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Özel hastane yönetmeliği değişti: Muayenehanesi olan doktor boş kadro varsa sözleşme yapabilecek
Özel hastane yönetmeliği değişti: Muayenehanesi olan doktor boş kadro varsa sözleşme yapabilecek
Resmi Gazete'de yayımlanan yeni yönetmelikle, özel hastanelerin sözleşme ile uzman hekim çalıştırma şartları düzenlendi. Buna göre, muayenehanesi olan... 06.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-06T14:49+0300
2022-10-06T14:49+0300
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Özel hastaneler yönetmeliği değişti.Resmi Gazete'de yayımlanan yeni yönetmelikle, özel hastanelerin sözleşme ile uzman hekim çalıştırma şartları düzenlendi.Buna göre, muayenehanesi olan doktorlar, ilgili branşta boş uzman hekim kadrosu olan hastanelerle yıllık sözleşme yapabilecek.Boş kadro yoksa, özel hastaneler toplam kadro sayısının yüzde 15'ine kadar uzman hekimlerle sözleşme imzalayabilecek.Özel hastaneler kadrolarının yüzde 20'sini geçmemek şartıyla devlet üniversitelerindeki profesör ve doçentleri sözleşme ile çalıştırabiliyordu.Yönetmelikle bu, komisyon onayına bağlandı.
https://sputniknews.com.tr/20220401/resmi-gazete-turkiyede-katar-askeri-hava-araci-ve-destek-personeli-gecici-olarak-konuslandirilacak-1055221814.html
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resmi gazete, özel hastane, hastane
resmi gazete, özel hastane, hastane

Özel hastane yönetmeliği değişti: Muayenehanesi olan doktor boş kadro varsa sözleşme yapabilecek

14:49 06.10.2022
© İHAKapı Güvenlik Sistemleri, hastane
Kapı Güvenlik Sistemleri, hastane - Sputnik Türkiye, 1920, 06.10.2022
© İHA
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Resmi Gazete'de yayımlanan yeni yönetmelikle, özel hastanelerin sözleşme ile uzman hekim çalıştırma şartları düzenlendi. Buna göre, muayenehanesi olan doktorlar boş kadro varsa sözleşme yapabilecek. Devlet üniversitelerindeki doçent ve profesörlerle sözleşme de komisyon onayına bağlandı.
Özel hastaneler yönetmeliği değişti.
Resmi Gazete'de yayımlanan yeni yönetmelikle, özel hastanelerin sözleşme ile uzman hekim çalıştırma şartları düzenlendi.
Buna göre, muayenehanesi olan doktorlar, ilgili branşta boş uzman hekim kadrosu olan hastanelerle yıllık sözleşme yapabilecek.

Boş kadro yoksa, özel hastaneler toplam kadro sayısının yüzde 15'ine kadar uzman hekimlerle sözleşme imzalayabilecek.

Özel hastaneler kadrolarının yüzde 20'sini geçmemek şartıyla devlet üniversitelerindeki profesör ve doçentleri sözleşme ile çalıştırabiliyordu.

Yönetmelikle bu, komisyon onayına bağlandı.
Resmi Gazete - Sputnik Türkiye, 1920, 01.04.2022
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