Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20230102/japon-medyasi-japonya-zelenskiyi-hirosimadaki-g7-zirvesine-davet-etmek-istiyor-1065297727.html
Japon medyası: Japonya, Zelenskiy'i Hiroşima'daki G7 zirvesine davet etmek istiyor
Japon medyası: Japonya, Zelenskiy'i Hiroşima'daki G7 zirvesine davet etmek istiyor
Japon Nikkei gazetesi, bu yıl G7'ye başkanlık eden Japonya’nın Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'i 19-21 Mayıs tarihlerinde Hiroşima'da yapılacak G7 zirvesine... 02.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-02T15:23+0300
2023-01-02T15:23+0300
dünya
japonya
g7
g7 zirvesi
g7 liderler zirvesi
ukrayna
vladimir zelenskiy
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/11/1063553882_0:3:1201:678_1920x0_80_0_0_c73196ff25c15f1b0cb136de6f245f4a.jpg
Gazetenin haberine göre, bu yıl G7'nin başkanlığını üstlenen Japonya, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'i 19-21 Mayıs tarihlerinde Hiroşima'da yapılacak G7 zirvesine davet etmeyi planlıyor. Katılımı çevirimiçi formatta olabileceği belirtiliyor.Japonya Başbakanı Fumio Kişida’nın Ukrayna'daki mevcut durum hakkında doğrudan bilgi almak için Zelenskiy'i davet etmek istediğine dikkat çekilen haberde, görüşmede ‘Rus istilasının’ sonucunda ortaya çıkan gıda ve enerji güvenliği konularının ele alınması planlandığı ifade edildi.Gazete ayrıca G7'nin Ukrayna’ya yönelik eylemlerinin koordinasyonunun, Japonya'nın da içine çekilebileceği Tayvan etrafında olası bir çatışmaya hazırlanmak açısından Tokyo için önemli bir adım olduğunu vurguladı.Habere göre Japon yönetimi, bir çatışma durumunda ABD ve Avrupa ile birlikte, Rusya’nın Ukrayna’ya girmesinden sonra Moskova’ya yapıldığı gibi Çin'e hızlı ve sert bir karşılık verilmesi gerektiğine inanıyor.
japonya
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/11/1063553882_0:0:1139:854_1920x0_80_0_0_70cd6ac0e95a93de4da38b0a0fcabb04.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
japonya, g7, g7 zirvesi, g7 liderler zirvesi, ukrayna, vladimir zelenskiy
japonya, g7, g7 zirvesi, g7 liderler zirvesi, ukrayna, vladimir zelenskiy

Japon medyası: Japonya, Zelenskiy'i Hiroşima'daki G7 zirvesine davet etmek istiyor

15:23 02.01.2023
© AFP 2022 / SERGEI SUPINSKYVladimir Zelenskiy
Vladimir Zelenskiy - Sputnik Türkiye, 1920, 02.01.2023
© AFP 2022 / SERGEI SUPINSKY
Abone olTelegram
Japon Nikkei gazetesi, bu yıl G7'ye başkanlık eden Japonya’nın Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'i 19-21 Mayıs tarihlerinde Hiroşima'da yapılacak G7 zirvesine davet etmeyi planladığını yazdı.
Gazetenin haberine göre, bu yıl G7'nin başkanlığını üstlenen Japonya, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'i 19-21 Mayıs tarihlerinde Hiroşima'da yapılacak G7 zirvesine davet etmeyi planlıyor. Katılımı çevirimiçi formatta olabileceği belirtiliyor.
Japonya Başbakanı Fumio Kişida’nın Ukrayna'daki mevcut durum hakkında doğrudan bilgi almak için Zelenskiy'i davet etmek istediğine dikkat çekilen haberde, görüşmede ‘Rus istilasının’ sonucunda ortaya çıkan gıda ve enerji güvenliği konularının ele alınması planlandığı ifade edildi.
Gazete ayrıca G7'nin Ukrayna’ya yönelik eylemlerinin koordinasyonunun, Japonya'nın da içine çekilebileceği Tayvan etrafında olası bir çatışmaya hazırlanmak açısından Tokyo için önemli bir adım olduğunu vurguladı.
Habere göre Japon yönetimi, bir çatışma durumunda ABD ve Avrupa ile birlikte, Rusya’nın Ukrayna’ya girmesinden sonra Moskova’ya yapıldığı gibi Çin'e hızlı ve sert bir karşılık verilmesi gerektiğine inanıyor.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала