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Atmaca, yakaladığı serçe ile mağazaya girdi: 'Kedidir dedim'
Atmaca, yakaladığı serçe ile mağazaya girdi: 'Kedidir dedim'
İstanbul'da, yakaladığı serçe ile telefon mağazasının kapısından uçarak giren atmaca, mağaza içerisinde kısa süreli paniğe neden oldu. Atmaca, esnafın... 04.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-04T15:58+0300
2023-01-04T15:58+0300
yaşam
serçe
atmaca
hayvan
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Beykoz’da geçtiğimiz gün yaşanan olayda, bir atmaca yakaladığı serçe ile birlikte telefon mağazasına uçarak girdi. Mağazanın içerisinde panik yapan atmacanın ayağındaki serçe ise kurtularak kaçtı. Dükkanın içerisinde sıkışan ve panik yaparak sağa sola uçan atmacayı dükkan sahipleri yakalamaya çalıştı. Mağaza sahibinin süpürge sapıyla atmacaya müdahalesi sonrası atmaca dükkandan uçarak çıktı.'Serçe korkmuştu, öptüm sevdim daha sonra uçtu'Dükkan sahibi Bekir Hanoğlu, “Biz o gün oturuyorduk, telefonlar ile uğraşıyorduk. Anlık olan bir olaydı, saniyeler içerisinde gördüm atmacanın içeri girdiğini. Daha sonra atmacanın ayağında bir serçe gördük, serçeyi yere bıraktı ve içeri tekrar geldi. Tabii biz yırtıcı hayvan olduğu için korktuk. Bir süre uğraşıp çıkardık. Serçe de korkmuştu, biraz sevip öptüm sonra kendisi uçtu” dedi.'Kedi sandım'Mağaza çalışanlarından biri de "Kedi olduğunu sandım. Sonra üstümüzden geçince anladım atmaca olduğunu" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230103/metrelerce-yukseklikteki-direkte-mahsur-kaldi-1065331116.html
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serçe, atmaca, hayvan
serçe, atmaca, hayvan

Atmaca, yakaladığı serçe ile mağazaya girdi: 'Kedidir dedim'

15:58 04.01.2023
© İHA / CÜNEYT SEVİNDİK - EMRE SERTDEMİRAtmaca, yakaladığı serçe ile mağazaya girdi: 'Kedidir dedim'
Atmaca, yakaladığı serçe ile mağazaya girdi: 'Kedidir dedim' - Sputnik Türkiye, 1920, 04.01.2023
© İHA / CÜNEYT SEVİNDİK - EMRE SERTDEMİR
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İstanbul'da, yakaladığı serçe ile telefon mağazasının kapısından uçarak giren atmaca, mağaza içerisinde kısa süreli paniğe neden oldu. Atmaca, esnafın süpürgeli müdahalesi sonrası yakaladığı serçeyi de bırakarak kaçtı.
Beykoz’da geçtiğimiz gün yaşanan olayda, bir atmaca yakaladığı serçe ile birlikte telefon mağazasına uçarak girdi.
Mağazanın içerisinde panik yapan atmacanın ayağındaki serçe ise kurtularak kaçtı. Dükkanın içerisinde sıkışan ve panik yaparak sağa sola uçan atmacayı dükkan sahipleri yakalamaya çalıştı. Mağaza sahibinin süpürge sapıyla atmacaya müdahalesi sonrası atmaca dükkandan uçarak çıktı.

'Serçe korkmuştu, öptüm sevdim daha sonra uçtu'

Dükkan sahibi Bekir Hanoğlu, “Biz o gün oturuyorduk, telefonlar ile uğraşıyorduk. Anlık olan bir olaydı, saniyeler içerisinde gördüm atmacanın içeri girdiğini. Daha sonra atmacanın ayağında bir serçe gördük, serçeyi yere bıraktı ve içeri tekrar geldi. Tabii biz yırtıcı hayvan olduğu için korktuk. Bir süre uğraşıp çıkardık. Serçe de korkmuştu, biraz sevip öptüm sonra kendisi uçtu” dedi.

'Kedi sandım'

Mağaza çalışanlarından biri de "Kedi olduğunu sandım. Sonra üstümüzden geçince anladım atmaca olduğunu" dedi.
Metrelerce yükseklikteki direkte mahsur kaldı - Sputnik Türkiye, 1920, 03.01.2023
YAŞAM
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