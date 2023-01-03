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Al Nassr ile anlaşan Ronaldo imza törenine katılmak üzere Riyad'da
Al Nassr ile anlaşan Ronaldo imza törenine katılmak üzere Riyad'da
Suudi Arabistan ekibi Al Nassr ile anlaşan yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo, imza törenine katılmak üzere başkent Riyad'a gitti. 03.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-03T01:42+0300
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spor
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riyad
al nassr
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Suudi Arabistan Birinci Futbol Ligi takımlarından Al Nassr, 2,5 sezon için Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'yu kadrosuna kattı. Ronaldo, yarın Mrsool Park stadyumunda düzenlenecek imza törenine katılmak üzere başkent Riyad'a gitii.
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cristiano ronaldo, riyad, al nassr, imza
cristiano ronaldo, riyad, al nassr, imza

Al Nassr ile anlaşan Ronaldo imza törenine katılmak üzere Riyad'da

01:42 03.01.2023 (güncellendi: 01:49 03.01.2023)
© AARonaldo, imza törenine katılmak üzere Riyad'da
Ronaldo, imza törenine katılmak üzere Riyad'da - Sputnik Türkiye, 1920, 03.01.2023
© AA
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Suudi Arabistan ekibi Al Nassr ile anlaşan yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo, imza törenine katılmak üzere başkent Riyad'a gitti.
Suudi Arabistan Birinci Futbol Ligi takımlarından Al Nassr, 2,5 sezon için Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'yu kadrosuna kattı. Ronaldo, yarın Mrsool Park stadyumunda düzenlenecek imza törenine katılmak üzere başkent Riyad'a gitii.
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