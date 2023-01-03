https://sputniknews.com.tr/20230103/ronaldo-imza-torenine-katilmak-uzere-riyadda-1065312719.html
Al Nassr ile anlaşan Ronaldo imza törenine katılmak üzere Riyad'da
Al Nassr ile anlaşan Ronaldo imza törenine katılmak üzere Riyad'da
Suudi Arabistan ekibi Al Nassr ile anlaşan yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo, imza törenine katılmak üzere başkent Riyad'a gitti. 03.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-03T01:42+0300
2023-01-03T01:42+0300
2023-01-03T01:49+0300
spor
cristiano ronaldo
riyad
al nassr
imza
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Suudi Arabistan Birinci Futbol Ligi takımlarından Al Nassr, 2,5 sezon için Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'yu kadrosuna kattı. Ronaldo, yarın Mrsool Park stadyumunda düzenlenecek imza törenine katılmak üzere başkent Riyad'a gitii.
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cristiano ronaldo, riyad, al nassr, imza
cristiano ronaldo, riyad, al nassr, imza
Al Nassr ile anlaşan Ronaldo imza törenine katılmak üzere Riyad'da
01:42 03.01.2023 (güncellendi: 01:49 03.01.2023) Abone ol
Suudi Arabistan ekibi Al Nassr ile anlaşan yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo, imza törenine katılmak üzere başkent Riyad'a gitti.
Suudi Arabistan Birinci Futbol Ligi takımlarından Al Nassr, 2,5 sezon için Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'yu kadrosuna kattı. Ronaldo, yarın Mrsool Park stadyumunda düzenlenecek imza törenine katılmak üzere başkent Riyad'a gitii.