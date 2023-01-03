https://sputniknews.com.tr/20230103/tuik-aralik-ayi-enflasyon-rakamlarini-acikladi-1065319096.html
TÜİK, aralık ayı enflasyon rakamlarını açıkladı
TÜİK, aralık ayı enflasyon rakamlarını açıkladı
Aralık ayı enflasyon rakamları açıklandı. TÜİK verilerine göre enflasyon Aralık 2022'de yüzde 1.18 artarken, yıllık bazda yüzde 64.27 oldu. 03.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-03T10:01+0300
2023-01-03T10:01+0300
2023-01-03T10:38+0300
ekonomi
enflasyon
tüik
türkiye istatistik kurumu (tüik)
ekonomi
geçim
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0a/12/1062445437_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_f3cba0e5723dc93c5cb4b4d84ec6cd29.jpg
2022 yılının enflasyon karnesi belli oldu.Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), aralık ayı enflasyon rakamlarını açıkladı.Buna göre enflasyon Aralık 2022'de yüzde 1.18 artarken, yıllık bazda yüzde 64.27 oldu.
https://sputniknews.com.tr/20230103/enag-yillik-enflasyon-yuzde-137-1065318332.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0a/12/1062445437_3:0:903:675_1920x0_80_0_0_1c2d4a1281afeddf633d61e9495b0ae7.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
enflasyon, tüik, türkiye istatistik kurumu (tüik), ekonomi, geçim
enflasyon, tüik, türkiye istatistik kurumu (tüik), ekonomi, geçim
TÜİK, aralık ayı enflasyon rakamlarını açıkladı
10:01 03.01.2023 (güncellendi: 10:38 03.01.2023) Abone ol
Aralık ayı enflasyon rakamları açıklandı. TÜİK verilerine göre enflasyon Aralık 2022'de yüzde 1.18 artarken, yıllık bazda yüzde 64.27 oldu.
2022 yılının enflasyon karnesi belli oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), aralık ayı enflasyon rakamlarını açıkladı.
Buna göre enflasyon Aralık 2022'de yüzde 1.18 artarken, yıllık bazda yüzde 64.27 oldu.