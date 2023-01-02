https://sputniknews.com.tr/20230102/japon-medyasi-japonya-zelenskiyi-hirosimadaki-g7-zirvesine-davet-etmek-istiyor-1065297727.html

Japon medyası: Japonya, Zelenskiy'i Hiroşima'daki G7 zirvesine davet etmek istiyor

Japon medyası: Japonya, Zelenskiy'i Hiroşima'daki G7 zirvesine davet etmek istiyor

Japon Nikkei gazetesi, bu yıl G7'ye başkanlık eden Japonya’nın Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'i 19-21 Mayıs tarihlerinde Hiroşima'da yapılacak G7 zirvesine... 02.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-02T15:23+0300

2023-01-02T15:23+0300

2023-01-02T15:23+0300

dünya

japonya

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g7 zirvesi

g7 liderler zirvesi

ukrayna

vladimir zelenskiy

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Gazetenin haberine göre, bu yıl G7'nin başkanlığını üstlenen Japonya, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'i 19-21 Mayıs tarihlerinde Hiroşima'da yapılacak G7 zirvesine davet etmeyi planlıyor. Katılımı çevirimiçi formatta olabileceği belirtiliyor.Japonya Başbakanı Fumio Kişida’nın Ukrayna'daki mevcut durum hakkında doğrudan bilgi almak için Zelenskiy'i davet etmek istediğine dikkat çekilen haberde, görüşmede ‘Rus istilasının’ sonucunda ortaya çıkan gıda ve enerji güvenliği konularının ele alınması planlandığı ifade edildi.Gazete ayrıca G7'nin Ukrayna’ya yönelik eylemlerinin koordinasyonunun, Japonya'nın da içine çekilebileceği Tayvan etrafında olası bir çatışmaya hazırlanmak açısından Tokyo için önemli bir adım olduğunu vurguladı.Habere göre Japon yönetimi, bir çatışma durumunda ABD ve Avrupa ile birlikte, Rusya’nın Ukrayna’ya girmesinden sonra Moskova’ya yapıldığı gibi Çin'e hızlı ve sert bir karşılık verilmesi gerektiğine inanıyor.

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japonya, g7, g7 zirvesi, g7 liderler zirvesi, ukrayna, vladimir zelenskiy