https://sputniknews.com.tr/20221202/sesi-rahatsiz-etti-hastanedeki-oda-arkadasinin-solunum-cihazini-kapatti-1064091432.html
'Sesi rahatsız etti': Hastanedeki oda arkadaşının solunum cihazını kapattı
'Sesi rahatsız etti': Hastanedeki oda arkadaşının solunum cihazını kapattı
Almanya'da 72 yaşındaki bir kadın, hastanede aynı odada kaldığı bir kişinin solunum cihazını kapattığı için cinayete teşebbüşten tutuklandı. Kadın, cihazı... 02.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-02T14:39+0300
2022-12-02T14:39+0300
2022-12-02T14:39+0300
yaşam
solunum cihazı
almanya
cinayete teşebbüs
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Almanya'nın güneybatısındaki Mannheim'da adı açıklanmayan 72 yaşındaki bir kadın, 'gelen sesten rahatsız olduğu için' 79 yaşındaki oda arkadaşının solunum cihazını kapattı.Hastane personeli bunun ardından duruma müdahale edip hastaya oksijen verilmesi sağladı.Fakat ilerleyen saatlerde yaşlı kadın ventilatöre bir kez daha müdahale etti.Öte yandan savcılık ve polisten yapılan ortak açıklamada, solunum cihazı kapatılan hastanın yapılan müdahaleyle kurtarıldığı belirtildi.Zanlı, cinayete teşebbüsten yargılanıyor.Bununla birlikte hayati tehlikesi bulunmayan hastanın yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü bilgisi verildi.
https://sputniknews.com.tr/20221007/almanyanin-doktor-ihtiyacini-turkler-karsiliyor-7-bin-500-turk-doktorluk-belgesi-aldi-1062060667.html
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solunum cihazı, almanya, cinayete teşebbüs
solunum cihazı, almanya, cinayete teşebbüs
'Sesi rahatsız etti': Hastanedeki oda arkadaşının solunum cihazını kapattı
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Almanya'da 72 yaşındaki bir kadın, hastanede aynı odada kaldığı bir kişinin solunum cihazını kapattığı için cinayete teşebbüşten tutuklandı. Kadın, cihazı çıkardığı sesten rahatsız olduğu gerekçesiyle kapattığını söyledi.
Almanya'nın güneybatısındaki Mannheim'da adı açıklanmayan 72 yaşındaki bir kadın, 'gelen sesten rahatsız olduğu için' 79 yaşındaki oda arkadaşının solunum cihazını kapattı.
Hastane personeli bunun ardından duruma müdahale edip hastaya oksijen verilmesi sağladı.
Fakat ilerleyen saatlerde yaşlı kadın ventilatöre bir kez daha müdahale etti.
Öte yandan savcılık ve polisten yapılan ortak açıklamada, solunum cihazı kapatılan hastanın yapılan müdahaleyle kurtarıldığı belirtildi.
Zanlı, cinayete teşebbüsten yargılanıyor.
Bununla birlikte hayati tehlikesi bulunmayan hastanın yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü bilgisi verildi.