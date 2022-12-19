https://sputniknews.com.tr/20221219/somurge-tarihiyle-yuzlesme-konusunda-ciddiyiz-almanya-benin-bronzlarini-nijeryaya-iade-ediyor-1064738805.html

'Almanya sömürge tarihiyle yüzleşme konusunda ciddi': Benin bronzları Nijerya'ya iade ediliyor

'Almanya sömürge tarihiyle yüzleşme konusunda ciddi': Benin bronzları Nijerya'ya iade ediliyor

20 Benin bronzunu Nijerya'ya iade etme kararı alan Almanya'da, Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, 'ülkesinin karanlık sömürge tarihiyle yüzleşme konusunda... 19.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-19T03:18+0300

2022-12-19T03:18+0300

2022-12-19T03:30+0300

dünya

almanya

nijerya

tarihi eser

annalena baerbock

sömürge

iade

avrupa

afrika

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Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Nijerya'ya hareketinden önce yaptığı açıklamada, "Bugün çok gecikmiş bir adım atıyoruz. Alman müzelerindeki 20 Benin bronzunu ait oldukları yere, ana vatanlarına iade ediyoruz" dedi.Nijeryalı çocukların tarihi eserleri artık yerinde görebileceklerine işaret eden Baerbock, "Bu, geçmişin tüm yaralarını iyileştirmeyecektir. Ancak Almanya'nın karanlık sömürge tarihiyle yüzleşme konusunda ciddi olduğunu gösteriyoruz" diye konuştu.Baerbock, sömürgeci dönemle hesaplaşmanın aynı zamanda Nijerya ile derinleşen iş birliğinde yeni bir sayfa açacağını umduğunu belirterek, Afrika'nın en kalabalık nüfusuna sahip Nijerya ile özellikle de en büyük küresel sorun olan iklim krizinin kontrol altına alınması konusunda daha da yakın çalışmak istediklerini kaydetti.Temmuz ayında anlaşma sağlanmıştıAlmanya ile Nijerya arasında, Benin Krallığı dönemine ait olan ve yaklaşık 120 yıl önce kaçırılan bronz heykeller ile diğer eserlerin Nijerya'ya iade edilmesi konusunda temmuzda anlaşma sağlanmıştı.Anlaşmayla süreçte Nijerya Devlet Müzeleri ve Anıtlar Komisyonu ile Almanya’daki müzeler arasında eserlerin mülkiyetinin devredilmesi, Nijerya’ya iade edilmesi ve gelecekte Almanya’da sergilenmesi için müzelere ödünç verilmesi konusunda işbirliği kararı alınmıştı.Ayrıca Almanya, Nijerya'nın Edo eyaletindeki Benin City’de bir müzenin inşa edilmesine destek verecek.Almanya'nın 20 müzesinde Nijerya'ya ait 1130 eser bulunuyor.Nijerya'nın sömürge öncesi ve kolonyal dönemde kaçırılan, Benin bronzları da dahil olmak üzere yüzlerce eseri ABD ve Avrupa ülkelerindeki çeşitli müzelerde bulunuyor.

https://sputniknews.com.tr/20220702/nijerya-almanyaya-kacirilan-1130-bronz-heykelin-iadesi-konusunda-anlasma-imzaladi-1058224587.html

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almanya, nijerya, tarihi eser, annalena baerbock, sömürge, iade, avrupa, afrika