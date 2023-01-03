https://sputniknews.com.tr/20230103/rusyada-makeyevkada-olenler-icin-matem-etkinlikleri-duzenlendi-1065348863.html
Rusya’da, Makeyevka’da ölenler için matem etkinlikleri düzenlendi
Rusya’da, Makeyevka’da ölenler için matem etkinlikleri düzenlendi
Rusya’nın başta Samara ve Tolyatti olmak üzere Samara Bölgesi’nin farklı şehirlerinde, özel askeri harekat bölgesinde ölen askerler için matem etkinlikleri... 03.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-03T22:43+0300
2023-01-03T22:43+0300
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Yılbaşı gecesi Makeyevka şehrindeki askeri birliğe yönelik füze saldırısında hayatını kaybeden askerler için Samara şehrinde düzenlenen etkinlik sırasında, Büyük Yurtseverlik Savaşı Kahramanları Anıtı’na çiçek bırakıldı.Samara’nın Zafer Meydanı’nda düzenlenen gösteride, Asker Eşleri Konseyi Başkanı Yekaterina Kolotovkina, “Üç gündür uyuyamıyorum. Tüm Samara uyuyamıyor. Askerlerimizin eşleriyle sürekli irtibattayız. Bu çok ağır ve korkunç. Ama yıkılmayacağız” diye konuştu.Daha önce Samara Valisi Dmitriy Azarov, Makeyevka’daki füze saldırısında ölen askerler arasında Samara Bölgesi sakinlerinin de bulunduğunu açıklamıştı. Samara Valiliği, Makeyevka’da ölen bölge sakinlerinin ailelerine maddi ve manevi desteğin sağlanacağını duyurmuştu.Donetsk Halk Cumhuriyeti’ndeki (DHC) Makeyevka şehrinde, Yılbaşı gecesi Ukrayna ordusunun HIMARS çok namlulu füze sistemlerinden düzenlediği saldırı sonucu 63 Rus asker hayatını kaybetmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230103/saratov-valiligi-bolgemizde-seferber-edilenlerin-makeyevkada-oldugu-haberi-yalan-1065343937.html
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Rusya’da, Makeyevka’da ölenler için matem etkinlikleri düzenlendi
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Rusya’nın başta Samara ve Tolyatti olmak üzere Samara Bölgesi’nin farklı şehirlerinde, özel askeri harekat bölgesinde ölen askerler için matem etkinlikleri düzenlendi.
Yılbaşı gecesi Makeyevka şehrindeki askeri birliğe yönelik füze saldırısında hayatını kaybeden askerler için Samara şehrinde düzenlenen etkinlik sırasında, Büyük Yurtseverlik Savaşı Kahramanları Anıtı’na çiçek bırakıldı.
Samara’nın Zafer Meydanı’nda düzenlenen gösteride, Asker Eşleri Konseyi Başkanı Yekaterina Kolotovkina, “Üç gündür uyuyamıyorum. Tüm Samara uyuyamıyor. Askerlerimizin eşleriyle sürekli irtibattayız. Bu çok ağır ve korkunç. Ama yıkılmayacağız” diye konuştu.
Daha önce Samara Valisi Dmitriy Azarov, Makeyevka’daki füze saldırısında ölen askerler arasında Samara Bölgesi sakinlerinin de bulunduğunu açıklamıştı. Samara Valiliği, Makeyevka’da ölen bölge sakinlerinin ailelerine maddi ve manevi desteğin sağlanacağını duyurmuştu.
Donetsk Halk Cumhuriyeti’ndeki (DHC) Makeyevka şehrinde, Yılbaşı gecesi Ukrayna ordusunun HIMARS çok namlulu füze sistemlerinden düzenlediği saldırı sonucu 63 Rus asker hayatını kaybetmişti.