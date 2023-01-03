https://sputniknews.com.tr/20230103/saratov-valiligi-bolgemizde-seferber-edilenlerin-makeyevkada-oldugu-haberi-yalan-1065343937.html
Saratov Valiliği: Bölgemizde seferber edilenlerin Makeyevka’da öldüğü haberi yalan
Saratov Valiliği: Bölgemizde seferber edilenlerin Makeyevka’da öldüğü haberi yalan
Rusya’nın Saratov Bölgesi’nin Valilik Sözcüsü Diana Burlaçenko, bölgede seferber edilenlerin, Ukrayna ordusunun 1 Ocak gecesi füze saldırısı düzenlediği ve 63... 03.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-03T20:31+0300
2023-01-03T20:31+0300
2023-01-03T20:31+0300
ukrayna krizi
rusya
rus askeri
ukrayna
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/0a/1063307253_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_8f9ed4057e49471b54cd9d1177c3b78e.jpg
Burlaçenko, Sputnik’e açıklamasında, “Elimizdeki bilgiye göre, Saratov Bölgesi’ndeki seferber edilenlerin yer aldığı birlikler Makeyevka’da yok ve olmadı” diye konuştu.Daha önce sosyal medyada, Makeyevka saldırısında Saratov Bölgesi’nden askerlerin hayatını kaybettiği iddia edilmişti.
rusya
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/0a/1063307253_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_8a2593ba17c90e4780a1b6d234138cb2.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
rusya, rus askeri, ukrayna
rusya, rus askeri, ukrayna
Saratov Valiliği: Bölgemizde seferber edilenlerin Makeyevka’da öldüğü haberi yalan
Abone ol
Rusya’nın Saratov Bölgesi’nin Valilik Sözcüsü Diana Burlaçenko, bölgede seferber edilenlerin, Ukrayna ordusunun 1 Ocak gecesi füze saldırısı düzenlediği ve 63 Rus askerin öldüğü Makeyevka’da bulunmadığını belirtti.
Burlaçenko, Sputnik’e açıklamasında, “Elimizdeki bilgiye göre, Saratov Bölgesi’ndeki seferber edilenlerin yer aldığı birlikler Makeyevka’da yok ve olmadı” diye konuştu.
Daha önce sosyal medyada, Makeyevka saldırısında Saratov Bölgesi’nden askerlerin hayatını kaybettiği iddia edilmişti.