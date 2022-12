https://sputniknews.com.tr/20221211/ronaldo-portekiz-ile-dunya-kupasi-kazanmak-kariyerimdeki-en--buyuk-ve-en-tutkulu-hayalimdi-1064455736.html

Ronaldo: Portekiz ile Dünya Kupası kazanmak kariyerimdeki en büyük ve en tutkulu hayalimdi

Ronaldo: Portekiz ile Dünya Kupası kazanmak kariyerimdeki en büyük ve en tutkulu hayalimdi

Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo, kariyerindeki en büyük hayalinin Dünya Kupası kazanmak olduğunu ancak dün bu rüyanın sona erdiğini ifade etti. 11.12.2022, Sputnik Türkiye

Portekiz'i yenen Fas, Dünya Kupası tarihinde yarı finale yükselen ilk Afrika ülkesi olurken, Portekiz elendi. Karşılaşmanın sonunda Portekizli futbolcu Ronaldo'nun, gözyaşlarını tutamadığı görüldü.Maçın ertesi günü Cristiano Ronaldo, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla "Portekiz'le Dünya Kupası kazanmak kariyerimdeki en büyük ve en tutkulu hayalimdi. Bunun için savaştım, mücadele ettim. 16 yıl boyunca 5 Dünya Kupası'nda forma giydim. Her zaman büyük oyuncularla birlikte oldum ve milyonlarca Portekizli tarafından desteklendim. Sahada her şeyimi verdim. Mücadeleye asla sırtımı dönmedim ve bu hayalimden asla vazgeçmedim" ifadelerini kullandı.Sıcak tepki vermenin anlamsız olduğunu belirten Ronaldo, "Ne yazık ki dün bu rüya sona erdi. Çok şey söylendi, çok şey yazıldı, çok şey speküle edildi ama benim Portekiz'e olan bağlılığım bir an olsun değişmedi. Her zaman hedef için mücadele ettim, takım arkadaşlarıma ve ülkeme asla sırtımı dönmedim" değerlendirmesinde bulundu.Portekiz'i ve kendisini destekleyen herkese teşekkür eden yıldız futbolcu, "Şimdilik söylenecek fazla bir şey yok. Rüya sürdüğü sürece güzeldi. Zamanın iyi bir danışman olacağını ve herkesin kendi sonuçlarını çıkarmasına izin vereceğini umalım" dedi.

