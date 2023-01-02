https://sputniknews.com.tr/20230102/al-nassr-cristiano-ronaldo-icin-yarin-imza-toreni-duzenleyecek-1065304054.html
Al Nassr, Cristiano Ronaldo için yarın imza töreni düzenleyecek
Al Nassr, Cristiano Ronaldo için yarın imza töreni düzenleyecek
Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'yu renklerine bağlayan Suudi Arabistan ekibi Al Nassr, yarın imza töreni düzenleyecek. 02.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-02T19:28+0300
2023-01-02T19:28+0300
2023-01-02T19:28+0300
spor
cristiano ronaldo
al nassr
suudi arabistan
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Kulüpten yapılan açıklamada, imza töreninin Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ta bulunan Mrsool Park stadyumunda düzenleneceği duyuruldu. Uçakta çektiği videosu paylaşılan Portekizli yıldızın, "Yakında görüşmek üzere Al Nassr taraftarları" sözleri de aktarıldı.Sporting Lizbon altyapısında yetişen 37 yaşındaki Ronaldo, daha sonra Manchester United, Real Madrid ve Juventus formaları giydi. 2021'de Manchester United'a dönen Portekizli futbolcunun sözleşmesi, teknik direktör Erik ten Hag ile yaşadığı anlaşmazlıkların ardından geçen ay feshedildi.Yılın futbolcusuna verilen Altın Top (Ballon d'Or) ödülünü 5 kez kazanan Ronaldo, 5'i UEFA Şampiyonlar Ligi, 7'si İngiltere, İspanya ve İtalya liglerinde şampiyonluk olmak üzere 30'dan fazla kupa sevinci yaşadı.Kariyerinde 800 gol barajını aşan ve 5 Dünya Kupası'nda gol atan tek oyuncu olan Ronaldo, Portekiz Milli Takımı formasıyla çıktığı 196 maçta 118 kez fileleri havalandırdı.
https://sputniknews.com.tr/20221231/ronaldo-resmen-al-nassrda-1065243487.html
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cristiano ronaldo, al nassr, suudi arabistan
cristiano ronaldo, al nassr, suudi arabistan
Al Nassr, Cristiano Ronaldo için yarın imza töreni düzenleyecek
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Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'yu renklerine bağlayan Suudi Arabistan ekibi Al Nassr, yarın imza töreni düzenleyecek.
Kulüpten yapılan açıklamada, imza töreninin Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ta bulunan Mrsool Park stadyumunda düzenleneceği duyuruldu. Uçakta çektiği videosu paylaşılan Portekizli yıldızın, "Yakında görüşmek üzere Al Nassr taraftarları" sözleri de aktarıldı.
Sporting Lizbon altyapısında yetişen 37 yaşındaki Ronaldo, daha sonra Manchester United, Real Madrid ve Juventus formaları giydi. 2021'de Manchester United'a dönen Portekizli futbolcunun sözleşmesi, teknik direktör Erik ten Hag ile yaşadığı anlaşmazlıkların ardından geçen ay feshedildi.
Yılın futbolcusuna verilen Altın Top (Ballon d'Or) ödülünü 5 kez kazanan Ronaldo, 5'i UEFA Şampiyonlar Ligi, 7'si İngiltere, İspanya ve İtalya liglerinde şampiyonluk olmak üzere 30'dan fazla kupa sevinci yaşadı.
Kariyerinde 800 gol barajını aşan ve 5 Dünya Kupası'nda gol atan tek oyuncu olan Ronaldo, Portekiz Milli Takımı formasıyla çıktığı 196 maçta 118 kez fileleri havalandırdı.