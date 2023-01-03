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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230103/saratov-valiligi-bolgemizde-seferber-edilenlerin-makeyevkada-oldugu-haberi-yalan-1065343937.html
Saratov Valiliği: Bölgemizde seferber edilenlerin Makeyevka’da öldüğü haberi yalan
Saratov Valiliği: Bölgemizde seferber edilenlerin Makeyevka’da öldüğü haberi yalan
Rusya’nın Saratov Bölgesi’nin Valilik Sözcüsü Diana Burlaçenko, bölgede seferber edilenlerin, Ukrayna ordusunun 1 Ocak gecesi füze saldırısı düzenlediği ve 63... 03.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-03T20:31+0300
2023-01-03T20:31+0300
ukrayna krizi
rusya
rus askeri
ukrayna
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Burlaçenko, Sputnik’e açıklamasında, “Elimizdeki bilgiye göre, Saratov Bölgesi’ndeki seferber edilenlerin yer aldığı birlikler Makeyevka’da yok ve olmadı” diye konuştu.Daha önce sosyal medyada, Makeyevka saldırısında Saratov Bölgesi’nden askerlerin hayatını kaybettiği iddia edilmişti.
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rusya, rus askeri, ukrayna
rusya, rus askeri, ukrayna

Saratov Valiliği: Bölgemizde seferber edilenlerin Makeyevka’da öldüğü haberi yalan

20:31 03.01.2023
© Sputnik / Валерий Мельников / Multimedya arşivine gidinDonbass
Donbass - Sputnik Türkiye, 1920, 03.01.2023
© Sputnik / Валерий Мельников
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Rusya’nın Saratov Bölgesi’nin Valilik Sözcüsü Diana Burlaçenko, bölgede seferber edilenlerin, Ukrayna ordusunun 1 Ocak gecesi füze saldırısı düzenlediği ve 63 Rus askerin öldüğü Makeyevka’da bulunmadığını belirtti.
Burlaçenko, Sputnik’e açıklamasında, “Elimizdeki bilgiye göre, Saratov Bölgesi’ndeki seferber edilenlerin yer aldığı birlikler Makeyevka’da yok ve olmadı” diye konuştu.
Daha önce sosyal medyada, Makeyevka saldırısında Saratov Bölgesi’nden askerlerin hayatını kaybettiği iddia edilmişti.
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