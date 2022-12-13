https://sputniknews.com.tr/20221213/ingiliz-oyuncular-katardan-eli-bos-donmedi-kedi-sahiplendiler-1064515458.html
İngiliz oyuncular Katar'dan eli boş dönmedi: Kedi sahiplendiler
İngiliz oyuncular Katar'dan eli boş dönmedi: Kedi sahiplendiler
Dünya Kupası müsabakalarına ev sahipliği yapan Katar'da elenen İngilter'nin oyuncuları evlerine eli boş dönmedi. İngiliz milli takımından Kyle Walker ve John... 13.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-13T09:44+0300
2022-12-13T09:44+0300
2022-12-13T09:44+0300
spor
ingiltere
dünya kupası
kedi
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FIFA Dünya Kupası 2022 çeyrek final maçında Fransa, geçen hafta İngiltere'yi 2-1 yendi ve son yarı finale çıkmaya hak kazandı.Ancak İngiliz oyuncular elleri boş dönmek istemedi. Manchester City oyuncuları Kyle Walker ve John Stones, Katar'da 'Dave' adını verdikleri bir kedi sahiplendi.Kedinin sahiplerine teslim edilmesi için 4 ay karantinada kalması gerekiyor.Walker, Football Association'ın resmi medya kanalına yaptığı açıklamada, "Sadece bir gün oradaydı, bu yüzden ben ve Stonesy onu sahiplendik. Dave masaya hoş geldin... Bazıları kediyi gerçekten sevmiyor ama ben onu seviyorum" dedi.Stones, "Oraya vardığımız ilk gün... Dave birdenbire ortaya çıktı. Her gece orada oturup yemeğini beklerdi" diye konuştu.Stadyumlara, antrenmanlara ve basın toplantılarına davetsiz giren kediler, 2022 Katar Dünya Kupası'nın ilgi odağı olmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20221211/ronaldo-portekiz-ile-dunya-kupasi-kazanmak-kariyerimdeki-en--buyuk-ve-en-tutkulu-hayalimdi-1064455736.html
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ingiltere, dünya kupası, kedi
ingiltere, dünya kupası, kedi
İngiliz oyuncular Katar'dan eli boş dönmedi: Kedi sahiplendiler
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Dünya Kupası müsabakalarına ev sahipliği yapan Katar'da elenen İngilter'nin oyuncuları evlerine eli boş dönmedi. İngiliz milli takımından Kyle Walker ve John Stones, Katar'da kedi sahiplendi.
FIFA Dünya Kupası 2022 çeyrek final maçında Fransa, geçen hafta İngiltere'yi 2-1 yendi ve son yarı finale çıkmaya hak kazandı.
Ancak İngiliz oyuncular elleri boş dönmek istemedi. Manchester City oyuncuları Kyle Walker ve John Stones, Katar'da 'Dave' adını verdikleri bir kedi sahiplendi.
Kedinin sahiplerine teslim edilmesi için 4 ay karantinada kalması gerekiyor.
Walker, Football Association'ın resmi medya kanalına yaptığı açıklamada, "Sadece bir gün oradaydı, bu yüzden ben ve Stonesy onu sahiplendik. Dave masaya hoş geldin... Bazıları kediyi gerçekten sevmiyor ama ben onu seviyorum" dedi.
Stones, "Oraya vardığımız ilk gün... Dave birdenbire ortaya çıktı. Her gece orada oturup yemeğini beklerdi" diye konuştu.
Stadyumlara, antrenmanlara ve basın toplantılarına davetsiz giren kediler, 2022 Katar Dünya Kupası'nın ilgi odağı olmuştu.