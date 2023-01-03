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https://sputniknews.com.tr/20230103/metrelerce-yukseklikteki-direkte-mahsur-kaldi-1065331116.html
Metrelerce yükseklikteki direkte mahsur kaldı
Metrelerce yükseklikteki direkte mahsur kaldı
Metrelerce yükseklikteki elektrik direğine çıkarak mahsur kalan kedinin imdadına Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. (SEDAŞ) ekipleri yetişti. 03.01.2023, Sputnik Türkiye
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yaşam
kedi
sakarya
mahsur kalma
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Sakarya, Bolu, Düzce ve Kocaeli’de elektrik dağıtımı yapan SEDAŞ ekipleri sahadaki çalışmaları esnasında bir direk üzerinde mahsur kalan kediye rastladı.Ekipler kediyi hidrolik platformlu sepetli araç yardımıyla kurtardı.Kurtarılan kedi daha sonra sokağa salındı.
https://sputniknews.com.tr/20221214/sureyya-operasinda-kediler-de-sahneye-cikti-konser-boyunca-sahnede-gezdiler-1064577555.html
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Metrelerce yükseklikteki direkte mahsur kaldı
Metrelerce yükseklikteki direkte mahsur kaldı
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kedi, sakarya, mahsur kalma
kedi, sakarya, mahsur kalma

Metrelerce yükseklikteki direkte mahsur kaldı

14:32 03.01.2023 (güncellendi: 15:35 03.01.2023)
© BURAK CAN TOKYÜREK
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Metrelerce yükseklikteki elektrik direğine çıkarak mahsur kalan kedinin imdadına Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. (SEDAŞ) ekipleri yetişti.
Sakarya, Bolu, Düzce ve Kocaeli’de elektrik dağıtımı yapan SEDAŞ ekipleri sahadaki çalışmaları esnasında bir direk üzerinde mahsur kalan kediye rastladı.
Ekipler kediyi hidrolik platformlu sepetli araç yardımıyla kurtardı.
Kurtarılan kedi daha sonra sokağa salındı.
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