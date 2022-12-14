https://sputniknews.com.tr/20221214/sureyya-operasinda-kediler-de-sahneye-cikti-konser-boyunca-sahnede-gezdiler-1064577555.html

Süreyya Operası'nda kediler de sahneye çıktı: Konser boyunca sahnede gezdiler

Süreyya Operası'nda kediler de sahneye çıktı: Konser boyunca sahnede gezdiler

Süreyya Operası'ndaki Antik Aryalar Konseri'nde operanın kedileri de sahne aldı. Kediler konser boyunca sahneden inmedi. 14.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-14T15:28+0300

2022-12-14T15:28+0300

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yaşam

kedi

opera

sahne

istanbul

kadıköy

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İstanbul'da, Kadıköy Süreyya Operası'nda, dün akşam Antik Aryalar Konseri verildi. Operanın iki kedisi konser başladıktan sonra sahnede gezmeye başladı. Konser devam ederken, kedilerden biri piyanist Simten Şenpolat'ın yanına geldi. Şenpolat'ın piyano pedalına basması kedinin ilgisini çekti. Bir diğer kedi ise solistlerin yanından bir an olsun ayrılmadı. Kediler konser boyunca sahneden inmedi.

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