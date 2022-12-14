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https://sputniknews.com.tr/20221214/sureyya-operasinda-kediler-de-sahneye-cikti-konser-boyunca-sahnede-gezdiler-1064577555.html
Süreyya Operası'nda kediler de sahneye çıktı: Konser boyunca sahnede gezdiler
Süreyya Operası'nda kediler de sahneye çıktı: Konser boyunca sahnede gezdiler
Süreyya Operası'ndaki Antik Aryalar Konseri'nde operanın kedileri de sahne aldı. Kediler konser boyunca sahneden inmedi. 14.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-14T15:28+0300
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yaşam
kedi
opera
sahne
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İstanbul'da, Kadıköy Süreyya Operası'nda, dün akşam Antik Aryalar Konseri verildi. Operanın iki kedisi konser başladıktan sonra sahnede gezmeye başladı. Konser devam ederken, kedilerden biri piyanist Simten Şenpolat'ın yanına geldi. Şenpolat'ın piyano pedalına basması kedinin ilgisini çekti. Bir diğer kedi ise solistlerin yanından bir an olsun ayrılmadı. Kediler konser boyunca sahneden inmedi.
https://sputniknews.com.tr/20221213/ingiliz-oyuncular-katardan-eli-bos-donmedi-kedi-sahiplendiler-1064515458.html
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kedi, opera, sahne, istanbul, kadıköy
kedi, opera, sahne, istanbul, kadıköy

Süreyya Operası'nda kediler de sahneye çıktı: Konser boyunca sahnede gezdiler

15:28 14.12.2022
© DHASüreyya Operası'nda kediler de sahneye çıktı: Konser boyunca sahnede gezdiler
Süreyya Operası'nda kediler de sahneye çıktı: Konser boyunca sahnede gezdiler - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2022
© DHA
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Süreyya Operası'ndaki Antik Aryalar Konseri'nde operanın kedileri de sahne aldı. Kediler konser boyunca sahneden inmedi.
İstanbul'da, Kadıköy Süreyya Operası'nda, dün akşam Antik Aryalar Konseri verildi.
Operanın iki kedisi konser başladıktan sonra sahnede gezmeye başladı. Konser devam ederken, kedilerden biri piyanist Simten Şenpolat'ın yanına geldi. Şenpolat'ın piyano pedalına basması kedinin ilgisini çekti.
Bir diğer kedi ise solistlerin yanından bir an olsun ayrılmadı. Kediler konser boyunca sahneden inmedi.
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