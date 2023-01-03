https://sputniknews.com.tr/20230103/the-times-zelenskiy-2023te-savas-alaninda-ukraynayi-basariliymis-gibi-gostermek-zorunda-kalacak-1065344207.html

The Times: Zelenskiy 2023’te savaş alanında Ukrayna'yı başarılıymış gibi göstermek zorunda kalacak

The Times: Zelenskiy 2023’te savaş alanında Ukrayna'yı başarılıymış gibi göstermek zorunda kalacak

İngiliz The Time gazetesi, Batılı ülkelerin kaynaklarının tükenmesi nedeniyle Kiev rejimine yardımı kesmeyi düşünmeye başlayabileceklerini, bu nedenle Ukrayna... 03.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-03T22:59+0300

2023-01-03T22:59+0300

2023-01-03T22:59+0300

ukrayna krizi

the times

ukrayna

ukrayna krizi

vladimir zelenskiy

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Siyaset bilimci Mark Galeotti’nin The Times için kaleme aldığı makalede Batılı ülkelerin, kendi kaynakları tükeneceğinden Kiev rejimine yardımı kesmeyi düşünmeye başlayabileceklerini, bu nedenle Zelenskiy’in savaş alanında başarı taklidi yapmak zorunda kalacağını belirtti.Galeotti, “Zelenskiy, 2023'te Batı’da ‘Ukrayna yorgunluğu’ tehlikesi olduğunun gayet iyi farkında. Bu nedenle yeni yılda Ukrayna liderinin yönetimi, bu yorgunluğu atmaya yönelik kampanyaya yeniden başlayacak. Zelenskiy, Ukrayna'yı medeniyet için varoluşsal savaşın ana savaşçısı olarak tasvir ederek riskleri artırmaya odaklanacak” ifadelerini kullandı.Batı’nın Ukrayna Devlet Başkanı'ndan çatışma boyunca Kiev’e yapılan yatırımların sözde geri dönüşünü beklediğine dikkat çeken yazar, bu nedenle Zelenskiy’in ‘patronlarına bu yatırımın geri dönüşünün savaş alanında sürekli başarı ile mümkün olduğunu göstermeye devam etmesi gerekeceğini’ sözlerine ekledi.Geçenlerde Çin’in Global Times gazetesi, Zelenskiy'in bu yakınlarda Washington'a yaptığı ziyaretin ve ABD Kongresi'ndeki konuşmasının Ukrayna gündemini Amerikan kamuoyunun dikkatinin merkezinde tutmayı amaçladığına dikkat çekmişti. Makale yazarlarına göre Ukrayna liderinin Washington’daki konuşması, ABD'nin ilgisini kaybetmesi nedeniyle Kiev rejiminin çaresizliğini ortaya koyuyor ve ‘Ukrayna dosyasının bu şekilde rutinleşmesinin devam etmesini engelleme girişimidir’.

https://sputniknews.com.tr/20230102/japon-medyasi-japonya-zelenskiyi-hirosimadaki-g7-zirvesine-davet-etmek-istiyor-1065297727.html

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