https://sputniknews.com.tr/20230103/polonyada-patlayan-hediye-nedeniyle-polisler-zorunlu-el-bombasi-egitimi-alacak-1065347887.html
Polonya'da 'patlayan' hediye nedeniyle polisler zorunlu el bombası eğitimi alacak
Polonya'da 'patlayan' hediye nedeniyle polisler zorunlu el bombası eğitimi alacak
Polonya'daki yeni düzenlemelere göre polisler el bombası fırlatıcılarına ilişkin uzmanlık eğitimi alacak. İçişleri Bakanlığı tarafından alınan yeni kararın... 03.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-03T22:04+0300
2023-01-03T22:04+0300
2023-01-03T22:04+0300
dünya
polonya
eğitim
el bombası
polis
hediye
avrupa
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Polonya'da silah kullanımına ilişkin polis eğitimi için alınan yeni karar 1 Ocak itibarıyla yürürlüğe girdi.Buna göre, polisler el bombası fırlatıcılarına ilişkin uzmanlık eğitimi alacak.Polonyalı Emniyet Amiri Jarosław Szymczyk'in Ukrayna'ya yaptığı ziyaret sırasında aldığı bir hediyenin, 15 Aralık'ta Varşova'daki polis merkezinde patlaması sonucu yaralandığı belirtilmişti.Szymczyk, 17 Aralık'ta bir radyoya yaptığı açıklamada, ofisindeki patlamaya el bombası fırlatıcısının neden olduğunu söylemişti.Üst düzey bir emniyet görevlisinin bir bomba atarı çalıştırarak patlamaya neden olması ülke medyasında eleştirilere neden olmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20230103/polonyadan-nazi-isbirlikcisi-banderayi-anan-ukraynaya-tepki-hosgoru-gostermeyecegiz-1065330258.html
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polonya, eğitim, el bombası, polis, hediye, avrupa
polonya, eğitim, el bombası, polis, hediye, avrupa
Polonya'da 'patlayan' hediye nedeniyle polisler zorunlu el bombası eğitimi alacak
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Polonya'daki yeni düzenlemelere göre polisler el bombası fırlatıcılarına ilişkin uzmanlık eğitimi alacak. İçişleri Bakanlığı tarafından alınan yeni kararın, geçen ay bir emniyet amirinin Ukrayna dönüşünde yaşadığı kaza nedeniyle hayata geçirildiği ifade ediliyor.
Polonya'da silah kullanımına ilişkin polis eğitimi için alınan yeni karar 1 Ocak itibarıyla yürürlüğe girdi.
Buna göre, polisler el bombası fırlatıcılarına ilişkin uzmanlık eğitimi alacak.
Polonyalı Emniyet Amiri Jarosław Szymczyk'in Ukrayna'ya yaptığı ziyaret sırasında aldığı bir hediyenin, 15 Aralık'ta Varşova'daki polis merkezinde patlaması sonucu yaralandığı belirtilmişti.
Szymczyk, 17 Aralık'ta bir radyoya yaptığı açıklamada, ofisindeki patlamaya el bombası fırlatıcısının neden olduğunu söylemişti.
Üst düzey bir emniyet görevlisinin bir bomba atarı çalıştırarak patlamaya neden olması ülke medyasında eleştirilere neden olmuştu.