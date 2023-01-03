Türkiye
SON DAKİKA | Bakan Çavuşoğlu: ABD'nin Suriye'de normalleşmeye karşı olduğunu anlıyoruz
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20230103/sesi-rahatsiz-etti-diye-oda-arkadasinin-solunum-cihazini-kapatmisti-ikisi-de-turk-cikti-1065325842.html
'Sesi rahatsız etti' diye oda arkadaşının solunum cihazını kapatmıştı: İkisi de Türk çıktı
'Sesi rahatsız etti' diye oda arkadaşının solunum cihazını kapatmıştı: İkisi de Türk çıktı
Almanya'da 'sesi rahatsız ettiği için' oda arkadaşının solunum cihazını kapatan ve cinayete teşebbüsle yargılanan 72 yaşındaki kadının ve hayatını kaybeden... 03.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-03T13:08+0300
2023-01-03T13:14+0300
dünya
almanya
türkiye
türk
solunum
solunum cihazı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/104184/46/1041844665_0:134:3403:2048_1920x0_80_0_0_bff9700c2698167a2d269b2fdb3bb866.jpg
Almanya'nın güneybatısındaki Mannheim'da 72 yaşındaki bir kadın, 'gelen sesten rahatsız olduğu için' 79 yaşındaki oda arkadaşının solunum cihazını kapattı. Hastane personelinin müdahalesinin ardından, oda arkadaşının solunum cihazına yeniden müdahale eden kadın, cinayetle teşebbüsle yargılanıyor. Solunum cihazına kapatılan hasta ise daha sonra hayatını kaybetti.Öte yandan, olayda yer alan iki kişinin de Türk olduğu ortaya çıktı. İsminin Hatun C. olduğu öğrenilen kadın gözaltına tutulurken, ölümden dönen diğer hasta olan Hilal K'in 48 yaşındaki kızı Sadet, "Annem kalp çarpıntısı ve kansızlık teşhisi konulduktan sonra bir haftadır hastanedeydi. Klinikte bulunduğu sırada kendisine koronavirüs bulaştı" açıklamasında bulundu.Kadın ayrıca, annesinin ölümüyle ilgili olarak şunları söyledi:"Koronavirüs koğuşuna götürüldüğünde zaten oksijen makinesindeydi. Öldüğü gün akşam 7'ye kadar yanındaydım ve çok yorgundu, çoğu zaman uyuyordu. Annemin hayata döndürülmesi gerekiyordu. Neredeyse ölüyordu. Bunu anneme nasıl yapabildiğini anlamıyorum.”
https://sputniknews.com.tr/20221202/sesi-rahatsiz-etti-hastanedeki-oda-arkadasinin-solunum-cihazini-kapatti-1064091432.html
almanya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/104184/46/1041844665_14:0:2745:2048_1920x0_80_0_0_dd90be69d5fb4d49c6751602867904b7.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
almanya, türkiye, türk, solunum, solunum cihazı
almanya, türkiye, türk, solunum, solunum cihazı

'Sesi rahatsız etti' diye oda arkadaşının solunum cihazını kapatmıştı: İkisi de Türk çıktı

13:08 03.01.2023 (güncellendi: 13:14 03.01.2023)
© Sputnik / Multimedya arşivine gidinSolunum cihazı
Solunum cihazı - Sputnik Türkiye, 1920, 03.01.2023
© Sputnik
/
Multimedya arşivine gidin
Abone olTelegram
Almanya'da 'sesi rahatsız ettiği için' oda arkadaşının solunum cihazını kapatan ve cinayete teşebbüsle yargılanan 72 yaşındaki kadının ve hayatını kaybeden hastanın Türk olduğu ortaya çıktı.
Almanya'nın güneybatısındaki Mannheim'da 72 yaşındaki bir kadın, 'gelen sesten rahatsız olduğu için' 79 yaşındaki oda arkadaşının solunum cihazını kapattı. Hastane personelinin müdahalesinin ardından, oda arkadaşının solunum cihazına yeniden müdahale eden kadın, cinayetle teşebbüsle yargılanıyor.
Solunum cihazına kapatılan hasta ise daha sonra hayatını kaybetti.
Öte yandan, olayda yer alan iki kişinin de Türk olduğu ortaya çıktı.
İsminin Hatun C. olduğu öğrenilen kadın gözaltına tutulurken, ölümden dönen diğer hasta olan Hilal K'in 48 yaşındaki kızı Sadet, "Annem kalp çarpıntısı ve kansızlık teşhisi konulduktan sonra bir haftadır hastanedeydi. Klinikte bulunduğu sırada kendisine koronavirüs bulaştı" açıklamasında bulundu.
Solunum cihazı - Sputnik Türkiye, 1920, 02.12.2022
YAŞAM
'Sesi rahatsız etti': Hastanedeki oda arkadaşının solunum cihazını kapattı
2 Aralık 2022, 14:39
Kadın ayrıca, annesinin ölümüyle ilgili olarak şunları söyledi:
"Koronavirüs koğuşuna götürüldüğünde zaten oksijen makinesindeydi. Öldüğü gün akşam 7'ye kadar yanındaydım ve çok yorgundu, çoğu zaman uyuyordu. Annemin hayata döndürülmesi gerekiyordu. Neredeyse ölüyordu. Bunu anneme nasıl yapabildiğini anlamıyorum.”
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала