni-gecici-uyeleri-belli-oldu-1065352589.html
BMGK'nın yeni geçici üyeleri belli oldu
BMGK'nın yeni geçici üyeleri belli oldu
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) yeni geçici üyeleri Ekvador, Japonya, Malta, Mozambik ve İsviçre göreve başladı. 04.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-04T00:57+0300
2023-01-04T00:57+0300
dünya
bmgk
birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk)
ekvador
japonya
malta
mozambik
isviçre
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Ekvador, Japonya, Malta, Mozambik ve İsviçre, 2023-2024 döneminde 15 üyeli BMGK'nın geçici üyeleri olarak görev yapacak.Ekvador, Japonya, Malta, Mozambik ve İsviçre, görev süresi 31 Aralık'ta dolan Hindistan, İrlanda, Kenya, Meksika ve Norveç'in yerine BMGK'da temsil edilecek.Mozambik ve İsviçre ilk kez geçici üye olurken, daha önce Malta 2, Ekvador 4 ve Japonya 12 kez bu görevi üstlenmişti.Arnavutluk, Brezilya, Gabon, Gana ve Birleşik Arap Emirlikleri de halihazırda konseyin geçici üyelerinden.Toplam 15 üye ülkenin bulunduğu BM Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesi, veto hakları da olan ABD, Çin, Rusya, İngiltere ve Fransa'dan oluşuyor.Kalan 10 üye ülke ise BM'nin 5 coğrafi grubu arasından BM Genel Kurulu'nda seçiliyor.
https://sputniknews.com.tr/20221216/bm-genel-kurulu-rusyanin-nazizmin-yuceltilmesine-karsi-mucadele-tasarisini-kabul-etti-1064677187.html
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bmgk, birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk), ekvador, japonya, malta, mozambik, isviçre
bmgk, birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk), ekvador, japonya, malta, mozambik, isviçre

BMGK'nın yeni geçici üyeleri belli oldu

00:57 04.01.2023
© Sputnik / Dmitriy Astahov / Multimedya arşivine gidinBMGK
BMGK - Sputnik Türkiye, 1920, 04.01.2023
© Sputnik / Dmitriy Astahov
/
Multimedya arşivine gidin
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Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) yeni geçici üyeleri Ekvador, Japonya, Malta, Mozambik ve İsviçre göreve başladı.
Ekvador, Japonya, Malta, Mozambik ve İsviçre, 2023-2024 döneminde 15 üyeli BMGK'nın geçici üyeleri olarak görev yapacak.
Ekvador, Japonya, Malta, Mozambik ve İsviçre, görev süresi 31 Aralık'ta dolan Hindistan, İrlanda, Kenya, Meksika ve Norveç'in yerine BMGK'da temsil edilecek.
Mozambik ve İsviçre ilk kez geçici üye olurken, daha önce Malta 2, Ekvador 4 ve Japonya 12 kez bu görevi üstlenmişti.
Arnavutluk, Brezilya, Gabon, Gana ve Birleşik Arap Emirlikleri de halihazırda konseyin geçici üyelerinden.
Toplam 15 üye ülkenin bulunduğu BM Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesi, veto hakları da olan ABD, Çin, Rusya, İngiltere ve Fransa'dan oluşuyor.
Kalan 10 üye ülke ise BM'nin 5 coğrafi grubu arasından BM Genel Kurulu'nda seçiliyor.
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