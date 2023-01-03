https://sputniknews.com.tr/20230103/sesi-rahatsiz-etti-diye-oda-arkadasinin-solunum-cihazini-kapatmisti-ikisi-de-turk-cikti-1065325842.html

'Sesi rahatsız etti' diye oda arkadaşının solunum cihazını kapatmıştı: İkisi de Türk çıktı

'Sesi rahatsız etti' diye oda arkadaşının solunum cihazını kapatmıştı: İkisi de Türk çıktı

Almanya'da 'sesi rahatsız ettiği için' oda arkadaşının solunum cihazını kapatan ve cinayete teşebbüsle yargılanan 72 yaşındaki kadının ve hayatını kaybeden... 03.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-03T13:08+0300

2023-01-03T13:08+0300

2023-01-03T13:14+0300

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solunum cihazı

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Almanya'nın güneybatısındaki Mannheim'da 72 yaşındaki bir kadın, 'gelen sesten rahatsız olduğu için' 79 yaşındaki oda arkadaşının solunum cihazını kapattı. Hastane personelinin müdahalesinin ardından, oda arkadaşının solunum cihazına yeniden müdahale eden kadın, cinayetle teşebbüsle yargılanıyor. Solunum cihazına kapatılan hasta ise daha sonra hayatını kaybetti.Öte yandan, olayda yer alan iki kişinin de Türk olduğu ortaya çıktı. İsminin Hatun C. olduğu öğrenilen kadın gözaltına tutulurken, ölümden dönen diğer hasta olan Hilal K'in 48 yaşındaki kızı Sadet, "Annem kalp çarpıntısı ve kansızlık teşhisi konulduktan sonra bir haftadır hastanedeydi. Klinikte bulunduğu sırada kendisine koronavirüs bulaştı" açıklamasında bulundu.Kadın ayrıca, annesinin ölümüyle ilgili olarak şunları söyledi:"Koronavirüs koğuşuna götürüldüğünde zaten oksijen makinesindeydi. Öldüğü gün akşam 7'ye kadar yanındaydım ve çok yorgundu, çoğu zaman uyuyordu. Annemin hayata döndürülmesi gerekiyordu. Neredeyse ölüyordu. Bunu anneme nasıl yapabildiğini anlamıyorum.”

https://sputniknews.com.tr/20221202/sesi-rahatsiz-etti-hastanedeki-oda-arkadasinin-solunum-cihazini-kapatti-1064091432.html

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almanya, türkiye, türk, solunum, solunum cihazı