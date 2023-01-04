https://sputniknews.com.tr/20230104/almanyadaki-bergama-sunaginin-turkiyeye-iade-edilmesi-cagrisi-1065354682.html

Almanya'daki Bergama Sunağı'nın Türkiye'ye iade edilmesi çağrısı

Almanya'daki Bergama Sunağı'nın Türkiye'ye iade edilmesi çağrısı

Almanya'da Berlin Eyaleti Adalet, Çeşitlilik ve Ayrımcılıkla Mücadeleden Sorumlu Müsteşar Saraya Gomis, Bergama Sunağı ve Nefertiti büstünün geldikleri... 04.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-04T03:06+0300

2023-01-04T03:06+0300

2023-01-04T03:07+0300

yaşam

almanya

bergama

sunak

iade

çağrı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/104234/14/1042341406_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_abe35e6c428ded0b3bac51dcb1bd6868.jpg

Alman müsteşar Saraya Gomis, Tagesspiegel gazetesine yaptığı açıklamada, "Prensip olarak şahsen Bergama Sunağı ve Nefertiti büstünün iade edilmesinden yanayım. Ancak buna başkaları karar verecektir" dedi.Kültürel varlıkların iadesi söz konusu olduğunda, bakış açısının değişmesi gerektiğini belirten Gomis, "Ayrımcılık karşıtı bir bakış açısıyla şunu söylemek zorundayız; dünyanın diğer bölgelerinden gelen tüm kültürel varlıklar bize ait değil. Onlar burada gayrı meşru şekilde bulunuyorlar. İkinci adımda, bunların nasıl iade edilebileceğini görmeliyiz" ifadelerini kullandı.1870'li yıllarda Alman mühendis Carl Humann tarafından o dönem Osmanlı topraklarından Prusya'ya getirilen Bergama Sunağı, Berlin'deki Pergamon (Bergama) Müzesi'nde sergileniyor.Nefertiti büstü ise Berlin'e Mısır'dan getirilmişti.

https://sputniknews.com.tr/20221219/somurge-tarihiyle-yuzlesme-konusunda-ciddiyiz-almanya-benin-bronzlarini-nijeryaya-iade-ediyor-1064738805.html

almanya

bergama

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

almanya, bergama, sunak, iade, çağrı