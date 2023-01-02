https://sputniknews.com.tr/20230102/al-nassr-cristiano-ronaldo-icin-yarin-imza-toreni-duzenleyecek-1065304054.html

Al Nassr, Cristiano Ronaldo için yarın imza töreni düzenleyecek

Al Nassr, Cristiano Ronaldo için yarın imza töreni düzenleyecek

Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'yu renklerine bağlayan Suudi Arabistan ekibi Al Nassr, yarın imza töreni düzenleyecek. 02.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-02T19:28+0300

2023-01-02T19:28+0300

2023-01-02T19:28+0300

spor

cristiano ronaldo

al nassr

suudi arabistan

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Kulüpten yapılan açıklamada, imza töreninin Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ta bulunan Mrsool Park stadyumunda düzenleneceği duyuruldu. Uçakta çektiği videosu paylaşılan Portekizli yıldızın, "Yakında görüşmek üzere Al Nassr taraftarları" sözleri de aktarıldı.Sporting Lizbon altyapısında yetişen 37 yaşındaki Ronaldo, daha sonra Manchester United, Real Madrid ve Juventus formaları giydi. 2021'de Manchester United'a dönen Portekizli futbolcunun sözleşmesi, teknik direktör Erik ten Hag ile yaşadığı anlaşmazlıkların ardından geçen ay feshedildi.Yılın futbolcusuna verilen Altın Top (Ballon d'Or) ödülünü 5 kez kazanan Ronaldo, 5'i UEFA Şampiyonlar Ligi, 7'si İngiltere, İspanya ve İtalya liglerinde şampiyonluk olmak üzere 30'dan fazla kupa sevinci yaşadı.Kariyerinde 800 gol barajını aşan ve 5 Dünya Kupası'nda gol atan tek oyuncu olan Ronaldo, Portekiz Milli Takımı formasıyla çıktığı 196 maçta 118 kez fileleri havalandırdı.

https://sputniknews.com.tr/20221231/ronaldo-resmen-al-nassrda-1065243487.html

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