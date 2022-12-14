https://sputniknews.com.tr/20221214/sureyya-operasinda-kediler-de-sahneye-cikti-konser-boyunca-sahnede-gezdiler-1064577555.html
Süreyya Operası'nda kediler de sahneye çıktı: Konser boyunca sahnede gezdiler
Süreyya Operası'nda kediler de sahneye çıktı: Konser boyunca sahnede gezdiler
Süreyya Operası'ndaki Antik Aryalar Konseri'nde operanın kedileri de sahne aldı. Kediler konser boyunca sahneden inmedi. 14.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-14T15:28+0300
2022-12-14T15:28+0300
2022-12-14T15:28+0300
yaşam
kedi
opera
sahne
istanbul
kadıköy
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İstanbul'da, Kadıköy Süreyya Operası'nda, dün akşam Antik Aryalar Konseri verildi. Operanın iki kedisi konser başladıktan sonra sahnede gezmeye başladı. Konser devam ederken, kedilerden biri piyanist Simten Şenpolat'ın yanına geldi. Şenpolat'ın piyano pedalına basması kedinin ilgisini çekti. Bir diğer kedi ise solistlerin yanından bir an olsun ayrılmadı. Kediler konser boyunca sahneden inmedi.
https://sputniknews.com.tr/20221213/ingiliz-oyuncular-katardan-eli-bos-donmedi-kedi-sahiplendiler-1064515458.html
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kedi, opera, sahne, istanbul, kadıköy
Süreyya Operası'nda kediler de sahneye çıktı: Konser boyunca sahnede gezdiler
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Süreyya Operası'ndaki Antik Aryalar Konseri'nde operanın kedileri de sahne aldı. Kediler konser boyunca sahneden inmedi.
İstanbul'da, Kadıköy Süreyya Operası'nda, dün akşam Antik Aryalar Konseri verildi.
Operanın iki kedisi konser başladıktan sonra sahnede gezmeye başladı. Konser devam ederken, kedilerden biri piyanist Simten Şenpolat'ın yanına geldi. Şenpolat'ın piyano pedalına basması kedinin ilgisini çekti.
Bir diğer kedi ise solistlerin yanından bir an olsun ayrılmadı. Kediler konser boyunca sahneden inmedi.