https://sputniknews.com.tr/20230103/kremlin-putin-ve-erdogan-4-ocakta-gorusecek-1065348701.html
Kremlin: Putin ve Erdoğan 4 Ocak’ta görüşecek
Kremlin: Putin ve Erdoğan 4 Ocak’ta görüşecek
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında telefon görüşmesinin 4 Ocak Çarşamba günü... 03.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-03T22:35+0300
2023-01-03T22:35+0300
2023-01-03T22:40+0300
recep tayyip erdoğan
vladimir putin
dünya
telefon görüşmesi
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Kremlin Sözcüsü Peskov, Sputnik’e açıklamasında, Rusya lideri Putin’in planlarında yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefon görüşmesinin olup olmadığı sorusuna, “Görüşme planlandı” yanıtını verdi.Daha önce Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yarın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüşeceğini açıklamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230103/cumhurbaskanligi-sozcusu-kalin-yarin-cumhurbaskanimiz-putin-ve-zelenskiy-ile-gorusecek--1065345904.html
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recep tayyip erdoğan, vladimir putin, telefon görüşmesi
recep tayyip erdoğan, vladimir putin, telefon görüşmesi
Kremlin: Putin ve Erdoğan 4 Ocak’ta görüşecek
22:35 03.01.2023 (güncellendi: 22:40 03.01.2023) Abone ol
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında telefon görüşmesinin 4 Ocak Çarşamba günü gerçekleşeceğini doğruladı
Kremlin Sözcüsü Peskov, Sputnik’e açıklamasında, Rusya lideri Putin’in planlarında yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefon görüşmesinin olup olmadığı sorusuna, “Görüşme planlandı” yanıtını verdi.
Daha önce Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yarın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüşeceğini açıklamıştı.