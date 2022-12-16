https://sputniknews.com.tr/20221216/bm-genel-kurulu-rusyanin-nazizmin-yuceltilmesine-karsi-mucadele-tasarisini-kabul-etti-1064677187.html

BM Genel Kurulu, Rusya'nın Nazizmin yüceltilmesine karşı mücadele tasarısını kabul etti

BM Genel Kurulu, Rusya'nın Nazizmin yüceltilmesine karşı mücadele tasarısını kabul etti

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, Rusya’nın sunduğu, Nazizmin yüceltilmesine karşı mücadeleyle ilgili karar tasarısını kabul etti. Tasarıya 120 ülke... 16.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-16T18:09+0300

2022-12-16T18:09+0300

2022-12-16T18:09+0300

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birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk)

rusya

nazizm

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Tasarı, “Irkçılığın, ırk ayrımcılığının, yabancı düşmanlığının ve ilgili hoşgörüsüzlüğün çağdaş biçimlerinin tırmanmasına katkıda bulunan nazizm, neo-nazizm ve diğer uygulamalarla mücadele yüceltilmesine karşı mücadele” adını taşıyor. Rusya’nın her yıl BM Genel Kurulu’na sunduğu bu tasarı ayrıca Azerbaycan, Belarus, Venezuela, Vietnam, Kamboçya, Kuzey Kore, Küba, Laos, Mali, Nikaragua, Pakistan, Suriye, Sudan, Orta Afrika Cumhuriyeti, Ekvator Ginesi ve Güney Afrika’nın da imzalarını taşıyor.Karar, “Nazi hareketinin, neo-Nazizmin her biçimde yüceltilmesi” ile ilgili endişeleri dile getiriyor. Yüceltilmenin, Nazi geçmişi ve Nazi hareketiyle ilgili anıtların dikilmesi ve gösterilerin düzenlenmesi şeklinde hayata geçirildiği kaydedildi. Tasarıya imza atan ülkeler, 'ırkçılığı, ırk ayrımcılığını, yabancı düşmanlığını ortadan kaldırmak' ve Nazi rejimini, müttefiklerini ve onlarla bağlantılı kuruluşları onurlandırmayı yasaklamak için planlar geliştirme çağrısında bulundu. Ayrıca “İkinci Dünya Savaşı sırasında Nazizm’e karşı savaşanların” anıtlarına yapılan saygısızlıktan veya anıtlarının yıkılmasından duyulan rahatsızlık da dile getirildi.Oylamada ‘hayır’ diyenler ABD, Macaristan, Almanya, Gürcistan, İspanya, Letonya, Litvanya, Moldova, Ukrayna, Finlandiya, Fransa ve Japonya oldu.

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bmgk, birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk), rusya, nazizm