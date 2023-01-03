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Milli Eğitim Bakanı Özer'den özel okul ücretlerine ilişkin açıklama: 'Yarın açıklayacağız'
Milli Eğitim Bakanı Özer'den özel okul ücretlerine ilişkin açıklama: 'Yarın açıklayacağız'
Milli Eğitim Bakanı Özer, özel okullarda 2023 ücret artışına ilişkin konuştu, "Velilerimizin çıkarlarını koruyacak şekilde yeni oranı yarın belirleyeceğiz ve... 03.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-03T14:35+0300
2023-01-03T14:55+0300
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özel okul
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Milli Eğitim Bakanı Özer, özel okullarda 2023 ücret artış oranının yarın açıklanacağını duyurdu.Yönetmeliğe göre, ara sınıflara yapılacak zam oranı bir önceki yılın ortalama Yurt İçi ÜFE ve TÜFE oranlarının ortalamasına artı eksi 5 eklenerek hesaplanıyor. Bu formüle göre, bu yıl zam oranı en yüksek yüzde 105 olabilir.Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer konuyla ilgili olarak "Velilerimizin çıkarlarını koruyacak şekilde yeni oranı yarın belirleyeceğiz ve kamuoyuna duyuracağız" açıklaması yaptı.Geçen yıl zam oranı yüzde 36 ile sınırlandırmıştı.Milli Eğitim Bakanı Özer, özel okul temsilcileri geçtiğimiz hafta toplantı yapmıştı. Toplantıda, özel okul temsilcileri bakana maliyet artışlarına ilişkin çalışma sunmuş, yönetmeliğin altında bir zam oranını sektörün kaldıramayacağını belirtmişlerdi.
https://sputniknews.com.tr/20230102/bakan-ozerden-ozel-okul-zamlariyla-ilgili-aciklama-bu-hafta-kamuoyu-ile-paylasacagiz-1065292494.html
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meb, milli eğitim bakanlığı (meb), özel okul
meb, milli eğitim bakanlığı (meb), özel okul

Milli Eğitim Bakanı Özer'den özel okul ücretlerine ilişkin açıklama: 'Yarın açıklayacağız'

14:35 03.01.2023 (güncellendi: 14:55 03.01.2023)
© AAÖzel okul
Özel okul - Sputnik Türkiye, 1920, 03.01.2023
© AA
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Milli Eğitim Bakanı Özer, özel okullarda 2023 ücret artışına ilişkin konuştu, "Velilerimizin çıkarlarını koruyacak şekilde yeni oranı yarın belirleyeceğiz ve kamuoyuna duyuracağız" dedi.
Milli Eğitim Bakanı Özer, özel okullarda 2023 ücret artış oranının yarın açıklanacağını duyurdu.
Yönetmeliğe göre, ara sınıflara yapılacak zam oranı bir önceki yılın ortalama Yurt İçi ÜFE ve TÜFE oranlarının ortalamasına artı eksi 5 eklenerek hesaplanıyor. Bu formüle göre, bu yıl zam oranı en yüksek yüzde 105 olabilir.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer konuyla ilgili olarak "Velilerimizin çıkarlarını koruyacak şekilde yeni oranı yarın belirleyeceğiz ve kamuoyuna duyuracağız" açıklaması yaptı.
Geçen yıl zam oranı yüzde 36 ile sınırlandırmıştı.
Milli Eğitim Bakanı Özer, özel okul temsilcileri geçtiğimiz hafta toplantı yapmıştı. Toplantıda, özel okul temsilcileri bakana maliyet artışlarına ilişkin çalışma sunmuş, yönetmeliğin altında bir zam oranını sektörün kaldıramayacağını belirtmişlerdi.
Özel okul - Sputnik Türkiye, 1920, 02.01.2023
TÜRKİYE
Bakan Özer’den özel okul zamlarıyla ilgili açıklama: Bu hafta kamuoyu ile paylaşacağız
Dün, 13:38
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