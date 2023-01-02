Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20230102/bakan-ozerden-ozel-okul-zamlariyla-ilgili-aciklama-bu-hafta-kamuoyu-ile-paylasacagiz-1065292494.html
Bakan Özer’den özel okul zamlarıyla ilgili açıklama: Bu hafta kamuoyu ile paylaşacağız
Bakan Özer’den özel okul zamlarıyla ilgili açıklama: Bu hafta kamuoyu ile paylaşacağız
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, özel öğretim kurumlarına ilişkin zamların ne olacağı ile ilgili hiçbir bilgi paylaşımının söz konusu olmadığını belirterek "Bu... 02.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-02T13:38+0300
2023-01-02T14:05+0300
türkiye
milli eğitim bakanlığı
özel okul
zam
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e4/09/19/1042911672_1:0:1000:562_1920x0_80_0_0_a36f8f37f3fc91e929286658781443b4.jpg
Bakan Özer, Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonu'nda "Vefatının 61. Yılı Hatırasına Ahmet Tevfik İleri Anma Programı"nın ardından, basın mensuplarının özel okulların 2023 zam oranlarına ilişkin karar alınıp alınmadığına ilişkin sorusunu yanıtladı.Geçen hafta özel öğretim kurumlarının temsilcileri ile bir araya geldiklerini dile getiren Özer, şunları kaydetti:
https://sputniknews.com.tr/20221223/bakan-ozer-ikinci-donemden-itibaren-okul-oncesi-egitimdeki-tum-cocuklara-ucretsiz-yemek-verecegiz-1064914060.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e4/09/19/1042911672_126:0:875:562_1920x0_80_0_0_22f08ca166a372e320310aa0d0347c65.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
milli eğitim bakanlığı, özel okul, zam
milli eğitim bakanlığı, özel okul, zam

Bakan Özer’den özel okul zamlarıyla ilgili açıklama: Bu hafta kamuoyu ile paylaşacağız

13:38 02.01.2023 (güncellendi: 14:05 02.01.2023)
© AAÖzel okul
Özel okul - Sputnik Türkiye, 1920, 02.01.2023
© AA
Abone olTelegram
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, özel öğretim kurumlarına ilişkin zamların ne olacağı ile ilgili hiçbir bilgi paylaşımının söz konusu olmadığını belirterek "Bu hafta içerisinde tüm TEFE-TÜFE oranları belirlendikten sonra oluşacak zammı özel öğretim kurumları yöneticileriyle bir araya gelerek tekrar olgunlaştırarak kamuoyu ile paylaşacağız." dedi.
Bakan Özer, Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonu'nda "Vefatının 61. Yılı Hatırasına Ahmet Tevfik İleri Anma Programı"nın ardından, basın mensuplarının özel okulların 2023 zam oranlarına ilişkin karar alınıp alınmadığına ilişkin sorusunu yanıtladı.
Geçen hafta özel öğretim kurumlarının temsilcileri ile bir araya geldiklerini dile getiren Özer, şunları kaydetti:
"Buradaki amacımız, sadece 2023 yılında özel öğretim kurumlarının ücretinin ne olacağı değildi. Yaşamış oldukları sorunları, daha kaliteli hizmet verebilmek için çözülmesi gereken problemleri bizlere aktardılar. Biz de kanaatlerimizi kendileriyle paylaştık. İnşallah bu hafta içerisinde tüm TEFE-TÜFE oranları belirlendikten sonra da oluşacak zammı, tekrar özel öğretim kurumları yöneticileriyle bir araya gelerek olgunlaştırarak kamuoyu ile paylaşacağız. Şu anda özel öğretim kurumlarının zammının ne olacağı ile ilgili hiçbir bilgi paylaşımı söz konusu değil."
Mahmut Özer - Sputnik Türkiye, 1920, 23.12.2022
TÜRKİYE
Bakan Özer: İkinci dönemden itibaren okul öncesi eğitimdeki tüm çocuklara ücretsiz yemek vereceğiz
23 Aralık 2022, 15:43
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала