https://sputniknews.com.tr/20230104/atmaca-yakaladigi-serce-ile-magazaya-girdi-kedidir-dedim-1065378937.html

Atmaca, yakaladığı serçe ile mağazaya girdi: 'Kedidir dedim'

Atmaca, yakaladığı serçe ile mağazaya girdi: 'Kedidir dedim'

İstanbul'da, yakaladığı serçe ile telefon mağazasının kapısından uçarak giren atmaca, mağaza içerisinde kısa süreli paniğe neden oldu. Atmaca, esnafın... 04.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-04T15:58+0300

2023-01-04T15:58+0300

2023-01-04T15:58+0300

yaşam

serçe

atmaca

hayvan

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Beykoz’da geçtiğimiz gün yaşanan olayda, bir atmaca yakaladığı serçe ile birlikte telefon mağazasına uçarak girdi. Mağazanın içerisinde panik yapan atmacanın ayağındaki serçe ise kurtularak kaçtı. Dükkanın içerisinde sıkışan ve panik yaparak sağa sola uçan atmacayı dükkan sahipleri yakalamaya çalıştı. Mağaza sahibinin süpürge sapıyla atmacaya müdahalesi sonrası atmaca dükkandan uçarak çıktı.'Serçe korkmuştu, öptüm sevdim daha sonra uçtu'Dükkan sahibi Bekir Hanoğlu, “Biz o gün oturuyorduk, telefonlar ile uğraşıyorduk. Anlık olan bir olaydı, saniyeler içerisinde gördüm atmacanın içeri girdiğini. Daha sonra atmacanın ayağında bir serçe gördük, serçeyi yere bıraktı ve içeri tekrar geldi. Tabii biz yırtıcı hayvan olduğu için korktuk. Bir süre uğraşıp çıkardık. Serçe de korkmuştu, biraz sevip öptüm sonra kendisi uçtu” dedi.'Kedi sandım'Mağaza çalışanlarından biri de "Kedi olduğunu sandım. Sonra üstümüzden geçince anladım atmaca olduğunu" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20230103/metrelerce-yukseklikteki-direkte-mahsur-kaldi-1065331116.html

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serçe, atmaca, hayvan