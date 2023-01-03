https://sputniknews.com.tr/20230103/memur-sen-genel-baskani-yalcindan-ek-zam-talebi-1065321693.html
Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın'dan 'ek zam' talebi
Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın'dan 'ek zam' talebi
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "2023 yılının ilk müjdesi, 2022 yılındaki kararlı iradeyi devam ettirir nitelikte kamu görevlilerimize verilecek 'ek zam'... 03.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-03T11:45+0300
2023-01-03T11:45+0300
2023-01-03T11:45+0300
ekonomi
memur
memur-sen
memur zammı
memur maaşı
ali yalçın
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Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) aralık ayı enflasyon oranını yüzde 1.18, yıllık enflasyon oranını ise yüzde 64.27 olarak açıkladığını anımsattı."Enflasyon farkı yüzde 7,84 ve kamu görevlileri/emeklilerinin maaş/ücretlerine yüzde 8 toplu sözleşme artışıyla beraber yansıyacak oran, yüzde 16,47 olarak belli oldu." ifadelerini kullanan Yalçın, 2022'de küresel ekonomik krizin yansımasıyla oluşan enflasyonist durumdan kamu görevlilerini korumak için maaş ve ücretlere toplam yüzde 87 artış yapıldığını, gelir vergisi muafiyeti, sözleşmeliye kadro ve ek gösterge düzenlemesi gibi çalışma hayatına yönelik birçok önemli adımın atıldığını hatırlattı.Yalçın, şunları kaydetti:
https://sputniknews.com.tr/20230103/memur-ve-emeklinin-zam-orani-belli-oldu-1065319735.html
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memur, memur-sen, memur zammı, memur maaşı, ali yalçın
memur, memur-sen, memur zammı, memur maaşı, ali yalçın
Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın'dan 'ek zam' talebi
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Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "2023 yılının ilk müjdesi, 2022 yılındaki kararlı iradeyi devam ettirir nitelikte kamu görevlilerimize verilecek 'ek zam' olmalıdır." ifadesini kullandı.
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) aralık ayı enflasyon oranını yüzde 1.18, yıllık enflasyon oranını ise yüzde 64.27 olarak açıkladığını anımsattı.
"Enflasyon farkı yüzde 7,84 ve kamu görevlileri/emeklilerinin maaş/ücretlerine yüzde 8 toplu sözleşme artışıyla beraber yansıyacak oran, yüzde 16,47 olarak belli oldu." ifadelerini kullanan Yalçın, 2022'de küresel ekonomik krizin yansımasıyla oluşan enflasyonist durumdan kamu görevlilerini korumak için maaş ve ücretlere toplam yüzde 87 artış yapıldığını, gelir vergisi muafiyeti, sözleşmeliye kadro ve ek gösterge düzenlemesi gibi çalışma hayatına yönelik birçok önemli adımın atıldığını hatırlattı.
Yalçın, şunları kaydetti:
"Haklı beklentilere cevap verecek şekilde asgari ücrete yapılan artış, sabit gelirlinin korunması yönünde gösterilen iradenin önemli bir yansımasıdır. Asgari ücrete oran/tutar bazında yapılan tarihi artışı gerekçe kılan piyasa gerçekleri, kamu görevlilerimiz için de geçerlidir. 2023 yılının ilk müjdesi, 2022 yılındaki kararlı iradeyi devam ettirir nitelikte kamu görevlilerimize verilecek 'ek zam' olmalıdır. Devletimizin gücü ve paydaşlığıyla, yüzde 16,47 artışa ilave yapılacak 'ek zam', kamu görevlilerimizi/emeklilerimizi rahatlatacak, unutulmayacaktır."