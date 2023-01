https://sputniknews.com.tr/20230103/istanbulda-hava-kirliligi-alarmi-esenyurt-ve-goztepede-pencere-bile-acmamak-lazim-1065333170.html

İstanbul'da hava kirliliği alarmı: 'Esenyurt ve Göztepe'de pencere bile açmamak lazım'

İstanbul'da son günlerde hava kirliliğinde artış yaşanıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın hava kalitesini gösterdiği haritada, hassas ve... 03.01.2023, Sputnik Türkiye

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın hava kalitesini gösterdiği haritada İstanbul’daki hava kalitesi değişimi dikkat çekiyor. Son günlerde yaşanan sisle birlikte, İstanbul'daki birçok ilçede de hava kirliliği tehlikeli boyutlara ulaştı.Partikül seviyelerinin standartların üzerinde olduğuna dikkat çeken Uluslararası Hava Kirliliği Önleme ve Çevre Koruma Birliği Başkanı Prof. Dr. Selahattin İncecik, özellikle Kadıköy Göztepe ve Esenyurt ilçeleri için pencere açmayın uyarısında bulundu. Hava kirliliğinin sağlık üzerine etkisini anlatan Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Bilun Gemicioğlu ise, "Geçmeyen öksürüğün bir nedeni de hava kirliliği. Hava kirliliği nedeniyle hiperreaktif olan bir kişi, henüz astım çıkmamış olsa da tıkanmakta, bir darlık hissetmekte. Hava kirliliğinin bir diğer boyutu da kanserlerin artması" ifadelerini kullandı.Partikül seviyeleri standartların üzerindeUluslararası Hava Kirliliği Önleme ve Çevre Koruma Birliği Başkanı Prof. Dr. Selahattin İncecik, şunları kaydetti:Prof. Dr. İncecik, "Sisli, yüksek basınçlı günlerde İstanbul’un Büyükada, Boğaziçi dışında hemen hemen her yerinde standartların aşıldığını görüyoruz. Esenyurt’ta, çok dramatik seviyeler var. 200 mikrogram bölü metreküpü aşan, 250 mikrogram metreküpe ulaşan partikül konsantrasyonları var. Anadolu Yakası’nda Göztepe’de çok ciddi bir kirlilik yoğunluğu var. O bölgede insanların pencere bile açmaması lazım. Çarşamba günü öğlene kadar devam edecek. Hava kirliliği giderek daha da artıyor. Çünkü trafik yoğunluğunda artış var" ifadelerini kullandı.'Ağır tonajlı, dizel araçlara sınırlama getirilmesi gerekiyor'Çok yüksek partiküllerin solunduğunu dile getiren Prof. Dr. İncecik, "Yapılması gereken çok daha radikal çözümler var. Bütün otobüslerin elektrikli olması lazım. Ağır tonajlı, dizel araçların şehir merkezlerine girişlerine sınırlamalar getirilmesi gerekiyor. Şehir merkezlerinde, ana arterlerde yürümek bile tehlikeli. Birikmeler aynı bölgede oluyor. Metro ağı İstanbul’da çok yavaş ilerliyor. Elektrikli araçların artık hızlı bir şekilde devreye girmesi lazım. Yağışların partikülleri temizleme konusunda önemli bir katkısı var. Her şeyden önce doğal temizleyici. Havada partikülün kalmadığını dolasıyla o kirli havayı solumadan yere ulaştığını söyleyebiliyoruz" diye konuştu.'Spor yapmaktan kaçmak lazım'Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Bilun Gemicioğlu ise, "Hava kirliliği maalesef bu dönemde çok artmış durumda. Özellikle solunum yolu hastalığı olan, astım, KOAH ve ya kronik hava yolu hastalıkları olan hastalarımız solunum güçlüğü çekmekteler. Aynı şekilde kalp rahatsızlığı bulunanlarda özellikle bu durumdan çok rahatsızlar. Yaşlılarımızın ve çocuklarımızın bu dönemde sokağa çıkmaması gerektiğini savunuyoruz çünkü solunum zorluğu çekecekler. Sabah saatlerinde çok yoğun olduğu için sokağa çıkılmaması, spor da bu dönemde yapılmaması lazım. Hava kirliliği olduğu dönemde spordan da tam tersine kaçılması lazım. Bu kötü havada camları da açıp havalandırmamak gerekiyor" ifadelerini kullandı.Geçmeyen öksürüğün sebebi; bir diğer boyutu kanserProf. Dr. Gemicioğlu, şöyle devam etti:Renklerle uyarıların yapıldığı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın, ‘www.havaizleme.gov.tr’ adresinde Türkiye'nin her bölgesinin hava kalitesi anlık olarak yayınlanıyor. Bu sitedeki verilere göre, hava kalitesi İstanbul'da Esenyurt kırmızı renkte sağlıksız olarak gözükürken, Kağıthane, Kadıköy Göztepe turuncu renkte hassas, Beşiktaş, Bağcılar, Başakşehir, Esenler, Avcılar, Üsküdar gibi ilçelerde de sarı renkte orta gözüküyor.

