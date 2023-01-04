https://sputniknews.com.tr/20230104/arnavutluk-ilk-uydularini-uzaya-firlatti-1065354927.html

Arnavutluk ilk uydularını uzaya fırlattı

Arnavutluk ilk uydularını uzaya fırlattı

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, ülkesinin ilk uydularını ABD'nin Florida eyaletindeki bir platformdan fırlattığını duyurdu. 04.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-04T03:45+0300

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dünya

arnavutluk

edi rama

uydu

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Arnatuvluk Başbakanı Edi Rama, sosyal medya hesabından, uyduların fırlatılışıyla ilgili görüntü paylaştı.Rama paylaşımında, "'Albania-1' ve 'Albania-2' adlı uydularımızı da taşıyan Space X Transporter 6 misyonu, Falcon 9 roketi ile Florida Cape Canaveral'dan fırlatıldı" ifadelerine yer verdi.2022 yılı Eylül ayında Arnavutluk Ulusal Sivil Savunma Ajansı ve 'Satellogic USA Inc' şirketi arasında ülkenin savunma ve güvenlik alanında gelişmiş teknolojilerle gözlemlenmesi için 6 milyon dolar değerinde uydu hizmeti sözleşmesi imzalanmıştı.Sözleşmenin, ülke topraklarının gözlemlenmesi, uydu hizmetinin kullanımı için teknik ve profesyonel kapasitelerin geliştirilmesi, coğrafi bilgi sisteminin işlenmesi gibi farklı konularda 'Albania-1' ve 'Albania-2' olarak adlandırılan iki uydunun 3 yıllığına kullanımını içerdiği ifade edilmişti.

https://sputniknews.com.tr/20221209/spacex-rakibi-oneweb-icin-uzaya-40-internet-uydusu-firlatti-1064379157.html

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