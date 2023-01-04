https://sputniknews.com.tr/20230104/bmgknin-yeni-gecici-uyeleri-belli-oldu-1065352589.html

BMGK'nın yeni geçici üyeleri belli oldu

BMGK'nın yeni geçici üyeleri belli oldu

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) yeni geçici üyeleri Ekvador, Japonya, Malta, Mozambik ve İsviçre göreve başladı. 04.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-04T00:57+0300

2023-01-04T00:57+0300

2023-01-04T00:57+0300

dünya

bmgk

birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk)

ekvador

japonya

malta

mozambik

isviçre

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Ekvador, Japonya, Malta, Mozambik ve İsviçre, 2023-2024 döneminde 15 üyeli BMGK'nın geçici üyeleri olarak görev yapacak.Ekvador, Japonya, Malta, Mozambik ve İsviçre, görev süresi 31 Aralık'ta dolan Hindistan, İrlanda, Kenya, Meksika ve Norveç'in yerine BMGK'da temsil edilecek.Mozambik ve İsviçre ilk kez geçici üye olurken, daha önce Malta 2, Ekvador 4 ve Japonya 12 kez bu görevi üstlenmişti.Arnavutluk, Brezilya, Gabon, Gana ve Birleşik Arap Emirlikleri de halihazırda konseyin geçici üyelerinden.Toplam 15 üye ülkenin bulunduğu BM Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesi, veto hakları da olan ABD, Çin, Rusya, İngiltere ve Fransa'dan oluşuyor.Kalan 10 üye ülke ise BM'nin 5 coğrafi grubu arasından BM Genel Kurulu'nda seçiliyor.

https://sputniknews.com.tr/20221216/bm-genel-kurulu-rusyanin-nazizmin-yuceltilmesine-karsi-mucadele-tasarisini-kabul-etti-1064677187.html

ekvador

japonya

malta

mozambik

isviçre

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bmgk, birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk), ekvador, japonya, malta, mozambik, isviçre