Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20230103/kremlin-putin-ve-erdogan-4-ocakta-gorusecek-1065348701.html
Kremlin: Putin ve Erdoğan 4 Ocak’ta görüşecek
Kremlin: Putin ve Erdoğan 4 Ocak’ta görüşecek
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında telefon görüşmesinin 4 Ocak Çarşamba günü... 03.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-03T22:35+0300
2023-01-03T22:40+0300
recep tayyip erdoğan
vladimir putin
dünya
telefon görüşmesi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/09/10/1061278466_0:82:1200:757_1920x0_80_0_0_f8ba3a4eb77f50e08ee388badee7a29f.jpg
Kremlin Sözcüsü Peskov, Sputnik’e açıklamasında, Rusya lideri Putin’in planlarında yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefon görüşmesinin olup olmadığı sorusuna, “Görüşme planlandı” yanıtını verdi.Daha önce Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yarın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüşeceğini açıklamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230103/cumhurbaskanligi-sozcusu-kalin-yarin-cumhurbaskanimiz-putin-ve-zelenskiy-ile-gorusecek--1065345904.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/09/10/1061278466_51:0:1176:844_1920x0_80_0_0_a777878a0e34c0d1791269024efe89d9.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
recep tayyip erdoğan, vladimir putin, telefon görüşmesi
recep tayyip erdoğan, vladimir putin, telefon görüşmesi

Kremlin: Putin ve Erdoğan 4 Ocak’ta görüşecek

22:35 03.01.2023 (güncellendi: 22:40 03.01.2023)
© AACumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü - Sputnik Türkiye, 1920, 03.01.2023
© AA
Abone olTelegram
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında telefon görüşmesinin 4 Ocak Çarşamba günü gerçekleşeceğini doğruladı
Kremlin Sözcüsü Peskov, Sputnik’e açıklamasında, Rusya lideri Putin’in planlarında yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefon görüşmesinin olup olmadığı sorusuna, “Görüşme planlandı” yanıtını verdi.
Daha önce Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yarın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüşeceğini açıklamıştı.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın - Sputnik Türkiye, 1920, 03.01.2023
TÜRKİYE
İbrahim Kalın: Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın Putin ve Zelenskiy ile görüşecek
21:13
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала