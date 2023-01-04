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https://sputniknews.com.tr/20230104/arnavutluk-ilk-uydularini-uzaya-firlatti-1065354927.html
Arnavutluk ilk uydularını uzaya fırlattı
Arnavutluk ilk uydularını uzaya fırlattı
Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, ülkesinin ilk uydularını ABD'nin Florida eyaletindeki bir platformdan fırlattığını duyurdu. 04.01.2023, Sputnik Türkiye
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dünya
arnavutluk
edi rama
uydu
florida
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Arnatuvluk Başbakanı Edi Rama, sosyal medya hesabından, uyduların fırlatılışıyla ilgili görüntü paylaştı.Rama paylaşımında, "'Albania-1' ve 'Albania-2' adlı uydularımızı da taşıyan Space X Transporter 6 misyonu, Falcon 9 roketi ile Florida Cape Canaveral'dan fırlatıldı" ifadelerine yer verdi.2022 yılı Eylül ayında Arnavutluk Ulusal Sivil Savunma Ajansı ve 'Satellogic USA Inc' şirketi arasında ülkenin savunma ve güvenlik alanında gelişmiş teknolojilerle gözlemlenmesi için 6 milyon dolar değerinde uydu hizmeti sözleşmesi imzalanmıştı.Sözleşmenin, ülke topraklarının gözlemlenmesi, uydu hizmetinin kullanımı için teknik ve profesyonel kapasitelerin geliştirilmesi, coğrafi bilgi sisteminin işlenmesi gibi farklı konularda 'Albania-1' ve 'Albania-2' olarak adlandırılan iki uydunun 3 yıllığına kullanımını içerdiği ifade edilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20221209/spacex-rakibi-oneweb-icin-uzaya-40-internet-uydusu-firlatti-1064379157.html
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arnavutluk, edi rama, uydu, florida, uzay, avrupa
arnavutluk, edi rama, uydu, florida, uzay, avrupa

Arnavutluk ilk uydularını uzaya fırlattı

03:45 04.01.2023
© AP Photo / Visar KryeziuArnavutluk - bayrak
Arnavutluk - bayrak - Sputnik Türkiye, 1920, 04.01.2023
© AP Photo / Visar Kryeziu
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Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, ülkesinin ilk uydularını ABD'nin Florida eyaletindeki bir platformdan fırlattığını duyurdu.
Arnatuvluk Başbakanı Edi Rama, sosyal medya hesabından, uyduların fırlatılışıyla ilgili görüntü paylaştı.
Rama paylaşımında, "'Albania-1' ve 'Albania-2' adlı uydularımızı da taşıyan Space X Transporter 6 misyonu, Falcon 9 roketi ile Florida Cape Canaveral'dan fırlatıldı" ifadelerine yer verdi.
2022 yılı Eylül ayında Arnavutluk Ulusal Sivil Savunma Ajansı ve 'Satellogic USA Inc' şirketi arasında ülkenin savunma ve güvenlik alanında gelişmiş teknolojilerle gözlemlenmesi için 6 milyon dolar değerinde uydu hizmeti sözleşmesi imzalanmıştı.
Sözleşmenin, ülke topraklarının gözlemlenmesi, uydu hizmetinin kullanımı için teknik ve profesyonel kapasitelerin geliştirilmesi, coğrafi bilgi sisteminin işlenmesi gibi farklı konularda 'Albania-1' ve 'Albania-2' olarak adlandırılan iki uydunun 3 yıllığına kullanımını içerdiği ifade edilmişti.
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