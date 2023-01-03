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https://sputniknews.com.tr/20230103/tuik-aralik-ayi-enflasyon-rakamlarini-acikladi-1065319096.html
TÜİK, aralık ayı enflasyon rakamlarını açıkladı
TÜİK, aralık ayı enflasyon rakamlarını açıkladı
Aralık ayı enflasyon rakamları açıklandı. TÜİK verilerine göre enflasyon Aralık 2022'de yüzde 1.18 artarken, yıllık bazda yüzde 64.27 oldu. 03.01.2023, Sputnik Türkiye
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2023-01-03T10:38+0300
ekonomi
enflasyon
tüik
türkiye istatistik kurumu (tüik)
ekonomi
geçim
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2022 yılının enflasyon karnesi belli oldu.Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), aralık ayı enflasyon rakamlarını açıkladı.Buna göre enflasyon Aralık 2022'de yüzde 1.18 artarken, yıllık bazda yüzde 64.27 oldu.
https://sputniknews.com.tr/20230103/enag-yillik-enflasyon-yuzde-137-1065318332.html
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enflasyon, tüik, türkiye istatistik kurumu (tüik), ekonomi, geçim
enflasyon, tüik, türkiye istatistik kurumu (tüik), ekonomi, geçim

TÜİK, aralık ayı enflasyon rakamlarını açıkladı

10:01 03.01.2023 (güncellendi: 10:38 03.01.2023)
© AFP 2022İtalya - market
İtalya - market - Sputnik Türkiye, 1920, 03.01.2023
© AFP 2022
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Aralık ayı enflasyon rakamları açıklandı. TÜİK verilerine göre enflasyon Aralık 2022'de yüzde 1.18 artarken, yıllık bazda yüzde 64.27 oldu.
2022 yılının enflasyon karnesi belli oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), aralık ayı enflasyon rakamlarını açıkladı.
Buna göre enflasyon Aralık 2022'de yüzde 1.18 artarken, yıllık bazda yüzde 64.27 oldu.
Pazar alışverişi - Sputnik Türkiye, 1920, 03.01.2023
EKONOMİ
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