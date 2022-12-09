Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://sputniknews.com.tr/20221209/spacex-rakibi-oneweb-icin-uzaya-40-internet-uydusu-firlatti-1064379157.html
SpaceX, rakibi OneWeb için uzaya 40 internet uydusu fırlattı
SpaceX, rakibi OneWeb için uzaya 40 internet uydusu fırlattı
Uzay mekiği ve roket üreticisi SpaceX, rakip firma OneWeb için 40 küçük internet uydusu fırlattığını duyurdu. 09.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-09T13:30+0300
2022-12-09T13:35+0300
spacex
internet
uydu
uzay
yaşam
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0c/09/1064379201_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_13b52fa79025053773e0b638831f5c6f.jpg
Londra merkezli iletişim şirketi OneWeb, Twitter'da yaptığı paylaşımda, SpaceX'e teşekkür ederek Falcon roketiyle kutup yörüngesine bağlı 40 küçük uydunun uzaya fırlatıldığını belirtti.OneWeb'den Massimiliano Ladovaz, pek çok farklı seçenek olmasına rağmen SpaceX ve Hindistan'ın en hızlı ve iyi kombinasyonu sağladığını ifade etti.Katlanarak büyüyen küresel internet hizmeti piyasasında herkes için yer olduğunu kaydeden Ladovaz, yeni fırlatılan uydular sayesinde internet sağlama kapasitesinin ABD ve Avrupa'nın tamamına, Afrika ve Güney Amerika'nın ise büyük kısmına kadar genişlemesinin beklendiğini belirtti.OneWeb daha önce yalnızca Alaska, Kanada ve Avrupa'nın kuzeyine internet sağlıyordu.Fırlatılan yeni uydular sayesinde, OneWeb'in uydu sayısının 500'ün üzerine çıkacağı belirtiliyor.Her biri 150 kilogram olan OneWeb uyduları, ABD Havacılık ve Uzay Ajansı'nın (NASA) Kennedy Uzay Merkezinde, Fransa'nın Airbus şirketi ile ortak girişimle inşa edildi.OneWeb'in yörüngedeki uydu grubunun tamamlanması için gelecek birkaç ay boyunca SpaceX'in 2, Hindistan'ın 1 kez fırlatma yapması bekleniyor.2019'un başlarında Rus Soyuz roketleri, OneWeb uydu grubundan 13'ünü fırlatmış ancak Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Rusya ile ilişkileri kesilen OneWeb için SpaceX, martta söz konusu uyduları fırlatmayı kabul etmişti.Hindistan da ekimde bir grup OneWeb uydusu fırlatmıştı.​​​​​​​Diğer şirketlerin uydu girişimleriElon Musk'ın şirketi SpaceX'in yörüngede bulunan 3 bin 200'den fazla Starlink uydusu, dünyanın en uzak yerlerine yüksek hızda ve geniş bantlı internet sağlıyor.Amazon da 2023'ün ilk aylarında Cape Canaveral'dan ilk internet uydusunu fırlatmayı planlıyor.
https://sputniknews.com.tr/20220514/spacex-uzaya-53-starlink-uydusu-firlatti-1056373470.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0c/09/1064379201_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_32799639a37c98c9a82778650b92f536.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
spacex, internet, uydu, uzay
spacex, internet, uydu, uzay

SpaceX, rakibi OneWeb için uzaya 40 internet uydusu fırlattı

13:30 09.12.2022 (güncellendi: 13:35 09.12.2022)
© AASpaceX internet uydusu
SpaceX internet uydusu - Sputnik Türkiye, 1920, 09.12.2022
© AA
Abone olTelegram
Uzay mekiği ve roket üreticisi SpaceX, rakip firma OneWeb için 40 küçük internet uydusu fırlattığını duyurdu.
Londra merkezli iletişim şirketi OneWeb, Twitter'da yaptığı paylaşımda, SpaceX'e teşekkür ederek Falcon roketiyle kutup yörüngesine bağlı 40 küçük uydunun uzaya fırlatıldığını belirtti.
OneWeb'den Massimiliano Ladovaz, pek çok farklı seçenek olmasına rağmen SpaceX ve Hindistan'ın en hızlı ve iyi kombinasyonu sağladığını ifade etti.
Katlanarak büyüyen küresel internet hizmeti piyasasında herkes için yer olduğunu kaydeden Ladovaz, yeni fırlatılan uydular sayesinde internet sağlama kapasitesinin ABD ve Avrupa'nın tamamına, Afrika ve Güney Amerika'nın ise büyük kısmına kadar genişlemesinin beklendiğini belirtti.
OneWeb daha önce yalnızca Alaska, Kanada ve Avrupa'nın kuzeyine internet sağlıyordu.
Fırlatılan yeni uydular sayesinde, OneWeb'in uydu sayısının 500'ün üzerine çıkacağı belirtiliyor.
Her biri 150 kilogram olan OneWeb uyduları, ABD Havacılık ve Uzay Ajansı'nın (NASA) Kennedy Uzay Merkezinde, Fransa'nın Airbus şirketi ile ortak girişimle inşa edildi.
OneWeb'in yörüngedeki uydu grubunun tamamlanması için gelecek birkaç ay boyunca SpaceX'in 2, Hindistan'ın 1 kez fırlatma yapması bekleniyor.
2019'un başlarında Rus Soyuz roketleri, OneWeb uydu grubundan 13'ünü fırlatmış ancak Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Rusya ile ilişkileri kesilen OneWeb için SpaceX, martta söz konusu uyduları fırlatmayı kabul etmişti.
Hindistan da ekimde bir grup OneWeb uydusu fırlatmıştı.

​​​​​​​Diğer şirketlerin uydu girişimleri

Elon Musk'ın şirketi SpaceX'in yörüngede bulunan 3 bin 200'den fazla Starlink uydusu, dünyanın en uzak yerlerine yüksek hızda ve geniş bantlı internet sağlıyor.
Amazon da 2023'ün ilk aylarında Cape Canaveral'dan ilk internet uydusunu fırlatmayı planlıyor.
SpaceX, uydu fırlatma - Sputnik Türkiye, 1920, 14.05.2022
DÜNYA
SpaceX, uzaya 53 Starlink uydusu fırlattı
14 Mayıs, 19:59
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала