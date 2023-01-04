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Almanya'daki Bergama Sunağı'nın Türkiye'ye iade edilmesi çağrısı
Almanya'daki Bergama Sunağı'nın Türkiye'ye iade edilmesi çağrısı
Almanya'da Berlin Eyaleti Adalet, Çeşitlilik ve Ayrımcılıkla Mücadeleden Sorumlu Müsteşar Saraya Gomis, Bergama Sunağı ve Nefertiti büstünün geldikleri... 04.01.2023, Sputnik Türkiye
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yaşam
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bergama
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Alman müsteşar Saraya Gomis, Tagesspiegel gazetesine yaptığı açıklamada, "Prensip olarak şahsen Bergama Sunağı ve Nefertiti büstünün iade edilmesinden yanayım. Ancak buna başkaları karar verecektir" dedi.Kültürel varlıkların iadesi söz konusu olduğunda, bakış açısının değişmesi gerektiğini belirten Gomis, "Ayrımcılık karşıtı bir bakış açısıyla şunu söylemek zorundayız; dünyanın diğer bölgelerinden gelen tüm kültürel varlıklar bize ait değil. Onlar burada gayrı meşru şekilde bulunuyorlar. İkinci adımda, bunların nasıl iade edilebileceğini görmeliyiz" ifadelerini kullandı.1870'li yıllarda Alman mühendis Carl Humann tarafından o dönem Osmanlı topraklarından Prusya'ya getirilen Bergama Sunağı, Berlin'deki Pergamon (Bergama) Müzesi'nde sergileniyor.Nefertiti büstü ise Berlin'e Mısır'dan getirilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20221219/somurge-tarihiyle-yuzlesme-konusunda-ciddiyiz-almanya-benin-bronzlarini-nijeryaya-iade-ediyor-1064738805.html
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almanya, bergama, sunak, iade, çağrı
almanya, bergama, sunak, iade, çağrı

Almanya'daki Bergama Sunağı'nın Türkiye'ye iade edilmesi çağrısı

03:06 04.01.2023 (güncellendi: 03:07 04.01.2023)
© AAİzmir'in Bergama ilçesinde yer alan Aşağı Şehir
İzmir'in Bergama ilçesinde yer alan Aşağı Şehir - Sputnik Türkiye, 1920, 04.01.2023
© AA
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Almanya'da Berlin Eyaleti Adalet, Çeşitlilik ve Ayrımcılıkla Mücadeleden Sorumlu Müsteşar Saraya Gomis, Bergama Sunağı ve Nefertiti büstünün geldikleri ülkelere iade edilmesi gerektiğini söyledi.
Alman müsteşar Saraya Gomis, Tagesspiegel gazetesine yaptığı açıklamada, "Prensip olarak şahsen Bergama Sunağı ve Nefertiti büstünün iade edilmesinden yanayım. Ancak buna başkaları karar verecektir" dedi.
Kültürel varlıkların iadesi söz konusu olduğunda, bakış açısının değişmesi gerektiğini belirten Gomis, "Ayrımcılık karşıtı bir bakış açısıyla şunu söylemek zorundayız; dünyanın diğer bölgelerinden gelen tüm kültürel varlıklar bize ait değil. Onlar burada gayrı meşru şekilde bulunuyorlar. İkinci adımda, bunların nasıl iade edilebileceğini görmeliyiz" ifadelerini kullandı.
1870'li yıllarda Alman mühendis Carl Humann tarafından o dönem Osmanlı topraklarından Prusya'ya getirilen Bergama Sunağı, Berlin'deki Pergamon (Bergama) Müzesi'nde sergileniyor.
Nefertiti büstü ise Berlin'e Mısır'dan getirilmişti.
Annalena Baerbock - Sputnik Türkiye, 1920, 19.12.2022
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