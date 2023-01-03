https://sputniknews.com.tr/20230103/memur-ve-emeklinin-zam-orani-belli-oldu-1065319735.html
Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu
Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), aralık ayı enflasyonunu açıkladı. Buna göre, memur ve memur emeklilerinin alacağı zam yüzde 16.48, SSK ve Bağ-Kur... 03.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-03T10:33+0300
2023-01-03T10:33+0300
2023-01-03T11:08+0300
ekonomi
memur
memur zammı
memur maaşı
emekli
emekli maaşı
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Devlet memurları, toplu sözleşme ve enflasyon farkı dolayısıyla maaşlarını yüzde 16.48 zamlı alacak.Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) Aralık 2022 dönemi enflasyon verilerini açıklamasıyla, memur ve emeklilerin maaşlarına yansıtılacak enflasyon farkı belli oldu.Buna göre, memur, sözleşmeli ve memur emeklilerinin maaşları toplu sözleşme ve enflasyon farkı dolayısıyla yüzde 16.48 artacak.SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıkları da yaklaşık yüzde 15,4 yükselecek.Memur, sözleşmeli ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak'ta alacak.Öte yandan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, Türkiye'nin kazancını, zenginliğini çalışanlar başta olmak üzere milletin her kesimine yansıtmakta kararlı olduklarını belirterek, memur ve emekli maaş artışlarını da bu yaklaşımla ele alacaklarını ifade etmişti.Bu kapsamda, ocak ayından itibaren geçerli olmak üzere memur ve emeklilerin maaşlarına enflasyon farkı ve toplu sözleşmeden alacakları zammın yanı sıra ilave bir destek de sağlanması bekleniyor.
https://sputniknews.com.tr/20230103/tuik-aralik-ayi-enflasyon-rakamlarini-acikladi-1065319096.html
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memur, memur zammı, memur maaşı, emekli, emekli maaşı
memur, memur zammı, memur maaşı, emekli, emekli maaşı
Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu
10:33 03.01.2023 (güncellendi: 11:08 03.01.2023) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), aralık ayı enflasyonunu açıkladı. Buna göre, memur ve memur emeklilerinin alacağı zam yüzde 16.48, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı ise yüzde 15.4 oldu.
Devlet memurları, toplu sözleşme ve enflasyon farkı dolayısıyla maaşlarını yüzde 16.48 zamlı alacak.
Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) Aralık 2022 dönemi enflasyon verilerini açıklamasıyla, memur ve emeklilerin maaşlarına yansıtılacak enflasyon farkı belli oldu.
Buna göre, memur, sözleşmeli ve memur emeklilerinin maaşları toplu sözleşme ve enflasyon farkı dolayısıyla yüzde 16.48 artacak.
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıkları da yaklaşık yüzde 15,4 yükselecek.
Memur, sözleşmeli ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak'ta alacak.
Öte yandan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, Türkiye'nin kazancını, zenginliğini çalışanlar başta olmak üzere milletin her kesimine yansıtmakta kararlı olduklarını belirterek, memur ve emekli maaş artışlarını da bu yaklaşımla ele alacaklarını ifade etmişti.
Bu kapsamda, ocak ayından itibaren geçerli olmak üzere memur ve emeklilerin maaşlarına enflasyon farkı ve toplu sözleşmeden alacakları zammın yanı sıra ilave bir destek de sağlanması bekleniyor.