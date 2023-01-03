https://sputniknews.com.tr/20230103/cumhurbaskanligi-sozcusu-kalin-yarin-cumhurbaskanimiz-putin-ve-zelenskiy-ile-gorusecek--1065345904.html

İbrahim Kalın: Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın Putin ve Zelenskiy ile görüşecek

İbrahim Kalın: Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın Putin ve Zelenskiy ile görüşecek

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yarın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir... 03.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-03T21:13+0300

2023-01-03T21:13+0300

2023-01-03T21:56+0300

ibrahim kalın

türkiye

recep tayyip erdoğan

vladimir putin

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, NTV yayınında soruları yanıtladı.Sözcü Kalın, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın Rusya lideri Putin ve Ukrayna lideri Zelenskiy ile görüşecek" açıklamasını yaptı."Türkiye Yüzyılı" 21. yüzyılda Türkiye'nin kendini dünya sisteminde nasıl konumlandırdığı ve gitmek istediği yeri ifade ediyor" diyen Kalın, "15-20 yıl öncesine kadar İHA-SİHA teknolojisinde dışa bağımlı bir ülkeydik. Şimdi Türkiye, dünyaya İHA ve SİHA satan ve bunun da ötesinde bu teknolojinin standardını belirleyen ülke haline geldi. İHA-SİHA'lar için birçok ülke teknoloji transferi istiyor" diye konuştu.İbrahim Kalın, "Türkiye Azerbaycan ile birlikte TANAP'ı kurdu. Hep Azeri tarafı hem bizim taraf çalışmalarını sürdürüyorş. Kapasite 2 katına çıkarılacak. Bu savaş sona erdiğinde bu alt yapı yatırımları bize dönüş yapacak. Daha da önemlisi Karadeniz'de kendi gazımızı bulduk. Belki Akdeniz'de de bulacağız. Orada bulunan rezerv Türkiye'yi enerji piyasasında çok farklı bir noktaya götürecek" dedi."Türkiye dünyanın çok ciddi otomotiv merkezlerinden bir tanesi" diyen Kalın, "Biz bunun farkında değiliz ama dünyanın bütün büyük otomotiv markaları otomasyonlarını Türkiye'de yapıyor. Bütün bunların üzerine biz kendi aracımızı, Togg'u ürettik. Daha şimdiden Togg'un uluslararası bayiliğini almak için yapılan onlarca başvuru var" dedi.'Suriye perspektifimiz aynı, değişmedi'Kalın, Şam'la yapılan üst düzey görüşmeye ilişkin, "Bu tabii ilk toplantıydı, bunların devamı gelecek. Biz baştan beri bu krizin daha fazla derinleşmiş savaşla değil, ancak müzakere yoluyla BM parametreleri çerçevesinde çözüleceğini söyledik. Ama rejim ayak diredi. Çeşitli bahanelerle Anayasa sürecini sabote etti, Astana sürecini tıkadı, Cenevre süreci adeta buharlaşmış oldu. Harekatlarımız olmasaydı, bölgede terör koridoru kurulacaktı. Suriye terör örgütlerinden temizlenmeli ve mülteciler için güvenli geri dönüş sağlanmalı. Suriye perspektifimiz aynı, değişmedi. Dışişleri bakanları görüşecek. Ancak yeni görüşme için bir tarih ve yer belirlenmedi" şeklinde konuştu.Sözcü Kalın, Suriye konusunda açıklamasının devamında şunları söyledi:'Bizim Suriye Kürtleriyle hiçbir sorunumuz yok'"Bizim Suriye Kürtleriyle hiçbir sorunumuz yok. PKK'lı olmayan Kürtler, en büyük acıyı onlar çekiyor" diyen Kalın, "PKK/YPG'nin tehdidinin ortadan kaldırılması Suriye'nin toprak bütünlüğü açısından da hayati öneme sahiptir. İkincisi, mültecilerin BM parametreleri çerçevesinde ülkelerine güvenli, onurlu ve gönüllü bir şekilde dönmelerini sağlayacak zeminin Suriye tarafında hazırlanması ve bununla ilgili birtakım güvenceler verilmesi" dedi.Suriye hükümetinin adım atmaya hazır olup olmadığı sorusuna, Kalın şu yanıtı verdi:Kalın, "Erdoğan-Esad görüşmesinin olup olamayacağı konusuna ilişkin, "Bununla ilgili belirlenmiş bir takvim yok. Öncelikle belki savunma bakanı, istihbarat başkanımızın yaptığı toplantının takibi ve devamı mahiyetinde toplantılar olabilir. Dışişleri bakanımızın toplantısı olacak ama takvimi belli değil" dedi.

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ibrahim kalın, recep tayyip erdoğan, vladimir putin