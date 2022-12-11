Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://sputniknews.com.tr/20221211/ronaldo-portekiz-ile-dunya-kupasi-kazanmak-kariyerimdeki-en--buyuk-ve-en-tutkulu-hayalimdi-1064455736.html
Ronaldo: Portekiz ile Dünya Kupası kazanmak kariyerimdeki en büyük ve en tutkulu hayalimdi
Ronaldo: Portekiz ile Dünya Kupası kazanmak kariyerimdeki en büyük ve en tutkulu hayalimdi
Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo, kariyerindeki en büyük hayalinin Dünya Kupası kazanmak olduğunu ancak dün bu rüyanın sona erdiğini ifade etti. 11.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-11T21:36+0300
2022-12-11T21:40+0300
cristiano ronaldo
ronaldo
spor
2022 dünya kupası
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0c/0b/1064455590_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_ae9d53160ec950b827508293a1e9b34c.jpg
Portekiz'i yenen Fas, Dünya Kupası tarihinde yarı finale yükselen ilk Afrika ülkesi olurken, Portekiz elendi. Karşılaşmanın sonunda Portekizli futbolcu Ronaldo'nun, gözyaşlarını tutamadığı görüldü.Maçın ertesi günü Cristiano Ronaldo, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla "Portekiz'le Dünya Kupası kazanmak kariyerimdeki en büyük ve en tutkulu hayalimdi. Bunun için savaştım, mücadele ettim. 16 yıl boyunca 5 Dünya Kupası'nda forma giydim. Her zaman büyük oyuncularla birlikte oldum ve milyonlarca Portekizli tarafından desteklendim. Sahada her şeyimi verdim. Mücadeleye asla sırtımı dönmedim ve bu hayalimden asla vazgeçmedim" ifadelerini kullandı.Sıcak tepki vermenin anlamsız olduğunu belirten Ronaldo, "Ne yazık ki dün bu rüya sona erdi. Çok şey söylendi, çok şey yazıldı, çok şey speküle edildi ama benim Portekiz'e olan bağlılığım bir an olsun değişmedi. Her zaman hedef için mücadele ettim, takım arkadaşlarıma ve ülkeme asla sırtımı dönmedim" değerlendirmesinde bulundu.Portekiz'i ve kendisini destekleyen herkese teşekkür eden yıldız futbolcu, "Şimdilik söylenecek fazla bir şey yok. Rüya sürdüğü sürece güzeldi. Zamanın iyi bir danışman olacağını ve herkesin kendi sonuçlarını çıkarmasına izin vereceğini umalım" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20221210/fas-dunya-kupasi-tarihinde-yari-finale-yukselen-ilk-afrika-ulkesi-oldu-1064418914.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0c/0b/1064455590_67:0:2798:2048_1920x0_80_0_0_4738710cd795d5a10442947724c313f5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
cristiano ronaldo, ronaldo, 2022 dünya kupası
cristiano ronaldo, ronaldo, 2022 dünya kupası

Ronaldo: Portekiz ile Dünya Kupası kazanmak kariyerimdeki en büyük ve en tutkulu hayalimdi

21:36 11.12.2022 (güncellendi: 21:40 11.12.2022)
© AP Photo / Thanassis StavrakisCristiano Ronaldo,
Cristiano Ronaldo, - Sputnik Türkiye, 1920, 11.12.2022
© AP Photo / Thanassis Stavrakis
Abone olTelegram
Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo, kariyerindeki en büyük hayalinin Dünya Kupası kazanmak olduğunu ancak dün bu rüyanın sona erdiğini ifade etti.
Portekiz'i yenen Fas, Dünya Kupası tarihinde yarı finale yükselen ilk Afrika ülkesi olurken, Portekiz elendi. Karşılaşmanın sonunda Portekizli futbolcu Ronaldo'nun, gözyaşlarını tutamadığı görüldü.
Maçın ertesi günü Cristiano Ronaldo, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla "Portekiz'le Dünya Kupası kazanmak kariyerimdeki en büyük ve en tutkulu hayalimdi. Bunun için savaştım, mücadele ettim. 16 yıl boyunca 5 Dünya Kupası'nda forma giydim. Her zaman büyük oyuncularla birlikte oldum ve milyonlarca Portekizli tarafından desteklendim. Sahada her şeyimi verdim. Mücadeleye asla sırtımı dönmedim ve bu hayalimden asla vazgeçmedim" ifadelerini kullandı.
Sıcak tepki vermenin anlamsız olduğunu belirten Ronaldo, "Ne yazık ki dün bu rüya sona erdi. Çok şey söylendi, çok şey yazıldı, çok şey speküle edildi ama benim Portekiz'e olan bağlılığım bir an olsun değişmedi. Her zaman hedef için mücadele ettim, takım arkadaşlarıma ve ülkeme asla sırtımı dönmedim" değerlendirmesinde bulundu.
Portekiz'i ve kendisini destekleyen herkese teşekkür eden yıldız futbolcu, "Şimdilik söylenecek fazla bir şey yok. Rüya sürdüğü sürece güzeldi. Zamanın iyi bir danışman olacağını ve herkesin kendi sonuçlarını çıkarmasına izin vereceğini umalım" dedi.
Fas-Portekiz Dünya Kupası, Ronaldo - Sputnik Türkiye, 1920, 10.12.2022
SPOR
Fas, Dünya Kupası tarihinde yarı finale yükselen ilk Afrika ülkesi oldu
Dün, 20:03
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала