https://sputniknews.com.tr/20230103/metrelerce-yukseklikteki-direkte-mahsur-kaldi-1065331116.html
Metrelerce yükseklikteki direkte mahsur kaldı
Metrelerce yükseklikteki direkte mahsur kaldı
Metrelerce yükseklikteki elektrik direğine çıkarak mahsur kalan kedinin imdadına Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. (SEDAŞ) ekipleri yetişti. 03.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-03T14:32+0300
2023-01-03T14:32+0300
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yaşam
kedi
sakarya
mahsur kalma
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Sakarya, Bolu, Düzce ve Kocaeli’de elektrik dağıtımı yapan SEDAŞ ekipleri sahadaki çalışmaları esnasında bir direk üzerinde mahsur kalan kediye rastladı.Ekipler kediyi hidrolik platformlu sepetli araç yardımıyla kurtardı.Kurtarılan kedi daha sonra sokağa salındı.
https://sputniknews.com.tr/20221214/sureyya-operasinda-kediler-de-sahneye-cikti-konser-boyunca-sahnede-gezdiler-1064577555.html
sakarya
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Metrelerce yükseklikteki direkte mahsur kaldı
Metrelerce yükseklikteki direkte mahsur kaldı
2023-01-03T14:32+0300
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kedi, sakarya, mahsur kalma
kedi, sakarya, mahsur kalma
Metrelerce yükseklikteki direkte mahsur kaldı
14:32 03.01.2023 (güncellendi: 15:35 03.01.2023) Abone ol
Metrelerce yükseklikteki elektrik direğine çıkarak mahsur kalan kedinin imdadına Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. (SEDAŞ) ekipleri yetişti.
Sakarya, Bolu, Düzce ve Kocaeli’de elektrik dağıtımı yapan SEDAŞ ekipleri sahadaki çalışmaları esnasında bir direk üzerinde mahsur kalan kediye rastladı.
Ekipler kediyi hidrolik platformlu sepetli araç yardımıyla kurtardı.
Kurtarılan kedi daha sonra sokağa salındı.