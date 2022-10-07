https://sputniknews.com.tr/20221007/almanyanin-doktor-ihtiyacini-turkler-karsiliyor-7-bin-500-turk-doktorluk-belgesi-aldi-1062060667.html

Almanya’nın doktor ihtiyacını Türkler karşılıyor: 7 bin 500 Türk doktorluk belgesi aldı

Almanya’nın doktor ihtiyacını Türkler karşılıyor: 7 bin 500 Türk doktorluk belgesi aldı

Almanya’nın 15 bin doktor açığını, Türk doktorlar kapatmaya başladı. Son 10 yılda ülkeye gelen ve birçoğu uzman olan Türk doktor sayısı 7 bin 500’ü geçti. 07.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-07T11:36+0300

2022-10-07T11:36+0300

2022-10-07T11:37+0300

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doktor

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Almanya'da 2022 yılı başına kadar 15 bin olarak açıklanan ‘doktor açığını’ Türkler kapatmaya başladı. Türkiye'den Alman hastanelerine başvurup ‘doktorluk yetki belgesi (approbation)’ alan doktorların sayısı 7 bin 500'e ulaştı. Sözcü gazetesinden Ali Gülen'in haberine göre, Almanya'ya geçen yıl bin 500'ün üzerinde doktor giderken, 2022 yılında bu sayıya şimdiden ulaşıldı. Son iki yıl içerisinde giden Türk doktorların çoğunun da uzman olduğu öğrenildi. Uzman doktorların sadece hastanelerde iş bulmak için gelmediği, aynı zamanda muayenehane de açtığı belirtildi. Almanya'nın birçok kentinde, Türk göz doktorları, Türk ortopedistler, diğer uzmanlar kendi kliniklerinde çalışıyor. Almanca öğrenerek giden Türk doktorların hastalarının çoğunun ise Almanlar’dan oluştuğu aktarıldı.Almanya'da bir Türk doktor yılda ortalama 90 bin euro brüt maaş alabiliyor. Uzman olmayanlar için bu rakam 75- 80 bin Euro arasında değişiyor.Türkiye'den giden doktorlar, “Kendimizi buraya zor attık” derken, en çok Türkiye'deki çalışma koşulları, düşük gelir ve sağlık çalışanlarına karşı kötü davranışlardan şikayet ediyor. Çocuklarını eğitememek ya da daha iyi yaşam koşulları nedeniyle Almanya'yı tercih edenlerin sayısı her geçen gün artarken, Türk doktorların ikinci olarak seçtiği ülke ise İsviçre oldu.

https://sputniknews.com.tr/20221006/ozel-hastane-yonetmeliginde-degisiklik-1062026152.html

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