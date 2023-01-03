https://sputniknews.com.tr/20230103/saratov-valiligi-bolgemizde-seferber-edilenlerin-makeyevkada-oldugu-haberi-yalan-1065343937.html

Saratov Valiliği: Bölgemizde seferber edilenlerin Makeyevka’da öldüğü haberi yalan

Saratov Valiliği: Bölgemizde seferber edilenlerin Makeyevka’da öldüğü haberi yalan

Rusya’nın Saratov Bölgesi’nin Valilik Sözcüsü Diana Burlaçenko, bölgede seferber edilenlerin, Ukrayna ordusunun 1 Ocak gecesi füze saldırısı düzenlediği ve 63... 03.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-03T20:31+0300

2023-01-03T20:31+0300

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ukrayna krizi

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rus askeri

ukrayna

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Burlaçenko, Sputnik’e açıklamasında, “Elimizdeki bilgiye göre, Saratov Bölgesi’ndeki seferber edilenlerin yer aldığı birlikler Makeyevka’da yok ve olmadı” diye konuştu.Daha önce sosyal medyada, Makeyevka saldırısında Saratov Bölgesi’nden askerlerin hayatını kaybettiği iddia edilmişti.

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