https://sputniknews.com.tr/20230103/milli-egitim-bakani-ozerden-ozel-okul-ucretlerine-iliskin-aciklama-1065331280.html

Milli Eğitim Bakanı Özer'den özel okul ücretlerine ilişkin açıklama: 'Yarın açıklayacağız'

Milli Eğitim Bakanı Özer'den özel okul ücretlerine ilişkin açıklama: 'Yarın açıklayacağız'

Milli Eğitim Bakanı Özer, özel okullarda 2023 ücret artışına ilişkin konuştu, "Velilerimizin çıkarlarını koruyacak şekilde yeni oranı yarın belirleyeceğiz ve... 03.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-03T14:35+0300

2023-01-03T14:35+0300

2023-01-03T14:55+0300

türkiye

meb

milli eğitim bakanlığı (meb)

özel okul

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/104202/15/1042021546_1:0:1000:562_1920x0_80_0_0_b1e1d4479c74776a8c47d98adf3233f3.jpg

Milli Eğitim Bakanı Özer, özel okullarda 2023 ücret artış oranının yarın açıklanacağını duyurdu.Yönetmeliğe göre, ara sınıflara yapılacak zam oranı bir önceki yılın ortalama Yurt İçi ÜFE ve TÜFE oranlarının ortalamasına artı eksi 5 eklenerek hesaplanıyor. Bu formüle göre, bu yıl zam oranı en yüksek yüzde 105 olabilir.Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer konuyla ilgili olarak "Velilerimizin çıkarlarını koruyacak şekilde yeni oranı yarın belirleyeceğiz ve kamuoyuna duyuracağız" açıklaması yaptı.Geçen yıl zam oranı yüzde 36 ile sınırlandırmıştı.Milli Eğitim Bakanı Özer, özel okul temsilcileri geçtiğimiz hafta toplantı yapmıştı. Toplantıda, özel okul temsilcileri bakana maliyet artışlarına ilişkin çalışma sunmuş, yönetmeliğin altında bir zam oranını sektörün kaldıramayacağını belirtmişlerdi.

https://sputniknews.com.tr/20230102/bakan-ozerden-ozel-okul-zamlariyla-ilgili-aciklama-bu-hafta-kamuoyu-ile-paylasacagiz-1065292494.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

meb, milli eğitim bakanlığı (meb), özel okul