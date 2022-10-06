https://sputniknews.com.tr/20221006/ozel-hastane-yonetmeliginde-degisiklik-1062026152.html

Özel hastane yönetmeliği değişti: Muayenehanesi olan doktor boş kadro varsa sözleşme yapabilecek

Özel hastane yönetmeliği değişti: Muayenehanesi olan doktor boş kadro varsa sözleşme yapabilecek

Resmi Gazete'de yayımlanan yeni yönetmelikle, özel hastanelerin sözleşme ile uzman hekim çalıştırma şartları düzenlendi. Buna göre, muayenehanesi olan... 06.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-06T14:49+0300

2022-10-06T14:49+0300

2022-10-06T14:49+0300

türkiye

resmi gazete

özel hastane

hastane

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Özel hastaneler yönetmeliği değişti.Resmi Gazete'de yayımlanan yeni yönetmelikle, özel hastanelerin sözleşme ile uzman hekim çalıştırma şartları düzenlendi.Buna göre, muayenehanesi olan doktorlar, ilgili branşta boş uzman hekim kadrosu olan hastanelerle yıllık sözleşme yapabilecek.Boş kadro yoksa, özel hastaneler toplam kadro sayısının yüzde 15'ine kadar uzman hekimlerle sözleşme imzalayabilecek.Özel hastaneler kadrolarının yüzde 20'sini geçmemek şartıyla devlet üniversitelerindeki profesör ve doçentleri sözleşme ile çalıştırabiliyordu.Yönetmelikle bu, komisyon onayına bağlandı.

https://sputniknews.com.tr/20220401/resmi-gazete-turkiyede-katar-askeri-hava-araci-ve-destek-personeli-gecici-olarak-konuslandirilacak-1055221814.html

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