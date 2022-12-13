https://sputniknews.com.tr/20221213/ingiliz-oyuncular-katardan-eli-bos-donmedi-kedi-sahiplendiler-1064515458.html

İngiliz oyuncular Katar'dan eli boş dönmedi: Kedi sahiplendiler

İngiliz oyuncular Katar'dan eli boş dönmedi: Kedi sahiplendiler

Dünya Kupası müsabakalarına ev sahipliği yapan Katar'da elenen İngilter'nin oyuncuları evlerine eli boş dönmedi. İngiliz milli takımından Kyle Walker ve John... 13.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-13T09:44+0300

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spor

ingiltere

dünya kupası

kedi

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FIFA Dünya Kupası 2022 çeyrek final maçında Fransa, geçen hafta İngiltere'yi 2-1 yendi ve son yarı finale çıkmaya hak kazandı.Ancak İngiliz oyuncular elleri boş dönmek istemedi. Manchester City oyuncuları Kyle Walker ve John Stones, Katar'da 'Dave' adını verdikleri bir kedi sahiplendi.Kedinin sahiplerine teslim edilmesi için 4 ay karantinada kalması gerekiyor.Walker, Football Association'ın resmi medya kanalına yaptığı açıklamada, "Sadece bir gün oradaydı, bu yüzden ben ve Stonesy onu sahiplendik. Dave masaya hoş geldin... Bazıları kediyi gerçekten sevmiyor ama ben onu seviyorum" dedi.Stones, "Oraya vardığımız ilk gün... Dave birdenbire ortaya çıktı. Her gece orada oturup yemeğini beklerdi" diye konuştu.Stadyumlara, antrenmanlara ve basın toplantılarına davetsiz giren kediler, 2022 Katar Dünya Kupası'nın ilgi odağı olmuştu.

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